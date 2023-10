Magdeburg - Theater und Literatur, Rummel und Konzerte sowie zwei Wanderungen - auch am Freitag, 13. Oktober 2023, hält Magdeburg zahlreiche Angebote aus Unterhaltung und Kultur bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Ideen zum Ausgehen gesammelt.

Und zu den Freizeittipps für Donnerstag, den 12. Oktober 2023, geht es hier.

Die Lesebühne widmet sich in der Sparkasse den höflichen Musiker:innen

Die Magdeburger Lesebühne macht am Freitag um 19.30 Uhr Station in der Sparkasse in der Lübecker Straße 126. Dieses Mal geht es um „Die Höflichen Musiker:innen“.

Mit geladenen Kulis und spitzen Zungen möchten Sandy Gärtner, Jessica Denecke, Leonard Schubert und Lars Johansen dem Publikum ihre Texte zu Gehör bringen, zum Lachen, Träumen und Nachdenken anregen – oder in die Welten der Poesie entführen. Die Idee für die nächste Veranstaltung stammt traditionellerweise aus dem Publikum.

„Die Blume von Hawaii“ erblüht auf der Bühne des Magdeburger Opernhauses

Der Generalintendant des Theaters Magdeburg hat im September die Operette „Die Blume von Hawaii“ von Paul Abraham im Opernhaus im Universitätsplatz 9 auf die Bühne gebracht. In einer Rezension der Volksstimme hieß es: „Südseeromantik und farbenfrohe Kostüme – die Inszenierung von Julien Chavaz bietet einen opulenten Auftakt für die neue Spielzeit.“

Vorstellungen sind für diesen Freitag und am 28. Oktober, am 2. und 31. Dezember und am 10. Februar jeweils um 19.30 Uhr, am 5. November um 16 Uhr, am 7. Januar um 18 Uhr sowie zusätzlich am 31. Dezember um 14.30 Uhr geplant.

Der König sucht in „Phädra“ im Magdeburger Schauspielhaus nach der Wahrheit

Das Schauspiel „Phädra“ wird diesen Freitag um 19.30 Uhr im Magdeburger Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 gezeigt. In einer Ankündigung heißt es: „König Theseus kehrt zurück nach Troizene, zu seiner Frau Phädra und seinem Sohn Hippolytos, die seine Rückkehr sehnsüchtig erwarten sollten, es nun aber nicht tun: Alles flieht, alles entzieht sich seinen Armen. Etwas ist vorgefallen, etwas, dass Gewalt war – oder nicht. Den Zweifel kann Theseus nicht ertragen.“

Die bislang geplanten Vorstellungen beginnen diesen Freitag und am 21. Oktober und 5. November jeweils um 19.30 Uhr sowie am 8. und 29. Dezember jeweils um 17 Uhr.

Moscow Death Brigade mach in der Magdeburger Factory Station

Die „Moscow Death Brigade“ ist eine Hardcore- und Rap-Combo aus Russland, die Hip-Hop mit Punkrock und politischen und sozialkritischen Texten verbindet. „Die Band ist in den letzten Jahren eine der aktivsten antifaschistischen Bands geworden, die gegen jede Form von Diskriminierung einsteht“, so die Veranstalter.

Ein Konzert beginnt am Freitag um 20 Uhr in der Factory.

Nahostexperte über das Zusammenleben von Arabern und Juden im Alltag

„... und es werde Licht“ heißt ein Buch, das am Freitag ab 18 Uhr im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 im Mittelpunkt des Interesses steht. Der Eintritt ist frei.

Der israelische Journalist und Autor Igal Avidan berichtet, entgegen den üblichen Fernsehbildern, aus einer bewegten Gesellschaft, in der Juden und Araber längst ein Zusammenleben gefunden haben, das den Vorstellungen von ewigem Hass nicht entspricht. Eine friedliche und zugleich brüchige Co-Existenz auf dem Vulkan – davon erfährt man in diesen Reportagen aus dem Alltagsleben in Israel. Gewaltsame Übergriffe sind zwar an der Tagesordnung, gegenseitige Hilfe, Solidarität, Nachbar- und Freundschaft aber auch.

Igal Avidan wurde 1962 in Tel Aviv geboren, hat in Israel Englische Literatur und Informatik, in Berlin Politikwissenschaft studiert. Seit 1990 arbeitet der Nahostexperte als freier Berichterstatter aus Berlin für israelische und deutsche Zeitungen und Hörfunksender.

Komödie um „Großes Kino im Magdeburger Hundertwasserhaus

„Großes Kino“ lautet der Titel einer Komödie am Freitag ab 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a. Das Kino „Gloria“ steht in dem Stück nach traditionsreichen Jahren vor der Schließung. In einer letzten Filmnacht wollen die Besitzer noch einmal die besten Filme zeigen. Doch eine Woche vor der ausverkauften Best-of-Show flattern den Brüdern schlechte Nachrichten ins Haus: Die Verleiher verweigern die Lizenzen. Die rettende Idee: Selber spielen!

Rap: Am Freitag kommt der Rapper Vizzion zu einem Konzert in die Insel der Jugend in der Maybachstraße 8. Mit dabei hat er sein neues Album Athena. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Großer Rummel auf der Magdeburger Herbstmesse

Deutschlands nachweisbar ältestes Volksfest findet alle Jahre wieder in Magdeburg statt: Es ist seit der Ersterwähnung 1010 die nunmehr 1012. Herbstmesse, die im Verlauf der Jahrhunderte häufig ihren Namen wechselte. Geöffnet ist Donnerstag und Freitag ab 15 Uhr, Sonnabend und Sonntag ab 14 Uhr.

Egal, ob man sie „Mauritiusfest“, „Fest der Herren“, „Herrenmesse“, „Magdeburger Messe“ oder „Herbstmesse“ nannte – es war immer ein Ort des Frohsinns, der Belustigung, des Vergnügens, des Handels und des guten Geschmacks. In diesem Jahr findet die Herbstmesse bis 15. Oktober statt. Das Riesenrad ist vier Wochen nicht nur das weithin sichtbare Wahrzeichen der Messe, sondern garantiert auch einen tollen Rundblick. Der Magdeburger Schaustellerverein VSG selbst bietet wieder viele Attraktionen auf der Herbstmesse - dem größten Volksfest der Elbestadt. So dürfen sich Rummelfans freuen auf die Großfahrgeschäfte „Radio Station“, „Musikladen“, „Magic“, „Street Fighter“, „Time Machine“ und „Aqua Velis“.

Zwei Wanderungen in Magdeburg

„Zum Schlachthof“ ist eine Wanderung der Wanderbewegung auf zehn Kilometern durch Olvenstedt überschrieben. Start ist am Freitag um 9.30 Uhr an der Haltestelle Eisvogelstraße.

Zur Mäuseburg zieht es die Wanderfreunde am Freitag. Unter Nutzung der Fähre Buckau geht es auf acht Kilometern durch den Stadtpark und Prester. Beginn ist um 19 Uhr am Thiemplatz.