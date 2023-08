In Magdeburg gibt es jeden Tag etwas zu erleben. Das zeigt auch der Veranstaltungskalender für Mittwoch, den 2. August 2023. Die Volksstimme hat Tipps gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Freizeittipps für Mittwoch

Der Musiker Frank Müller steht an einem Carillon. Am Mittwoch gibt er in Magdeburg ein Konzrt.

Magdeburg - Konzerte und Kino, Wanderungen, Ferienprogramm, Party, Literatur, Kunst, Reisebilder, eine offene Bühne und ein Markt - der Magdeburger Veranstaltungskalender bietet auch für Mittwoch, den 2. August 2028, wieder ein vielfältiges Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Ideen zusammengetragen. Zu den Freizeittipps für Dienstag, den 1. August 2023, geht es hier.

Konzert auf dem Glockenspiel des Magdeburger Rathauses

Carillonneur Frank Müller spielt am Mittwoch ab 18 Uhr Bearbeitungen klassischer Werke und bekannte Volkslieder am Glockenspiel des Magdeburger Rathausturms am Alten Markt. Besonders gut zu hören ist die Musik im Innenhof des Rathauses, das dazu geöffnet ist.

Frank Müller war Glockenspieler in der Nikolaikirche und Carilloneur für den Französischen Dom in Berlin. Seit den 90er Jahren ist er zuständig für das Carillon im Magdeburger Rathaus. Diesem werden nicht nur stündlich Melodien entlockt, sondern es muss auch ständig gewartet werden. Darüber hinaus engagiert er sich für das Bekanntmachen des Instrumentes und erfüllt auch gern Sonderwünsche. So setzt er sich unter anderem dafür ein, dass Glockenspieler aus dem Ausland auf dem Instrument spielen können und immer wieder kostenlose Glockenspielkonzerte in Zusammenarbeit mit dem Verband der Stadtführer stattfinden.

Orgel und Gesang in der Ambrosiuskirche

Bis Oktober erklingen in der Ambrosiuskirche am Magdeburger Ambrosiusplatz immer mittwochs um 17 Uhr „30 Minuten Musik in der Offenen Kirche“.

Für diesen Mittwoch sind Gesang und Orgel mit Christi an Krams und Dorlies Bunge geplant. Die Kirche selbst ist geöffnet von 16 Uhr bis 18 Uhr.

Regionale Erzeuger verkaufen ihre Produkte

Die regionalen Erzeuger der Hof-Freunde richten wieder einen Markt zum „Frische-Shoppen“ auf dem Pfahlberg aus. Am 2. August und dann noch einmal am 7. September wird von 11 bis 17 Uhr gehandelt.

Partys am Mittwoch in Magdeburg

„Home Sweet Home“ heißt es am Mittwoch ab 18 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8. Für die Musik sorgen youANDme, Charlz Betz sowie Bass und Moritz. Der Eintritt ist frei.

Dienstags bis Sonntags ab 19 Uhr hat das Flowerpower als Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 geöffnet.

Reisebilder aus Vietnam in Magdeburg

Eine Reise durch Südostasien nach Vietnam. Von Sapa nach Phu Quoc, mit dem Wiedervereinigungsexpress - unterwegs mit einem ehemaligen Vertragsarbeiter, mit Studenten aus Hanoi und Saigon – dies ist das Thema eines Vortrags am Mittwoch um 19 Uhr bei Fotopoint in der Leipziger Straße 45a. Mitzuerleben sei „eine Reise zu den Fleißigsten mit bewegender Historie, traumhaften Landschaften, freundlichen Menschen und leckerem Essen“, so die Veranstalter.

Alexandra Flint liest bei Thalia im Allee-Center

Eine Lesung mit Alexandra Flint aus ihrem Buch „Kein Sturm zu nah“ aus der Reihe „Tales of Sylt“ steht für Mittwoch, 20.15 Uhr auf dem Programm der Thalia-Buchhandlung im Allee-Center auf dem Programm.

Die Geschichte des Romans: Elisas Leben ist das reinste Chaos. Nach einem Skandal fliegt sie aus dem Schwimmteam ihrer Uni und ihr Medizinstudium steht auf der Kippe. Kurzerhand flieht sie daher von Australien in ihre einstige Heimat Sylt – wo sie ausgerechnet Jonah Falk begegnet. Der Profikiter stürzt sich selbst beim heftigsten Sturm in die Wellen und hat auf der Insel nicht gerade den besten Ruf. Doch Elisa wird das Gefühl nicht los, dass hinter Jonahs waghalsiger Art mehr steckt.

Die Kritzelstube zeigt in der Magdeburger Stadtbibliothek ihre Arbeiten

Die schreibinteressierten Frauen der Kritzelstube Magdeburg stellen ihren siebten Jahreskalender mit dem Motto „Nahe bei uns“, in dem sie Gedichte und Songtexte der Autorin Gisela Steineckert kalligraphisch gestaltet haben, in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 in einer Ausstellung vor.

Die Vernissage findet am Mittwoch um 17 Uhr mit Martin Müller am Akkordeon statt.

Hutkonzert im Café Treibgut am Magdeburger Wissenschaftshafen

Im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 steht für Mittwoch ein Hutkonzert auf dem Programm. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.

Die Veranstaltung bietet handgemachte Live-Musik von der Band Milliree.JD. Die Band besteht aus vier erfahrenen Musikern und präsentiert ein vielseitiges Repertoire, das sowohl eigene Songs als auch Deutschrock-Cover-Klassiker von Künstlern wie Sportfreunde Stiller, Keimzeit, Marius-Müller Westernhagen, Rio Reiser, BAP, Heinz Rudolf Kunze, Die Ärzte und anderen umfasst.

Wanderungen durch Magdeburg

Mit Wanderungen lässt sich Magdeburg auf Schusters Rappen erkunden. „Unsere Seen im Norden von Magdeburg“ heißt der Ausflug der Wanderbewegung, der am Mittwoch um 9 Uhr an der Haltestelle Neustädter See beginnt und der auf zehn Kilometern auch zum Barleber See führt. Bei den Wanderungen sind Gäste willkommen. Wer nicht Mitglied im Verein ist, zahlt eine Startgebühr von die Euro.

Die Wanderfreunde starten am Mittwoch um 16 Uhr zur Abendwanderung. Von Diesdorf geht es auf sechs Kilometern nach Stadtfeld. Treff ist an der Straßenbahnendstelle Diesdorf in der Ummendorfer Straße.

Offene Bühne im Magdeburger Nachdenker

Der „Nachdenker“ in der Olvenstedter Straße 43 lädt alle zwei Wochen zur „Open Mic Night“ - eine Nacht des offenen Mikrofons. An den kommenden Terminen, dem 2. und dem 16. August ab 20.30 Uhr, ist wieder jeder herzlich willkommen. Die Kleinkunstbühne des Nachdenkers steht allen Interessierten offen, die ihre Talente zeigen möchten, sei es Musik, Poetry-Slam, Comedy oder andere Künste.

Als Magdeburgs erste genossenschaftlich geführte Schankwirtschaft ist der Nachdenker seit seiner Gründung im Jahr 2012 in den ehemaligen Räumlichkeiten der Löwenschenke ein beliebter Treffpunkt.

Ferienprogramm für Magdeburg

Zahlreiche Veranstalter bieten dieser Tage ein Ferienprogramm. Die Volksstimme hat Ideen zusammengetragen.

Elbauenpark: Am Mittwoch um 15 Uhr gibt es Ferienspaß im Jahrtausendturm. Zudem läuft noch in dieser Woche der Große Wobau-Ferienspaß mit Hüpfeburgen und weiteren Attraktionen.

Kulturhistorisches Museum: „Erlebe das Mittelalter“ heißt es am Mittwoch und am 9. August ab 14 Uhr im Kulturhistorischen Museum in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73. Anmeldungen unter Telefon 0391/540 35 01.

Landtag: Allein oder mit der Familie können Kinder Mittwoch um 15 Uhr und Donnerstag um 10 Uhr den Landtag im Domplatz 6 bis 9 bei einer Rallye erkunden. Die Zahl der Plätze ist begrenzt. Anmeldung unter besucherdienst@lt.sachsen-anhalt.de per E-Mail.

Zoo: Der Zoo Magdeburg bietet allen Ferienkindern vom 28. Juli bis 12. August in der Zeit von 10 bis 17 Uhr das „Erlebnis Ferien im Zoo“. Dabei stellt der Zoo an 16 Tagen ein Überraschungsprogramm auf die Beine. Geboten werde tierischer Spaß mit Aktionen, Unterhaltung und Spielen, so die Zooverwaltung. Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre haben freien Eintritt.

Stadtführungen: Eine Lampion- und Lichterführung ist für den 2., 9. und 16. August jeweils ab 17 Uhr in der Magdeburger Altstadt geplant. Treff ist am Dommuseum. Der Nachtwächter nimmt Kinder zwischen 5 und 14 Jahren mit auf eine spannende Entdeckungsreise durch die Stadt. Er erzählt spannende Geschichten und beantwortet Fragen. Buchungen sind online möglich.

Kino: In den Magdeburger Kinos laufen derzeit zahlreiche Filme für Kinder. Im Cinestar Am Pfahlberg und im Cinemaxx am Hauptbahnhof laufen unter anderem „Barbie“, „Geistervilla“, „Elemental“, „Ruby taucht ab“, „Lassie“, „Miraculous: Ladybug & Cat Noir “ und „Der Super Mario Bros. Film“.

Im Moritzhof am Moritzplatz stehen am Mittwoch um 16 Uhr „Der Räuber Hotzenplotz“ und um 16.15 Uhr „Der Super Mario Bros. Film“ auf dem Programm.