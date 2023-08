Magdeburg bietet auch am Mittwoch, 23. August 2023, ein vielfältiges Programm. Die Volksstimme hat Ideen aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

Arbeit von "Chto Delat" in der laufenden Ausstellung im Kunstmuseum.

Magdeburg - Kunst und Musik, Geschichte, Führungen und Partys - der Freizeitkalender bietet für Magdeburg auch am Mittwoch, 23. August 2023, ein buntes Programm, aus dem die Volksstimme auf dieser Seite Ideen zusammengestellt hat. Zu den Tipps für Dienstag, den 22. August 2023, geht es hier.

Dmitry Vilensky zu Gast beim Kunstgespräch im Kloster Unser Lieben Frauen

Der Künstler Dmitry Vilensky, Mitglied der Künstlergruppe „Chto Delat“, ist am Mittwoch um 19 Uhr im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 zu Gast. Gelegenheit bietet die Gesprächsreihe „Lasst uns reden“, die im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung „Looking for Humanity“ stattfindet.

Dmitry Vilensky stellt sich mit der Künstlergruppe die Frage, ob Künstler aufgrund ihrer Sensibilität besser in der Lage sind, sich drohenden Veränderungen und Krisen bewusst zu werden? Können sie als eine Art „Kanarienvögel in der Grube“ fungieren, die Gefahren im Vorfeld spüren und andere rechtzeitig warnen, ähnlich wie es in dem Werk „Canary Archive“ von Chto Delat dargestellt wird? Im Rahmen des Gesprächs mit Dmitry Vilensky werden diese Fragen näher untersucht. Er ist Gründungsmitglied des Kollektivs Chto Delat. Die Gruppe wurde im Jahr 2003 von Künstlern, Kritikern, Philosophen und Autoren in St. Petersburg ins Leben gerufen. Ihr Ziel ist es, politische Theorie, Kunst und Aktivismus miteinander zu verbinden. Das Kollektiv wird international als eine der bedeutendsten künstlerischen Stimmen aus Russland wahrgenommen. Es setzt sich kritisch mit politischen Entwicklungen im eigenen Land auseinander.

Die Ausstellung „Looking for Humanity“ präsentiert bis 24. September internationale Positionen aus Fotografie, Videokunst und Installation, die sich in der Gegenwart in die Debatte um Macht und Auswirkungen der Macht einmischen und die im Sinne einer verantwortungsbewussten Menschlichkeit Stellung beziehen.

Führungen im Magdeburger Dom

Der Magdeburger Dom gehört zu den wichtigsten Bauwerken in Deutschland: Er wurde als erster großer gotischer Kirchenbau fertiggestellt und ist heute Sitz des Bischofs der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.

Öffentliche Führungen beginnen täglich um 14 Uhr, sonntags zusätzlich nach dem Gottesdienst um 11.30 Uhr und außerdem von April bis Oktober montags bis samstags um 16 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 7 Euro, ermäßigt 5 Euro.

30 Minuten Kirchenmusik in der Ambrosiuskirche

Jeweils am Mittwoch von 16 bis 18 Uhr öffnet die St. Ambrosiuskirche am Ambrosiusplatz für Besucher. Um 17 Uhr gibt es stets ein halbstündiges Konzert. Dieses Mal soll die Instrumentalgruppe „Cantabile“ aufspielen.

Der Kammermusikkreis „Cantabile“ trifft sich 14-täglich zu regelmäßigen Proben. Es musizieren zur Zeit acht Erwachsene aus Magdeburg und Umgebung mit ihren Sopran-, Alt-, Tenor- und Bassblockflöten sowie einer Gitarre. Das Repertoire reicht von Renaissance- über Barockmusik bis hin zu irischer Folklore und Pop.

Ausstellung „Auf dem Weg zur modernen Demokratie“ im Landtag von Sachsen-Anhalt

Vom 23. August bis 4. Oktober präsentiert der Landtag von Sachsen-Anhalt die Ausstellung „Auf dem Weg zur modernen Demokratie“. Die Wanderausstellung, organisiert von der Gesellschaft zur Erforschung der Demokratiegeschichte, gibt einen Einblick in die außergewöhnlichsten Kapitel der Demokratie und nimmt den Betrachter mit auf eine Reise in deren Frühzeit vom Eintreten für Grund- und Menschenrechte über die Etappen der Demokratisierung und politischen Teilhabe bis hin zu Integration und Gleichberechtigung.

Die Ausstellung ist montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 18 Uhr zu sehen.

Geschichte des Geldes ist am Mittwoch im Kulturhistorischen Museum Thema

Von den sogenannten Sachsenpfennigen Ottos I. bis hin zur heutigen Euro-Banknote – Geld hat und veranschaulicht Geschichte. Als Teil der allgemeinen Wirtschafts- und Gesellschaftsentwicklung spiegelt die Geldgeschichte einer Region die verschiedenen Einflüsse wider, durch die sie geprägt ist. Magdeburg beispielsweise hat als eine der ältesten und geschichtsträchtigsten ostdeutschen Städte auch eine lange und bedeutende Rolle in der Geldgeschichte.

Diese ist am Mittwoch um 17 Uhr Thema bei einem „Forum Bundesbank im Kulturhistorischen Museum. Hendrick Mäkeler, Numismatiker der Bundesbank, und Ulf Dräger, Leiter des Landesmünzkabinetts Sachsen-Anhalt, werfen einen Blick auf wichtige Aspekte dieser Geschichte und stellen sie – reich bebildert - in den Kontext der historischen Bargeldversorgung in Sachsen-Anhalt. Nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit zur Diskussion.

Partys in Magdeburg

Radio Blackout und Dxtn vom Geheimclub sind am Mittwoch bei „Home Sweet Home“ zu Gast. Die Party in der Maybachstraße 8 beginnt um 18 Uhr.

„Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Be-swingt im Café Treibgut

Jeden Mittwoch präsentiert das Café Treibgut im Magdeburger Wissenschaftshafen, Werner-Heisenberg-Straße 45, Künstler und ihre handgemachte Musik im Rahmen der Hutkonzerte. Bei gutem Wetter erklingt die Musik unter freiem Himmel – bei schlechtem Wetter im XXL-Eventzelt. Dieses Mal sind in diesem Rahmen „be-swingt“ zu Gast.