In Magdeburg gibt es jeden Tag etwas zu erleben. Das zeigt auch die Blick in den Veranstaltungskalender für Mittwoch, den 11. Oktober 2023.

Herbstmesse, Geschichte über Gaststätten in Magdeburg und über Dracula, Kabarett und Reiseimpressionen - auch am Mittwoch, 11. Oktober 2023, hat die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts allerhand zu bieten.

Großer Rummel auf der Magdeburger Herbstmesse

Deutschlands nachweisbar ältestes Volksfest findet alle Jahre wieder in Magdeburg statt: Es ist seit der Ersterwähnung 1010 die nunmehr 1012. Herbstmesse, die im Verlauf der Jahrhunderte häufig ihren Namen wechselte. Geöffnet ist mittwochs, donnerstags, freitags ab 15 Uhr, sonnabends und sonntags ab 14 Uhr.

Egal, ob man sie „Mauritiusfest“, „Fest der Herren“, „Herrenmesse“, „Magdeburger Messe“ oder „Herbstmesse“ nannte – es war immer ein Ort des Frohsinns, der Belustigung, des Vergnügens, des Handels und des guten Geschmacks. In diesem Jahr findet die Herbstmesse bis 15. Oktober statt. Das Riesenrad ist vier Wochen nicht nur das weithin sichtbare Wahrzeichen der Messe, sondern garantiert auch einen tollen Rundblick. Der Magdeburger Schaustellerverein VSG selbst bietet wieder viele Attraktionen auf der Herbstmesse - dem größten Volksfest der Elbestadt. So dürfen sich Rummelfans freuen auf die Großfahrgeschäfte „Radio Station“, „Musikladen“, „Magic“, „Street Fighter“, „Time Machine“ und „Aqua Velis“.

Kunstpause im Magdeburger Kunstmuseum

Unter dem Titel „Kunstpause“ finden mittwochs Führung in einer der Ausstellungen des Kunstmuseums Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 statt. Erläutert werden jeweils ausgewählte Werke. Die halbstündigen Führungen beginnen um 12.30 Uhr.

Das Kunstmuseum befindet sich im Kloster Unser Lieben Frauen. Das Gebäudeensemble zählt zu den bedeutendsten romanischen Anlagen in Deutschland.

Geschichte der Gastronomie in Magdeburg ist Thema bei der Urania

„Gastlichkeit in Magdeburg - Die Zeit bis 1990 Teil 2“ ist ein Vortrag von Roland Uhl diesen Mittwoch in der Magdeburger Urania im Nicolaiplatz 7 überschrieben. Beginn ist um 15 Uhr. Für eine Teilnahme ist eine Anmeldung unter Telefon 0391/ 255.060 erforderlich.

In einer Ankündigung heißt es: „Wir begeben uns auf eine Zeitreise und erinnern an vergangene Zeiten und früher bekannte Veranstaltungsorte in Magdeburg. Gastronomie gehörte zum Alltagsleben der Menschen. Wie und wo feierte unsere Stadt vor der Wende?“ Der Vortrag gibt einen kleinen Überblick zu diesem Bereich.

Auf den Spuren von Dracula in der Magdeburger Stadtbibliothek

Dracula ist heute eine mythische Gestalt. Seine Geschichte wird vor allem von der Leinwand geprägt. Zu einem Mythos wurde Dracula erst als Vampir. Dabei ist es erst 120 Jahre her, seit der irische Schriftsteller Bram Stoker in seinem Dracula-Roman die Figur des Vampirs erschuf. Der Historiker Michael Münchow bringt mit seinem Vortrag Licht in das Leben des Grafen Dracula.

Beginn ist am Mittwoch um 17 Uhr in der Magdeburger Stadtbibliothek. Diese befindet sich im Breiten Weg 109.

Kabarett "Jetzt mal ernsthaft“ im „... nach Hengstmanns“ in Magdeburg

Sebastian und Tobias Hengstmann haben unter dem Titel „Jetzt mal ernsthaft“ ein neues Kabarettprogramm auf die Bühne vom „... nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 gebracht. Vorstellungen gibt es unter anderem am Mittwoch um 19.30 Uhr. Vorstellungen sind auch am 18. Oktober und am 3. November jeweils um 19.30 Uhr sowie am 8. Oktober um 17 Uhr geplant.

Volksstimme-Redakteurin Grit Warnat schrieb in ihrer Rezension: „Die Brüder galoppieren förmlich durch die Themen, ohne den roten Faden zu verlieren. Stets finden sie zum Grundanliegen zurück – zur Frage nach der Demokratie in diesem Lande. Tobias Hengstmann ist mit seinem dauerwiederkehrenden ,Scheiße‘-Ruf ein wunderbar schimpfender Deutscher: ,Wenn man weiß, wer der Feind ist, hat der Tag Struktur.‘“

Reisefilm über Tansania im Pointfoto in Magdeburg

„Es war einmal in Tanzania“ heißt ein Reisefilm, der am Mittwoch um 19 Uhr im Pointfoto in der Leipziger Straße 45a in Magdeburg gezeigt wird. Der ostafrikanische Staat ist das fünftgrößte Land des afrikanischen Kontinents und ist geprägt von verschiedenen Landschaften.

„Diese Vielfalt zeigt unser Reisefilm mit Bildern und Videos aus Arusha, einer sehr qualvollen Besteigung des Mount Meru und natürlich die 13 Tage Tierpirsch in den Nationalparks, sowie ein Trip nach Zansibar - alles wird wie immer live moderiert“, heißt es in einer Ankündigung.