Magdeburg - Kabarett, ein Abend zu Insektenhotels und Wurmkisten, Wissensvorträge und Fahrten mit der Weißen Flotte - voller guter Ideen steckt der Veranstaltungskalender Magdeburgs auch für Mittwoch, den 18. Oktober 2023. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps zusammengetragen. Die Freizeittipps für Dienstag, den 17. Oktober 2023, gibt es hier.

Brüderprogramm von Sebastian und Tobias Hengstmann in Magdeburg

Die Brüder Sebastian und Tobias Hengstmann haben unter dem Titel „Jetzt mal ernsthaft“ vor wenigen Wochen in neues Kabarettprogramm auf die Bühne vom „... nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 gebracht. Vorstellungen gibt es unter anderem am Mittwoch um 19.30 Uhr. Vorstellungen sind auch am 3. November jeweils um 19.30 Uhr sowie am 8. Oktober um 17 Uhr geplant.

In ihrer Vorstellung setzen die beiden Kabarettisten nicht allein auf aktuelle Bezüge zum Zeitgeschehen, sondern immer wieder auch auf den Kontakt mit dem Publikum. Volksstimme-Redakteurin Grit Warnat schrieb in ihrer Rezension zu dem Stück: „Die Brüder galoppieren förmlich durch die Themen, ohne den roten Faden zu verlieren. Stets finden sie zum Grundanliegen zurück – zur Frage nach der Demokratie in diesem Lande. Tobias Hengstmann ist mit seinem dauerwiederkehrenden ,Scheiße‘-Ruf ein wunderbar schimpfender Deutscher: ,Wenn man weiß, wer der Feind ist, hat der Tag Struktur.‘“

Insektenhotel und Wurmkasten bei der Evangelischen Studierendengemeinde Magdeburg

Während der Vorlesungszeit veranstaltet die Evangelische Studierendengemeinde (ESG) mittwochs Themenabende mit den unterschiedlichsten Schwerpunkten. Für diesen Mittwoch steht beispielsweise der Workshop zum Bau von Insektenhotels und Wurmkisten auf dem Programm. Anleitung dazu gibt es ab 19 Uhr von der Umweltgruppe der ESG. Veranstaltungsort ist auch für dieses Treffen der Sitz der Gemeinde auf dem Gelände von Altstadtgemeinde und Evangelisch-Reformierter Gemeinde mit der markanten Wallonerkirche an der Neustädter Straße 6.

Insektenhotels sind künstlich geschaffene Unterschlupf-, Nist- und Überwinterungshilfen für Insekten. Unter anderem werden dazu durch Holzrahmen geschützt pflanzliche Materialien wie Stengel und Stroh sowie mineralische Elemente wie Lehm so platziert, dass sie für die Insekten attraktiv sind. In den Wurmkisten wiederum können beispielsweise Küchenabfälle mit Hilfe von Regenwürmern kompostiert und Biodünger gewonnen werden.

Kunstpause im Magdeburger Kunstmuseum im Kloster Unser Lieben Frauen

Unter dem Titel „Kunstpause“ finden mittwochs Führungen in einer der Ausstellungen des Kunstmuseums Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 statt. Erläutert werden jeweils ausgewählte Werke.

Die halbstündigen Führungen beginnen um 12.30 Uhr. Das Gebäudeensemble des Museums zählt zu den bedeutendsten romanischen Anlagen in Deutschland.

Szenische Lesung „Gartenreich – aber wasserarm“ in der Magdeburger Urania

„Gartenreich – aber wasserarm“ heißt eine szenische Lesung mit Charlotte Buchholz, Clemens Esser und Lothar Günther am Mittwoch um 15 Uhr in der Urania im Nicolaiplatz 7. Die Veranstaltung beleuchtet unter anderem den „Traum“ der Muschel, das Gartenreich als Ort zu erhalten, an dem Mensch und Tier friedlich im Einklang mit der Natur leben können.

Zur Teilnahme ist eine Anmeldung unter Telefon 0391/ 25.50.60 erforderlich.

Ringvorlesung der Uni Magdeburg zum Energieträger Wasserstoff und der Nachhaltigkeit

Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg bietet im Wintersemester immer mittwochs eine öffentliche Weiterbildungsveranstaltung zum Thema „Energieträger Wasserstoff“. Veranstaltungsort ist jeweils um 17.15 Uhr der Hörsaal 5 im Gebäude 16 auf dem Campus am Universitätsplatz.

Dieses Mal spricht Juliana Hilf vom Institut für Gesellschaftswissenschaften der Fakultät für Humanwissenschaften über das Thema Nachhaltigkeit. Beruflich beschäftigt sich die Referentin beispielsweise mit Transformationsprozessen für einen nachhaltigeren Campus.

Vortrag über die innere Stärke und „Die Kraft des Drachen“

Die innere Stärke des Menschen und „Die Kraft des Drachen“ sind am Mittwoch Thema für einen Vortrag mit Marc Gassert im Rahmen der Reihe „Wissen“ am Mittwoch um 19.30 Uhr im Alten Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11. Der Referent verknüpft fernöstliche Lehren mit den Erkenntnissen der westlichen Welt aus den Bereichen Philosophie, Soziologie und Psychologie.

In seinem Vortrag lädt er dazu ein, innere Stärke als Werkzeug zur Zielerreichung und Persönlichkeitsentwicklung zu begreifen – und mit dem Wissen und den Methoden aus beiden Kulturen den Drachen in sich zu wecken. Unter anderem geht es um sofort wirksame Maßnahmen gegen stressbedingten Burnout.

Hans-Henning Schmidt erinnert in der Magdeburger Stadtbibliothek mit Literatainment an Ingeborg Bachmann

Anlässlich des 50. Todestages der österreichischen Schriftstellerin Ingeborg Bachmann veranstaltet der Rezitator Hans-Henning Schmidt am 18. Oktober um 19.30 Uhr in der Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 ein Literatainment-Event, das sich der Autorin und ihrem Werk widmet.

Ingeborg Bachmann gilt als ein Mythos der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur, eine vielseitige und sensible Persönlichkeit, die nicht nur als herausragende Lyrikerin, sondern auch als Erzählerin in einer patriarchalischen Literaturwelt erfolgreich war. Sie setzte sich intensiv mit der Sprachlosigkeit in der Gesellschaft auseinander und beeinflusste Größen wie Paul Celan und Hans Magnus Enzensberger. In einer leidenschaftlichen und schmerzvollen Beziehung verband sie sich mit Max Frisch, aber ihre Jahrhundertliebe scheiterte.

Hans-Henning Schmidt wird in seinem literarischen Soloprogramm auf Ingeborg Bachmanns Biografie eingehen und aus ihren Gedichten, Erzählungen und Romanen, darunter „Der Fall Franza“ und „Malina“, lesen. Zudem wird der Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch präsentiert, ergänzt durch Auszüge aus Max Frischs Werk „Mein Name sei Gantenbein“. Interessierte sind herzlich eingeladen, an diesem Gedenkabend teilzunehmen, der einen Einblick in das Leben und Werk dieser bedeutenden Autorin der Literaturgeschichte bietet. Der Eintritt ist frei.

Fahrten mit der Magdeburger Weißen Flotte auf der Elbe

Noch bis Ende des Monats Oktober gilt für die Weiße Flotte Magdeburg mit ihren drei Passagierschiffen auf der Elbe der Fahrplan für die Nachsaison. Die Schiffe fahren ab Petriförder am Schleinufer.

Am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag legen sie um 11.15 Uhr zur Stadtfahrt ab. Um 13 Uhr beginnt eine Fahrt nach Westerhüsen und um 15 Uhr eine Fahrt in Richtung Schönebeck. Für Mittwoch, Sonnabend und Sonntag stehen Stadtfahrten um 11.15 und 13.30 Uhr, die Große Acht als Fahrt durchs Wasserstraßenkreuz um 13 Uhr sowie eine Fahrt in Richtung Schönebeck um 15 Uhr auf dem Fahrplan der Weißen Flotte Magdeburg.

Tickets können an Bord gekauft werden. Für die Stadtfahrten werden mindestens zehn Vollzahler unter den Passagieren, für alle anderen mindestens 20 Vollzahler benötigt. Die Telefonnummer des Büros lautet 0391/532.88.91. Es ist von Montag bis Donnerstag jeweils von 9 bis 15 Uhr sowie jeden Freitag von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

Neben zwei Fähren gehören die Fahrgastschiffe „Stadt Magdeburg“, „Stadt Wolfsburg“ und „Sachsen-Anhalt“ zur Magdeburger Weißen Flotte.

„An Schrote und Renne“ ist ein Termin mit der Wanderbewegung am Mittwoch überschrieben. Es geht auf einen Rundweg über zehn Kilometer.

Start ist an der Straßenbahnhaltestelle Sternbogen. Die Wanderung beginnt um 9.30 Uhr.

Funkelnde Lichter im Magdeburger Elbauenpark

Auch in diesem Jahr wird der Elbauenpark zur dunklen Jahreszeit zum besonderen Anziehungspunkt für Besucher. Geöffnet ist die „Lumagica“ in diesem Monat von 17.30 bis 22 Uhr. Ab 1. November ist ab 16 Uhr geöffnet. Eintrittskarten sind vor Ort und unter anderem unter www.biberticket.de im Web und bei Biberticket unter 0391/599.97.00 sowie in Volksstimme-Servicepunkten und Volksstimme-Servicecentern erhältlich.

Leuchtende Natur- und Fabelwesen, ritterliche Gestalten, oder gar die Beherrscherin der Elbe, die zu magischen Klängen anzutreffen ist - dies und vieles mehr verbindet sich bei Lumagica zu einer funkelnden Symphonie und zieht Groß und Klein in seinen Bann. Diese spektakuläre Lichtinszenierung ist bis zum 12. November 2023 zu erleben.