Magdeburg bietet Tag für Tag Programm. Das zeigt auch ein Blick in den Veranstaltungskalender für Dienstag, den 17. Oktober 2023.

Ausgehen in Magdeburg - Freizeittipps für Dienstag

Magdeburg - Wein und Literatur, Fahrten auf der Elbe, ein Rundgang durch die Schulgeschichte und funkelnde Lichter im Elbauenpark sowie Partys - auch am Dienstag bietet Magdeburg ein vielfältiges Programm, aus dem die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat. Zu den Tipps für Montag, 16. Oktober 2023, geht es hier.

„In Vino Veritas“ im Literaturhaus Magdeburg

Antje Schneider und Simon Weinert gestalten den Dienstagabend im Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7 unter dem Titel „In Vino Veritas“. Ab 19 Uhr erzählen die beiden Geschichten um den Wein. Musikalisch kommentiert werden die Texte von Angela Maria Stoll.

Der Ausspruch „in vino veritas“, dass im Wein die Wahrheit liege, wird dem antiken Lyriker Alkaios von Lesbos zugeschrieben. Damit haben sich selbstverständlich viele Literaten bis in die heutige Zeit befasst. „Ob das volle Glas bei der Arbeit immer danebenstand, wissen wir nicht, aber die Ergebnisse können sich auf jeden Fall hören lassen“, heißt es in einer Ankündigung.

Während der Veranstaltung gelesen werden Text von Horaz, G. E. Lessing, Alberto Savinio, Leo Tolstoi, Robert Gernhardt, Goethe, Johann Nepomuk Vogl, Peter Ensikat, Theodor Storm, Eva Demski, Georg Britting und Wilhelm Hauff.

Schulgeschichte im Kulturhistorischen Museum Magdeburg

Geschichte: Im Rahmen der Reihe Seniorenakademie beginnt diesen Dienstag unter dem Titel „Typisch Schule?“ eine Führung durch die neue Dauerausstellung zur Schulgeschichte im Kulturhistorischen Museum in der Otto-von-Guericke Straße 68 bis 73 mit Niketut Warsini und Juliane Lippok. Beginn ist um 14.30 Uhr.

Auch interessant: Mit Video - das ist die neue Schulausstellung im Kulturhistorischen Museum Magdeburg

Anmeldungen sind unter Telefon 0391/540 35 30 sowie per E-Mail an service@museen.magdeburg.de möglich. Es fallen die normalen Gebühren für den Eintritt an.

Funkelnde Lichter im Magdeburger Elbauenpark

Auch in diesem Jahr wird der Elbauenpark zur dunklen Jahreszeit zum besonderen Anziehungspunkt für Besucher. Leuchtende Natur- und Fabelwesen, ritterliche Gestalten, oder gar die Beherrscherin der Elbe, die zu magischen Klängen anzutreffen ist - dies und vieles mehr verbindet sich bei Lumagica zu einer funkelnden Symphonie und zieht Groß und Klein in seinen Bann. Diese spektakuläre Lichtinszenierung ist bis zum 12. November 2023 zu erleben.

Lesen sie auch: Lichterwelt Lumagica - Leuchtende Aussichten im Elbauenpark

Geöffnet ist in diesem Monat von 17.30 bis 22 Uhr. Ab 1. November ist ab 16 Uhr geöffnet. Eintrittskarten sind vor Ort und unter anderem unter www.biberticket.de im Web und bei Biberticket unter 0391/599.97.00 sowie in Volksstimme-Servicepunkten und Volksstimme-Servicecentern erhältlich.

Fahrten mit dem Passagierschiff auf der Elbe

Noch bis Ende des Monats Oktober gilt für die Weiße Flotte Magdeburg mit ihren drei Passagierschiffen auf der Elbe der Fahrplan für die Nachsaison. Die Schiffe fahren ab Petriförder am Schleinufer.

Am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag legen um 11.15 Uhr zur Stadtfahrt ab. Um 13 Uhr beginnt eine Fahrt nach Westerhüsen und um 15 Uhr eine Fahrt in Richtung Schönebeck. Für Mittwoch, Sonnabend und Sonntag stehen Stadtfahrten um 11.15 und 13.30 Uhr, die Große Acht als Fahrt durchs Wasserstraßenkreuz um 13 Uhr sowie eine Fahrt in Richtung Schönebeck um 15 Uhr auf dem Fahrplan der Weißen Flotte Magdeburg.

Tickets können an Bord gekauft werden. Für die Stadtfahrten werden mindestens zehn Vollzahler unter den Passagieren, für alle anderen mindestens 20 Vollzahler benötigt. Die Telefonnummer des Büros lautet 0391/53.28.891. Es ist von Montag bis Donnerstag jeweils von 9 bis 15 Uhr sowie jeden Freitag von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Auch online ist das Unternehmen zu erreichen.

Neben zwei Fähren gehören die Fahrgastschiffe „Stadt Magdeburg“, „Stadt Wolfsburg“ und „Sachsen-Anhalt“ zur Magdeburger Weißen Flotte.

Tanzen am Dienstag: Baracke und Flowerpower

Jeden Dienstag öffnet die Baracke ihre Türen. Dann ist ab 23 Ihr Oldie-Disco angesagt. Bei der Baracke handelt es sich um einen traditionsreichen Studentenclub in Magdeburg. Er befindet sich auf dem Unicampus am Universitätsplatz.

„Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.