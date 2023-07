Magdeburg - Konzerte, Kabarett, Circus, Flohmarkt, eine Fahrradführung, Kunst und Veranstaltungen im Kulturhistorischen Museum - der Veranstaltungskalender für Magdeburg bietet auch am Sonntag, 9. Juli 2023, ein vielfältiges Programm. Auf dieser Seite hat die Volksstimme die Ideen zum Ausgehen zusammengestellt. Für Partys am Wochenende gibt es eine eigene Seite. Und zu den Freizeittipps für Sonnabend, den 8. Juli 2023, geht es hier.

Konzert für Orgel und Saxofon im Magdeburger Dom

Ein Konzert für drei Orgeln und zwei Saxofone mit zwei Musikern steht am Sonntagnachmittag um 16 Uhr auf dem Veranstaltungskalender des Magdeburger Doms. Es handelt sich um einen Termin der Reihe Orgelpunkt. Diesen Sonntag ist Volkmar Jaekel für Kirchenorgel und Portativ, Gert Anklam für die Saxofone und die chinesische Mundorgel zuständig.

Auf dem Programm stehen – teils in Bearbeitungen durch die beiden Musiker – eine Reihe von Stücken aus verschiedenen Epochen. Josquin Deprez, der von 1440 bis 1521 lebte, ist mit „Tu pauperum refugium“ vertreten. Auch erklingt der Choral: „Geh aus mein Herz“ von August Harder, der von 1775 bis 1813 lebte. Von Edvard Grieg (1843 – 1907) Solveigs Lied aus der Peer Gynt Suite ist ebenso zu hören wie Nachtblau und Tagtraum von Gert Anklam. Aus dem 20. Jahrhundert sind Stück von Eugène Bozza unter dem Titel Aria und von Astor Piazzolla unter dem Titel Libertango neben weiteren Stücken zu hören.

Volker Jaekel lebt und arbeitet als Pianist, Organist und Komponist in Berlin. Seit 1993 ist er als freischaffender Pianist, Organist und Komponist tätig. Gert Anklam spielt Sopransaxofon, Baritonsaxofon und Sheng. Das Interesse für außereuropäische Musikkulturen und der Spaß am Erforschen neuer Klangkonzepte prägen das musikalische Studium seiner künstlerischen Projekte. Eine starke Inspirationsquelle für seine eigenen Kompositionen fand er in der musikalischen Welt des asiatischen Kontinents.

Zwei Termine im Kulturhistorischen Museum Magdeburg

Zwei Veranstaltung bietet das Kulturhistorische Museum in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73 am Sonntag an. Um 10 Uhr werden unter dem Titel „Ottos Offenes Regal“ Schätze und Lieblingsstücke aus Vergangenheit und Gegenwart mit dem Kuratorenteam Kulturhistorisches Museum im Kaiser-Otto-Saal vorgestellt.

Und um 11 Uhr ist eine Führung durch die Sonderausstellung „Welche Taten werden Bilder“ mit dem Kuratorenteam mit Start im Foyer geplant. Eine Anmeldung über den Museumsservice unter Telefon 0391/540 35 30 erforderlich.

Flohmarkt in der Festung Mark

Am Sonntag heißt es in der Festung Mark im Hohepfortewall feilschen, stöbern, Schnäppchen schlagen. Von 12 bis 16 Uhr findet der Familien-Frohmarkt in den historischen Gewölben statt. Auf der Trödelstrecke gibt es an diesem Tag allerlei zu entdecken: Angeboten werden können Spielzeuge, Kinderkleidung aus zweiter Hand, Second Hand-Fashion, Geschirr bis hin zu Büchern für einen schmalen Taler.

Der Eintritt zum Flohmarkt ermöglich gleichzeitig Zutritt zum Fashion-Flohmarkt der Frauenklamotte.

Renntag auf der Galopprennbahn im Magdeburger Herrenkrug

Auf der Magdeburger Pferderennbahn im Herrenkrug findet am Sonntag der dritte Renntag des Jahres statt. Unter anderem geht es um den Großen Preis der Stadt Magdeburg. Das Rennen für dreijährige und ältere Pferde geht über die Distanz von 2050 Meter.

Am Renntag selbst sind zudem weitere sieben Rennen geplant sowie der Pony-Cup.

Stadtfelder Schlossgalerie öffnet die Türen

Die Galerie Stadtfelder Schlossküche in der Steinigstraße 12a ist am Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Zu sehen sind neben der Dauerausstellung zur Geschichte des Hauses die Sonderausstellungen mit Malerei von Pauline Ullrich und Keramik von Jan Herzog beide aus Wils bei Halle und beide Absolventen der Kunsthochschule Burg Giebichenstein.

Geöffnet wird auch der Garten sein und der präsentiert sich in sommerlichem Glanz, den Galeristen erfreut derzeit besonders die üppige Lilienblüte.

Fahrrad-Architektour durch Magdeburg - links und rechts der Elbe

Unter dem Titel „Fahrrad-Architektour durch Magdeburg - links und rechts der Elbe 104 Jahre Bauhaus 2023“ findet am Sonntag eine Fahrradführung durch Magdeburg statt, zu der die Interessenten ihre eigenen Fahrräder mitbringen. Die Tour führt über das Kunstmuseum im Kloster unserer Lieben Frauen zum Stadthallenkomplex mit Albinmüller-Turm und in die Siedlung Cracau von Carl Krayl. Das neue Landesarchiv reiht sich ein in die Kette der neuen Architektur, Experimentelle Fabrik, die Uni-Bibliothek und der schlichte Einbau in der Wallonerkirche.

Start ist am Domplatz um 14 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist unter Telefon 0391/73 34 77 84 oder per E-Mail an carmen.niebergall@tourenreich.de erforderlich.

Kabarett mit den Hengstmanns im Magdeburger Technikmuseum

Derzeit läuft im Magdeburger Technikmuseum das Sommertheater des Hengstmann-Kabaretts. Für einige Vorstellungen sind noch Karten im Vorverkauf zu haben – für andere gibt es allenfalls an der Abendkasse noch Restkarten.

Hengstmanns Sommer-Open-Air im Magdeburger Technikmuseum. Foto: Martin Rieß

In der diesjährigen Inszenierung steht die Figur des Franz Branntwein im Fokus – jener grantelnde Nörgler, der in den vergangenen Produktionen bereits zu erleben war. Anhand von einer Reihe von Beispielen zeigt das Ensemble, wie der Senior, dargestellt von Tobias Hengstmann, immer wieder in die Weltgeschichte eingreift. Dabei ist es nicht einmal sein Wunsch, den Lauf der Dinge zu verändern. Unter anderem nehmen die Akteure, zu denen auch Sebastian und Franziska Hengstmann, Marie Matthäus, Christian Karius und natürlich Heiko Herfurth zählen, die Zuschauer mit in die Wendezeit und an den preußischen Königshof.

Karten sind im Vorverkauf für Sonnabend um 20 Uhr und Sonntag um 17 Uhr, für den 12. bis 15. Juli um 20 Uhr, den 16. Juli um 17 Uhr und den 19. und 20. Juli um 20 Uhr erhältlich. Ausgebucht sind die Vorstellungen am 11., 18., 21. und 22. Juli um 20 Uhr.

Einen Bericht zum diesjährigen Sommertheater des Hengstmann-Kabaretts gab es in der Volksstimme.

Circus Probst gastiert auf dem Magdeburger Messeplatz

Der Circus Probst gastiert noch bis zum 9. Juli auf Messeplatz neben der Strombrücke. 25 Artisten aus Kolumbien, der Mongolei, Moldawien, Italien und Deutschland sowie ein Zirkus-Orchester aus der Ukraine geben ein zweieinhalbstündiges Programm mit 60 Tieren. Zu sehen sind auf der Manege edle Araber-Pferde, Watussi-Rinder, Kamele, Lamas, ein Emu, Kaltblüter und ein Schaubild mit Bauernhof-Tieren wie Ziegen und Eseln.

Die letzten Spieltage sind am Sonnabend um 16 und 19.30 Uhr sowie am Sonntag um 11 und 16 Uhr.

Vertragsarbeiter im Technikmuseum Magdeburg

Tausende Menschen wurden zwischen 1967 und 1989 von der DDR als Arbeitskräfte angeworben. Hintergrund der DDR-Politik war die Abwanderung der eigenen Bevölkerung und wirtschaftliche Interessen. Daraus resultierten Anwerbeabkommen mit sozialistischen Bruderstaaten, die offiziell als Akt der Solidarität präsentiert wurden. Auch heute sind die Spuren jener, die dem Ruf der DDR gefolgt sind, nicht verschwunden.

Die Ausstellung „Die DDR habe ich mir als Paradies vorgestellt“ beleuchtet das Thema und wird noch dieses Wochenende im Technikmuseum Magdeburg in der Dodendorfer Straße 65 gezeigt. Sie stellt Menschen vor, die die Stadt als „ausländische Werktätige“ erlebt haben und beleuchtet die Hintergründe der Vertragsarbeit. Sie gewährt Einblicke in die Erfahrungen dieser Menschen durch persönliche Fotos, Objekte und Medien. Geöffnet ist von 10 bis 17 Uhr.

Coversongs am Café Flair

Ein Terrassenkonzert beginnt am Sonntag um 14.30 Uhr am Café Flair im Breiten Weg 21. Auf der Bühne steht das Magdeburger Akustik-Duo Kama. Gespielt wird Covermusik aus verschiedenen Genres.