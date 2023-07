Magdeburg - Orgelmusik und ein Terrassenkonzert, eine Wanderung und eine offene Kirche sowie eine Fotoausstellung - der Veranstaltungskalender bietet auch für Sonntag, den 30. Juli 2023, ein abwechslungsreiches Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat. Die Partys des Wochenendes in den Magdeburger Clubs sind auf einer eigenen Seite zusammengefasst. Und zu den Tipps für Sonnabend, den 29. Juli, geht es hier.

Orgelpunkt im Magdeburger Dom ist „dynamisch & wegweisend“

Die zwölfte folge der diesjährigen Reihe „Orgelpunkt“ steht unter dem Titel „dynamisch & wegweisend“. Am Sonntag um 16 Uhr spielt dazu Melanie Jäger-Waldau im Magdeburger Dom. Auf dem Programm stehen Werke von Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Max Reger, Gabriel Pierné, Lazare Auguste Maquaire, Joseph Jongen und Charles Tournemire.

Melanie Jäger-Waldau ist seit 1995 Münsterkantorin am Überlinger Münster und wirkt dort als Organistin, als Chorleiterin sowie als Dirigentin und künstlerische Leiterin der Überlinger Münsterkonzerte. Sie studierte an der Musikhochschule in München Kirchenmusik und Konzertfach Orgel bei Franz Lehrndorfer. Meisterkurse für Orgel und Chorleitung bei Daniel Roth, Luigi Fernando Tagliavini, Helmuth Rilling, Frieder Bernius und Eric Ericson. Seit 2016 leitet sie den Pueri-Cantores-Verband der Erzdiözese Freiburg.

Manuel Richter gibt am Nachmittag ein Terrassenkonzert vor dem Café Flair

Ein Terrassenkonzert gibt der Magdeburger Musiker Manuel Richter am Sonntag ab 14.30 Uhr am Café Flair. Er spielt eigene Songs, aber auch Interpretationen verschiedenster anderer Künstler.

Manuel Richter entwickelte bereits in seiner frühen Kindheit eine Begeisterung für Musik. Mit fünf Jahren erkundete er ausgiebig die Plattensammlung seines Großvaters und lernte die Texte alter Schlagerplatten auswendig. Musik war immer im Zentrum seines Interesses. Er begann mit der Gitarre und eignete sich autodidaktisch das Klavier, Schlagzeug und den Bass an. In seiner Jugend spielte er in verschiedenen Bands und sammelte wertvolle Erfahrungen, die seinen Weg zum erfolgreichen Popsänger ebneten.

Ein Duett mit dem Sänger Marian Gold von Alphaville im Jahr 2000 bezeichnet er als besonders bewegendes Erlebnis. Zu den wichtigen Bühnenerfahrungen gehören sein Release-Konzert für das Album „Love & Devotion“ 2017 sowie Auftritte auf den Kreuzfahrtschiffen.

Weiße Flotte fährt bis Sonntag ab Schiffshebewerk

Am Wochenende fahren die Schiffe der Weißen Flotte noch ab Schiffshebewerk: Jeweils um 11 und 14 Uhr zur Wasserstraßenkreuzfahrt „Kleine Acht“ und im 12 Uhr zur Trogbrückenfahrt, am Sonntag zudem um 10 und 15 Uhr mit weiteren Trogbrückenfahrten.

Wegen Niedrigwassers in der Elbe war der Anlegeort verlegt worden. Ab Montag fahren die Schiffe wieder am Petriförder.

Zwei Wanderungen in Magdeburg

In der Reihe „Magdeburger Stadtteile“ stehen am Sonntag mit den Wanderfreunden Herrenkrug, Cracau und Prester auf dem Plan. Die Streckenlänge beträft zehn Kilometer. Treff ist um 10 Uhr an der Straßenbahnendstelle Herrenkrug.

Magdeburg am Morgen erwandern – das steht am Sonntag bei der Wanderbewegung auf dem Programm. Michael Witte empfängt die Teilnehmer um 8.30 Uhr an der Jugendherberge in der Leiterstraße. Auf dem Rundwanderweg führt die Route über eine Strecke von elf Kilometer. Wanderer, die nicht Mitglieder im Verein sind, zahlen eine Startgebühr von drei Euro.

Bibelausstellung in der Cracauer St. Briccius-Kirche

Auch diesen Sonntagnachmittag öffnet sich wieder die Cracauer St. Briccius-Kirche. Von 14 bis 17 Uhr haben interessierte Besucher die Möglichkeit, den Sakralbau zu begutachten. Mitglieder der Gemeinde stehen für Fragen bereite. Außerdem kann eine Bibelausstellung in der Kirche entdeckt werden.