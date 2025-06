Nach „7 vs. Wild“-Ausstieg: Was Fritz Meinecke aus Magdeburg künftig macht

Der Magdeburger Fritz Meinecke ist Experte für das Überleben in der Wildnis. Aus seinem Survival-Format "7 vs. Wild" steigt er nun jedoch aus.

Magdeburg. - Bereits am 4. Juni kündigte die Survival-Show „7 vs. Wild“ ihre fünfte Staffel an. Dieses Mal verschlägt es die Kandidaten in den Regenwald des Amazonas. Nicht mehr mit dabei ist Fritz Meinecke – der Magdeburger steigt aus seinem eigenen Format aus.

Kurz nach der offiziellen Ankündigung der neuen Staffel war Meinecke live auf der Streaming-Plattform Twitch zu sehen. Von Zuschauern auf die Sendung angesprochen, entgegnete Meinecke lediglich mit einem stillen Kopfschütteln.

Lesen Sie auch: Magdeburger Abenteurer Fritz Meinecke lässt Kandidaten in Survival-Serie „abstürzen

„7 vs. Wild“: Steigt Fritz Meinecke wegen Krach hinter den Kulissen aus?

Am 11. Juni ließ er in einer Instagram-Story die Bombe platzen: „Ja, die Spekulationen stimmen. Ich bin raus bei 7 vs. Wild. Max und Johannes ebenso.“ Mit diesem Statement bestätigte der 36-Jährige neben seinem eigenen Ausstieg auch den Abschied seiner Freunde Max Kovacs und Johannes Hovekamp.

Auch interessant: Wie ein Überlebenskünstler aus Magdeburg zum Millionär wurde

Diese Instagram-Story postete Meinecke wenige Tage nach der Bekanntgabe der fünften Staffel von "7 vs. Wild". Screenshot: Instagram/fritz.meinecke

Obwohl viele Fans Spannungen hinter den Kulissen vermuteten, konnte Meinecke seine Community beruhigen. Es habe eine „ordentliche Vereinbarung“ gegeben, niemand sei „abgezogen“ worden. Des Weiteren stellte Meinecke klar: „Es gibt auch keinen Ärger im Hintergrund.“ In einem YouTube-Video wolle er sich zeitnah zu der Entscheidung äußern.

Lesen Sie auch: Magdeburger Fritz Meinecke geht "7 vs. Wild"-Fans an und äußert Ideen für Staffel 5

Fritz Meinecke: Auf welche Projekte sich der Magdeburger nun konzentriert

Meineckes Ausstieg bei „7 vs. Wild“ ist jedoch nicht das Ende vor der Kamera. Wer den Magdeburger aufmerksam verfolgt, weiß, dass er sich mittlerweile anderen Formaten widmet. Meinecke tauscht immer häufiger seine Survival-Ausrüstung gegen sein Fahrrad ein.

In seiner Serie „Bikepacking Abenteuer“ fuhr er in den vergangenen beiden Jahren mit dem Fahrrad 750 Kilometer durch Kirgistan und anschließend 1.700 Kilometer durch Marokko.

Race Across America: Fritz Meinecke durchquert mit Martin, Joey, Luke, Otto, Sascha, Affe und Flying-Uwe die Staaten

Aktuell testet er abermals bei einem neuen Abenteuer seine Grenzen: Am vergangenen Samstag (14. Juni 2025) startete er beim Extrem-Radrennen „Race Across America“. Dieses verläuft durch 13 Bundesstaaten der USA. Insgesamt legen die Teilnehmer dabei knapp 5.000 Kilometer mit dem Fahrrad zurück – und das in nur neun Tagen!

Damit das Vorhaben gelingen kann, fährt Meinecke im Team mit prominenten Gesichtern rund um die Uhr. Mit dabei sind Joey Kelly und sein Sohn Luke Kelly, die Survival-YouTuber Martin Rudloff und Otto Karasch sowie die Fitness-YouTuber Sascha Huber und Uwe Schüder, bekannt als Flying Uwe.

Auch Ann-Kathrin Bendixen, unter dem Pseudonym Affe auf Bike bekannt, ist Teil des Teams. Wenig überraschend: Fast alle der Kandidaten nahmen bereits an 7 vs. Wild teil.