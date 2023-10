In Magdeburg gibt es jeden Tag etwas zu erleben. Das zeigt auch ein Blick in den Veranstaltungskalender für Sonnabend, den 21. Oktober 2023. Aus diesem hat die Volksstimme Tipps zusammengetragen.

Magdeburg - Comedy und Kabarett, Rock mit einer Hommage an Rod Stewart, Literatur und Figurentheater - auch die Tipps für Samstag, den 21. Oktober 2023, zeigen, wie vielfältig das Programm aus Kultur und Unterhaltung in Magdeburg ist. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Ideen zusammengefasst.

Für die Partys in den Clubs gibt es eine eigene Seite.

Ausbilder Schmidt und „Luschen, Luschienen und Lurche“ im Magdeburger Hundertwasserhaus

„Ausbilder Schmidt“ ist am Sonnabend im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a zu erleben. Hinter der Comedyfigur steckt Holger Müller, der mit seinem Programm „Morgen ihr Luschen, Luschienen und Lurche“ im Magdeburger Hundertwasserhaus zu erleben ist.

In seinem aktuellen Comedy-Programm nimmt Ausbilder Schmidt humorvoll und scharfzüngig Alltagshindernisse aufs Korn“. Dabei präsentiert er eine Fülle von humorvollen Gags und bezieht das Publikum aktiv in seine Aktionen und Parodien mit ein. Ausbilder Schmidts Mission in diesem Programm ist klar: Er teilt ordentlichen Anschiss aus, jedoch ohne jemandem ernsthaft zu schaden. Dies alles geschieht in einem unterhaltsamen Rahmen, bei dem Ausbilder Schmidt auch gerne mal „aus der Rolle rausgeht“ und sich selbst als Top-Ober-Lusche entlarvt, was stets für große Heiterkeit im Publikum sorgt.

Die Zeiten haben sich für Ausbilder Schmidt seit der alten Wehrpflicht grundlegend geändert. Damals hatte er es oft mit Soldaten zu tun, die geistig auf einem höheren Niveau standen, sei es als Studenten, Abiturienten oder in anderer Hinsicht. Heutzutage beklagt er, dass die „Generation Kevin de Luxe“ nicht viel auf dem Kasten hat. Sogar das Binden der Stiefel oder das Bereitlegen der Uniformen und Sojamilchkaffee am Feldbett übernimmt Ausbilder Schmidt für seine Rekruten.

Früher waren Ausbilder Schmidts Männer beim Morgenappell pünktlich und zuverlässig. Doch heute verirren sich die Rekruten, verletzen sich oder rufen ihre Mütter an, um abgeholt zu werden. Trotz dieser neuen Herausforderungen verspricht sein Comedy-Programm 100 Minuten Spaß, versprechen die Veranstalter.

Ausbilder Schmidt ist am Sonnabend, 21. Oktober, ab 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a zu erleben.

„Der Liebestrank“ wird im Magdeburger Opernhaus ausgeschenkt

Den größten Erfolg feierte Gaetano Donizetti 1832 nicht etwa mit einer ernsten historischen Oper, wie es der aufstrebende Komponist bevorzugt hätte, sondern mit einer Opera buffa: Eine zweifelhafte Wunderdroge, ein unsicherer Liebhaber und eine autarke Frau entfalten im Liebestrank eine Mischung aus Komik und Ernst.

Eine Inszenierung von „Der Liebestrank“ steht derzeit auf dem Spielplan des Magdeburger Opernhauses im Universitätsplatz 9. Vorstellungen sind diesen Sonnabend um 19.30 Uhr und zum letzten Mal am 12. November um 18 Uhr geplant.

Phädra auf der Bühne des Magdeburger Schauspielhauses

„Phädra“ – ein Schauspiel nach Jean Racine – wird in dieser Spielzeit im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 gezeigt. Vorstellungen stehen bislang für diesen Sonnabend und für den 5. November um 19.30 Uhr sowie jeweils um 17 Uhr für den 8. und 29. Dezember auf dem Spielplan.

Erzählt wird die Geschichte vom Königshof von Theseus. Der kehr von einer Fahrt zurück. Und ihm werden verschiedene Geschichten präsentiert, was vorgefallen ist – ob nämlich seine Frau seinen Sohn aus früherer Ehe verführt oder ob er sie vergewaltigt hat. Voller Witz berichtet die Inszenierung von der Suche des Königs nach der Wahrheit.

Kabarett im „... nach Hengstmanns“ mit Sebastian Hengstmann und Lars Johansen

Unter dem Titel „Klappe, das Letzte“ steht derzeit ein neues Programm mit Lars Johansen und Sebastian Hengstmann auf dem Programm im „… nach Hengstmanns“ im Breite Weg 37. In einer Kritik der Volksstimme von Klaus-Peter Voigt hieß es: „Wie ein roter Faden ziehen sich Filmklassiker unterschiedlichster Couleur durch den Abend. Ein Statistencasting für den nächsten Polizeiruf 110 aus der Elbestadt steht am Beginn. Ein Publikum, das gut aussieht, wäre dafür kaum geeignet. Im Sinne der Fernsehfilmemacher sollen die Darsteller doch ,repräsentativ für Magdeburg sein‘. Und sie müssen von dort stammen, alles andere könnte ja als kulturelle Aneignung verstanden werden.“

Mit ihrem Programm sind die beiden diesen Sonnabend sowie am 25., Oktober und am 1., 21. und 22. November und am 5., 9., 15. und 27. Dezember jeweils um 19.30 Uhr in „Hengstmann & Johansen - Klappe! Das Letzte“ zu erleben. Eine weitere Vorstellung am 29. Oktober um 17 Uhr geplant.

Horrorlesung im Ravelin 2 in Magdeburg

Das „WohnzimmerTheater Magdeburg“ präsentiert diesen Sonnabend in historischer Atmosphäre des Ravelin 2 bei einer musikalischen Horrorlesung Texte zum Gruseln und Nachdenken. Die literarische Auswahl umfasst Klassiker der Horrorliteratur sowie abenteuerliche Geschichten und Balladen, die durch den Einsatz zahlreicher spielerischer Elemente große Spannung erzeugen. Musikalisch begleitet wird der Abend vom E-Piano und einer vielseitigen Stückauswahl.

Im Jahr 2014 begann mit dem Stück „Geschlossene Gesellschaft“ von Jean-Paul Sartre die Geschichte der Theatergruppe „WohnzimmerTheater Magdeburg“. Innerhalb von drei Monaten inszenierte diese in einer kleinen Besetzung ihr erstes gemeinsames Stück in den unterschiedlichsten Proberäumen, darunter auch dem heimischen Wohnzimmer. Sie entwickelten eine Liebe zu Kammerspielen und Projekten, die auf kleinstem Raum und konzentriert auf wenige Figuren eine große Wirkung erzielen können. Kleine Bühnen bringen eine gewisse Nähe zum Publikum mit sich und erzeugen eine besondere Atmosphäre.

Das "WohnzimmerTheater Magdeburg" hat für Sonnabend eine Leusng im Ravelin 2 vorbereitet. Foto: Veranstalter

Inzwischen haben die Mitglieder des Ensembles das Glück, einen Proberaum ihr eigen nennen zu dürfen und haben dadurch zahlreiche Möglichkeiten, die sie zu ihrer Anfangszeit noch nicht für möglich hielten. Ihr Wunsch, die Menschen ganz nah an das Geschehen zu holen, ist aber bestehen geblieben, und das Ziel, eine außergewöhnliche Atmosphäre zu erschaffen, ist weiterhin gesetzt. Und somit haben sie in den letzten Jahren nicht nur verschiedene Bühnen in der Stadt Magdeburg bespielen dürfen, sondern auch eindrucksvolle Orte wie eine Kirche, eine alte Industriehalle – oder eben eine ehemalige Festungsanlage.

Die Musikalische Horrorlesung beginnt diesen Sonnabend, 21. Oktober, um 19.30 Uhr im Ravelin 2 in der Maybachstraße 8.

Schimmelreiter im Puppentheater Magdeburg

Eine eindrückliche Auseinandersetzung mit Visionären und Visionen, erzählt vom Sturm am Grund des Meeres nach der bekannten Novelle von Theodor Storm, zeigt das Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25. Eine Vorstellungen steht diesen Sonnabend um 20 Uhr auf dem Spielplan.

Der "Schimmelreiter", ein Stück von Frederik Laubemann nach Theodor Storm für Menschen ab 16 wird im Puppentheater Magdeburg aufgeführt. Foto: Viktoria Kühne

Die folgenschwere Flut ist vorüber, der Sturm ist satt. Vorerst, denn bald wird die todbringende Naturgewalt erneut ihre Kräfte mit den Menschen messen. Dafür erwählt sie einen würdigen Gegner: Hauke Haien. Das überdurchschnittlich intelligente Kind bringt es schnell vom fleißigen Kleinknecht zum Deichgrafen. Und als dieser hat er eine klare Vision: eine neue Deichanlage, die dem Sturm trotzen wird. Doch um dieses Mammutwerk zu vollbringen, gilt es, die Dorfbewohner zu überzeugen und die eigene Geltungssucht zu bezwingen.

Hommage an Rod Stewart in der Festung Mark in Magdeburg

Mit seiner markanten Stimme, seinen vielen Hits und nicht zuletzt seiner urigen Persönlichkeit begeistert er seit fünf Jahrzehnten weltweit sein ungebrochen zahlreiches Publikum – Rod Stewart. „Mr. Rod“, eine exklusive Hommage an den britischen Weltstar und seine Lieder, überzeugt auf ganzer Linie mit einer professionellen Show voller emotionaler Höhepunkte.

Mit bestechend kreativen Interpretationen unvergesslicher Songs wie „Sailing“, „Baby Jane“, „Da Ya Think I’m Sexy“, „Rhythm Of My Heart“, „The First Cut Is The Deepest“ und vieler anderer mehr, weiß der sympathische Könner „Mr. Rod“ immer wieder zu faszinieren. Ein Konzert beginnt diesen Sonnabend um 20 Uhr in der Festung Mark im Hohepfortewall.

Poetry-Slam mit internationalen Gästen im Magdeburger Moritzhof

Beim No Borders Slam vom Verein Minddrop trifft sich am Sonnabend um 20 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz eine internationaler Auswahl an Poetry Slammern.

Auf ihrer Deutschland Tour machen die Poeten aus Südafrika, Spanien und anderen fernen Gebieten einen extra Zwischenstopp in Magdeburg, um in Magdeburg zu performen.

Neue Comedy-Reihe „Magdeburg lacht“ in der Viehbörse

In der Magdeburger Viehbörse hat am Sonnabend eine neue Veranstaltungsreihe Premiere: Unter dem Titel „Magdeburg lacht“ wird Stand-up-Comedy präsentiert.

In der Reihe treten verschiedene Comedians aus ganz Deutschland auf, wobei der Schwerpunkt auf jüngeren Comedians liegt, die bereits durch Auftritte im Fernsehen, bei NightWash oder in sozialen Medien bekannt geworden sind. Die Premiere von „Magdeburg lacht“ bestreiten vier Berliner Comedians: Hendrik Brehmer, Florentine Osche, Kalle Zilske und Rasmus Semantik. Die Veranstaltung wird von dem Magdeburger Monif moderiert.

Bei einem früheren Comedy-Treffen hatte Hendrik Brehmer unerwartet mit seinen Witzen über Narben punkten können. Im Zusammenhang mit ihren Podcasts wurde Florentine Osche auch schon einmal als „wahre Wundertüte für alle Leute zwischen 14 und 99 Jahren“ bezeichnet. Kalle Zilske berichtete auf der Bühne bereits, warum er seinen Snickers heimlich auf Toilette essen musste. Und wie sich Sprachfehler und Augenpflaster auf sein Leben ausgewirkt haben und warum Siri in Deutschland Silke Schmidt heißen sollte, war für Rasmus Symanzik in der Vergangenheit Thema.

Magdeburg Lacht beginnt diesen Sonnabend, 21. Oktober, um 20 Uhr in der Viehbörse in der Straße Zum Handelshof 3.