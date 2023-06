Das Telemann-Sommerfest, 100 Jahre Staatsbank, Musik mit „Les Bummms Boys“, eine Lesung, der geöffnete Domplatz und eine Laternenfahrt auf dem Adolf-Mittag-See: Das sind nur einige Beispiele für Ideen zum Ausgehen, die die Volksstimme auf dieser Seite für Sonnabend, den 24. Juni 2023, zusammengestellt hat. Für die Partys in den Magdeburger Clubs gibt es eine eigene Seite. Und zu den Tipps für Freitag, den 23. Juni 2023, geht es hier.

Konzert mit „Les Bummms Boys“ im Technikmuseum Magdeburg

Statt des Kabarettprogramms des Hengstmann-Kabaretts steht am Sonnabend ein Konzert auf dem Spielplan im Technikmuseum. Zu Gast sind dann „Les Bummms Boys“. Die Band aus Rostock verspricht eine deutschsprachige „knusprige Mischung aus Pop, Ska, Balkan und Rock'n'Roll“. Hinter dem Bandnamen stehen Erik Weyer, Martin Becker, Richard Weiß, Sebastian Powilleit, Stephan Engelstädter und Tom Ludwig.

Der Sound ist durch Straßenmusik geprägt und feuert mit Bass, Gitarre, zwei Stimmen und die Percussions-Tanzmaschinerie die Menschen an. Zum Einsatz kommen Cajon, Booster Set, Congas und Djembe, die Fuß und Hüfte zum Wippen bringen, heißt es in einer Ankündigung.

Seit 2005 unternehmen die Mecklenburger mit ihrer Musik Touren. Inzwischen sind die Alben „Les Bummms Boys – Saftladen“, „Klostergarten“ und „Farben“ erschienen. Für August ist das nächste unter dem Titel „Frischer Fisch“ angekündigt.

„Les Bummms Boys“ spielen am 24. Juni ab 20 Uhr im Technikmuseum, Dodendorfer Straße 65. Für den Vorverkauf hat die Hengstmann-Kasse im Breiten Weg 37 von Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Auch im Web verkauft das Kabarett Tickets.

Maren Kroymann liest Annie Ernaux im Moritzhof

Maren Kroymann liest am Sonnabend Stücke der französischen Autorin Annie Ernaux ab 20 Uhr im Moritzhof in Magdeburg im Moritzplatz 1. Annie Ernaux erhielt 2022 den Nobelpreis für Literatur. Als „Königin der neuen autobiografischen Literatur“, wie sie „Die Zeit“ nannte, seziert sie ihr eigenes Leben mit Ehrlichkeit und präzisem Blick. In ihren Büchern verbindet sie auf einzigartige Weise kollektive und individuelle Erinnerungen und regt damit aktuelle Debatten über Weiblichkeit, Geschlecht, Familie, Herkunft und soziale Ungleichheit an.

Maren Kroymanns erste feministische Bühnenshow „Auf du und du mit dem Stöckelschuh“ (1982) brachte sie ins Fernsehen, wo sie mit „Nachtschwester Kroymann“ die erste Frau mit einer eigenen Satireshow im öffentlich-rechtlichen TV wurde. Seit 2017 hat sie ihre eigene TV-Show namens „Kroymann“, eine mehrfach ausgezeichnete Sketch-Comedy. Den Grimme-Preis erhielt sie 2023.

Straßenfest zum 100-jährigen Bestehen des Gebäudes der Staatsbank

Die Gebäude der alten Staatsbank vor dem Westportal des Doms – heute Sitz von Dommuseum und der Wobau-Geschäftsführung – feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Am 24. Juni lädt die Wobau als Eigentümer deshalb zu einem Straßenfest ein.

Von 10 bis 18 Uhr heißt es in der Lothar-Kreyssig-Straße zwischen Nord LB und Dommuseum: „Die 1 wird 100!“ Der Eintritt ist frei. Es gibt Führungen durch das Gebäude der ehemaligen Staatsbank und ein buntes Bühnenprogramm für die ganze Familie. Ein weiterer Anziehungspunkt ist eine Ausstellung im Freien zur Geschichte des Gebäudes.

Domplatz öffnet für die Besucher

Wer auch ohne Musicalticket einen Eindruck vom Domplatz erhaschen möchte, hat dazu dennoch die Gelegenheit – und zwar am Sonnabend sowie am 1. und 8. Juli von 17 bis 19 Uhr die Gelegenheit: Dann ist der Gastronomiebereich des Domplatz-Open-Airs zugänglich und die Gastronomie hat geöffnet.

Alle Vorstellungen bis zur letzten Aufführung von „Catch me if you can“ am 9. Juli auf dem Domplatz sind derweil ausverkauft. Möglicherweise werden kurzfristig vor der Ersatzvorstellung am 4. Juli für die am Donnerstag wegen des Unwetters ausgefallene Vorstellung noch Restkarten verkauft. Auch für die Bühnenführungen sind nur noch am 1. Juli ein Platz und am 8. Juli vier Plätze zu haben.

Telemann- Sommerfest im Klosterbergegarten und im Gesellschaftshaus

Das Telemann-Sommerfest findet im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129 und dem benachbarten Klosterbergegarten statt. Das Barock-Spezial-Ensemble „Combattimento“ stellt am Sonnabend um 17.30 Uhr die Panflöte, ein eher ungewöhnliches Soloinstrument für Telemann, in den Mittelpunkt. Das Ensemble „Concerto de’ Cavalieri“ interpretiert um 19.30 Uhr Kompositionen aus Telemanns Hamburger Zeit.

Das Telemann-Sommerfest findet am Sonnabend in Magdeburg seinen Höhepunkt. Foto: Andreas Lander

Das Programm umfasst auch europäische, arabische und persische Musik sowie Klezmer-Einflüsse, die vom international besetzten Leipziger Ensemble „Klänge der Hoffnung“ im Park am Sonnabend um 15.30 und 22 Uhr präsentiert werden.

Zusätzlich zu den Konzerten laden historische Holzspiele auf dem Gelände im Klosterbergegarten am Sonnabend ab 15 Uhr zu einer spielerischen Zeitreise durch verschiedene Länder und Kulturen ein. Es gibt unter anderem Papiertheater, ein orientalisches Erzählcafé sowie Workshops für Kalligraphie, Blumengestecke und barocken Tanz. Die Besucher können die Herstellung einer barocken Perücke bestaunen, beeindruckende Seifenblasenkunst erleben und prächtige barocke Kostüme und Kopfbedeckungen aus Gräsern bewundern.

Laternenfahrt über den Adolf-Mittag-See

Der Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg ermöglicht am Sonnabend romantische Bootstouren auf dem Adolf-Mittag-See. Unter dem Motto „Mittsommer auf der Insel“ ist wegen des „längsten“ Tages des Jahres der beliebte Bootsverleih in den Abendstunden bis 22 Uhr geöffnet.

Dabei werden mit Laternen geschmückte Boote für ein besonderes Flair auf der Perle im Stadtpark Rotehorn sorgen. Auch zu dieser besonderen Veranstaltung können die Boote des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg zu den regulären Preisen entliehen werden.

„Keine Lösung ist auch eine Kunst“ in der Magdeburger Zwickmühle

„Keine Lösung ist auch eine Kunst“ heißt das Kabarettprogramm mit Marion Bach und Hans-Günther Pölitz, das am Sonnabend und letztmalig am 30. Juni in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a gezeigt wird. Für beide Vorstellungen sind nur noch Restkarten erhältlich.

In der Ankündigung heißt es: „,Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit‘, wusste schon Karl Valentin. So gesehen, sind Politiker große Künstler. Sie arbeiten täglich unermüdlich daran für anstehende Probleme keine Lösung zu finden, obwohl diese doch so nahe läge.“

Schlagermusical im Magdeburger Stadtpark Rotehorn

Das Sommer-Open-Air des Theaters in der Grünen Zitadelle heißt „Atemlos durch den Park 2.0 - Jetzt kommt Layla!“. Am Freitag hatte es seine Premiere am „Le Frog Brasserie“ am Adolf-Mittag-See. Es geht um eine überraschende Nachricht im Sommer 2022: Michael Bendler wird Vater, obwohl er nie vorhatte, Kinder zu haben. Die Nachricht kommt von seiner früheren Partnerin Michaela und verändert sein Leben komplett.

Statt luxuriöser Business-Class-Flüge nach New York schiebt Michael jetzt einen Kinderwagen im Stadtpark Magdeburg. Statt Einladungen zu Partys bekommt er nur noch Einladungen zu Schnuller-Feten am Spielplatz. Das Musical beinhaltet unter anderem bekannte Hits wie „Ein Bett im Kornfeld“, „Ein ehrenwertes Haus“, „Die Gefühle haben Schweigepflicht“, „Amsterdam“ und „1000 Träume weit“.

Die Vorstellungen finden am 24., 29. und 30. Juni sowie am 2. Juli jeweils um 20 Uhr statt. Außerdem gibt es eine Vorstellung am 25. Juni um 15 Uhr. Das Buch stammt von Enrico Scheffler, der auch in der Hauptrolle zu erleben ist.

Lesung für Kinder in der Stadtteilbibliothek im Florapark

Kinder: Gabriele Kaminski liest am Sonnabend in der Stadtteilbibliothek Florapark im Olvenstedter Graseweg 37 aus „Freddy und Frieda“. Beginn ist um 10 Uhr.

Die Gärtnerin (Andrea Nowotny) und ihre Butterblume (Gabriele Kaminski) erzählen die wahre Geschichte des Hasen Freddy, der es wirklich nicht leicht hat. Viele Gefahren muss er überstehen. Bäume wurden von einem Sturm umgehauen und ein Schmetterling setzt sich versehentlich auf seine Nase.

Krimi-Samstag in der Zentralbibliothek

Am Sonnabend ist in der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 wieder „Krimi-Samstag“ mit Detektiv-Spielen für Mitspieler ab 14 Jahren. Von 10 bis 13 Uhr können je ein bis fünf Personen knifflige Fälle lösen, was bis zu zwei Stunden dauern kann.

Zur Auswahl stehen die Spiele „Feuer in Adlerstein“, „Antarktis fatale“, „Stillsee“ und „MicroMacro: Crime City“. Anmeldungen sind möglich unter Telefon 0391/540 48 57.

Bierfest in der Schweizer Milchkuranstalt

Bierfest: Das 6. Getränkefeinkost Craft Beer Festival findet am Sonnabend von 12 bis 23 Uhr im Schweizer Milchkuranstalt Fürstenwall Biergarten statt.

Neben den Ständen von Brauereien gibt es ein Showbrauen von den Hobbybrauern Magdeburg. Für Musik sorgen die Monopiraten.

Führung auf den Spuren der Magdeburger Kirchen

„Auf Spurensuche - Magdeburger Kirchen“ heißt eine Sonderführung, die am Sonnabend um 15 Uhr an der Magdeburger Tourist-Information am Breiten Weg 11 beginnt. Anmeldungen sind unter www.magdeburg-tourist.de oder unter Telefon 0391/63 60 14 02 möglich.

Hintergrund: Magdeburg hat nicht nur den berühmten Dom, sondern auch viele andere Kirchen. „Kommen Sie mit uns auf Spurensuche und entdecken verschiedene Gotteshäuser. Außerdem zeigen wir Ihnen, wo das ein oder andere Kirchenhaus in der Vergangenheit stand und was heute daran erinnert“, heißt es in einer Ankündigung.

Tag der Architektur in Magdeburg

Bundesweit wird am kommenden Wochenende der Tag der Architektur begangen. Am 24. und 25. Juni zeigen Bauherren und ihre Architekten unter dem Motto „Planen I Bauen I Leben: Architektur verwandelt“, wie neue Architektur das Land verändert und durch die Arbeit von Architekten Bestandsbauten Verwandlungen vollziehen. In Magdeburg nehmen vier Einrichtungen teil.

Den Anfang machen die Kindertagesstätten in der Astonstraße 64. Beteiligt sind die Architekten: Kirchner + Przyborowski und UKL Ulrich Krüger Landschaftsarchitekten. Am Sonnabend wird hier um 10 Uhr eine Führung angeboten.

Weitere Objekte sind am Sonntag das Edithagymnasium, die Kulturscheune Pechau und das Kloster Unser Lieben Frauen. Infos zu diesen und weiteren Objekten gibt es auf der Seite der Architektenkammer Sachsen-Anhalts.

Sommersingen der Chöre im Volksbad Buckau in Magdeburg

Das Sommersingen der Chöre beginnt auf Einladung des Volkschores Magdeburg am Sonnabend um 15 Uhr im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56. Mit dabei sind die Wartbergsänger Niederndodeleben, der Gemischte Chor und der Männerchor Orpheus Pretzien.