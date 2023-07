Magdeburg - Zwei Festivals, Circus und Konzerte, vorerst letzte Fahrten der Weißen Flotte auf der Elbe, Kunst, Führungen und ein Sommerfest - der Veranstaltungskalender bietet am Sonnabend, 8. Juli 2023, eine bunte Vielfalt. Die Magdeburger Volksstimme hat auf dieser Seite Freizeittipps zusammengetragen. Für die Partys in den Clubs gibt es eine eigene Seite. Und zu den Ideen zum Ausgehen für Freitag, den 7. Juli 2023, geht es hier.

Musiker entern am Sonnabend Yachthafen Magdeburg zum Open Air

Im Yachthafen gehen am Sonnabend Festivalbesucher vor Anker. An diesem Tag treten mehrere Bands und Musiker zum Yachthafen-Open-Air auf.

Mit dabei sind Clifford Brown & The Getaway, die Country und Pop zum Besten geben. Hinter Baba Blakes steckt Dennis Zwickert. Die Idee des deutsch-nordirischen Musikers entstand Anfang 2020 in Singapur. Unter dem Künstlernamen begann er seine Instagram-Karriere, lud Musikcover hoch und teilte seinen Alltag im Internet. Infolgedessen erreichte der Musiker über 10.000 Follower auf seinem Kanal. Die Danny-Priebe-Band spielt eigene Musik und ausgewählte Coversongs. Beim Open Air im Yachthafen ebenfalls an Bord ist Krogmann. Was als rein elektronisches Projekt begann, hat sich über die Jahre zu einer sechsköpfigen Band weiterentwickelt. Drei Studioalben wurden veröffentlicht und mehrere Hundert Konzerte gespielt. Und DenManTau spielen Bohemian Dance Rock.

805er Festival auf dem Gelände der Festung Mark in Magdeburg

Das 805er Festival beginnt am Sonnabend um 13 Uhr auf dem Gelände der Festung Mark im Hohepfortewall. Über den ganzen Tag verteilt gibt es neben Live-Musik, die zum Tanzen und Feiern einlädt, ein breites Angebot an Workshops über Kreativität, Aktivismus, Spiritualität und mehr. Darüber hinaus gibt es Stände von Initiativen in Magdeburg, Poetry Slam, eine Podiumsdiskussion, Kunst und einfach Raum, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Musik gibt es ab dem frühen Nachmittag bis in den späten Abend hinein von Mia Morgan, Deep in Moon, Brass Riot, Blush Always, Flirt, Spezi im Glas, Duschparty, Federhall, Brandkannen sowie von Sinamin und Bert Radschow.

Workshops stehen unter den Titeln „Experimenteller Pflanzendruck“, „Soul Painting - Intuitives zeichnen“, „Alltagsbezogene Selbstverteidigung“, „Körbe aus Gräser binden“, „Soziale Gerechtigkeit“, „Glaube an, Hirn aus?“, „Wie motiviere ich mich?“, „Wie wir die Welt durch Gründungen verändern können“, „Lieder aus Taizé“, „Letzte Hilfe Kurs – Umsorgen am Lebensende“, „Sport im Freizeit- & Leistungsbereich in Verbindung mit bedarfsgerechter Ernährung“, „Paarbeziehungen Mission impossible? oder Erfolgsprojekt?“ sowie zu Improtheater auf dem Programm.

Weiße Flotte fährt ab Sonnabend ab dem Oberen Hafen des Magdeburger Schiffshebewerks

Aufgrund von Niedrigwasser in der Elbe verlegt die Weiße Flotte ihre Fahrten an den Schiffsanleger „Oberer Hafen“ am Schiffshebewerk Rothensee. Ab dem Schiffshebewerk stehen dann für Sonnabend und für Sonntag Fahrten um 10, um 12 und um 15 Uhr über die Trogbrücke auf dem Fahrplan. Um 11 und um 14 Uhr starten Schiffe zur Wasserstraßenkreuzfahrt „Kleine Acht“. Die Abendfahrt für Sonnabend ist bereits ausverkauft.

Die Mindestteilnehmerzahl zur Durchführung der Schifffahrten beträgt bei zu einer Stunde Fahrdauer zehn Vollzahler, bei längeren Fahrten 20. Der Kartenverkauf für Linienfahrten erfolgt direkt an Bord des Schiffes beim Schiffsführer. Im Ticket-Shop können online Fahrkarten im Vorverkauf erworben werden. Die ausgedruckten Tickets werden dem Schiffsführer vorgelegt Die Ticketpreise für die Online-Buchung sind um die Vorverkaufsgebühr von zehn Prozent erhöht. Reservierungen sind unter Telefon 0391/532 88 91 Montag bis Freitag von 8 bis 14 Uhr und per Mail an info@weisseflotte-magdeburg.de möglich. Infos auch über die Homepage der Weißen Flotte Magdeburg.

Dvora Davis & Soul Thrivers spielen im Volksbad Buckau

Mit ihrem Album „Morning Glory“ sind Dvora Davis & Soul Thrivers in Magdeburg zu Gast. Das Konzert beginnt um 20 Uhr im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56. Das Publikum werde mitgenommen auf eine Reise durch Raum und Zeit, so die Veranstalter.

Das Trio nutzt handgemachten Soul, Neo-Blues, Roots und Sounds, um traditionelle und innovative Kompositionen zu erforschen und Geister zum Leben zu erwecken. Dvora Davis führt Band mit Seele und Kraft an. Sie ist eine international anerkannte Jazzkünstlerin, Komponistin und Singer-Songwriterin, die mit ihrer Stimme und charismatischen Präsenz begeistert.

Dvora Davis & Soul Thrivers treten im Volksbad Buckau auf. Foto: Stephan Rabold

Der in Polen geborene Musiker Adam Sikora ist ebenso eine tragende Säule der Band. Er führt das Publikum mit seinem herausragenden Mundharmonikaspiel zurück zu den Wurzeln des Country-Blues. Neben der Mundharmonika spielt er auch Schlagzeug und singt mit seinem eigenen persönlichen Stil. Zu den Gründungsmitgliedern Dvora Davis und Adam Sikora gesellt sich ein wechselndes Kollektiv von Musikern an Gitarre und Bass.

„Plakate aus der DDR“ sind am Sonnabend im Literaturhaus Magdeburg Thema

Sylke Wunderlich, Treuhänderin der Stiftung Plakat Ost, spricht am Sonnabend um 14 Uhr im Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7 über „Plakate aus der DDR“. Dabei werden Projektionen von Beispielen aus der Stiftungssammlung gezeigt, die politische Bekundungen, Film- und Theaterankündigungen sowie Produktwerbung für Kosmetika, Bekleidung und optische Geräte umfassen.

Die grafischen Künste in der DDR boten ein breites Spektrum an Techniken und Stilen, teilweise inspiriert von der Zeit vor der Naziherrschaft. Die Zuhörer können sich auf lebhafte Berichte über persönliche Begegnungen mit Künstlern freuen, begleitet von Anekdoten rund um einzelne Plakatkreationen. Fritz Springefelds Einsatz für Perlonstrümpfe im Konsum und Rolf Felix Müllers Plakat für Rolf Hochhuths „Stellvertreter“ in Gera unvergessen bleiben, so die Veranstalter.

„Check den Hassel!“ mit Herbert Beesten

Soziokultureller Rundgang: Der Hasselbachplatz ist seit über 100 Jahren Treffpunkt und Kreuzungspunkt für alle Menschen in Magdeburg. Als dichtbewohntes Wohnquartier mit Gebäuden aus der Gründerzeit schafft es besonderes urbanes Flair. Für Generationen von Menschen ist der Platz Treffpunkt, Ausgehmeile, Ort für Siegesfeiern, Subkultur, Demozüge, Arztbesuche, Verkehrsknotenpunkt, Umstiegsmöglichkeit, Liebe, Leid und Fröhlichkeit.

Der freischaffende Künstler Herbert Beesten lädt am Sonnabend in Zusammenarbeit mit dem Hasselbach-Management unter dem Titel „Check den Hassel!“ zu einem Rundgang ein. Das Angebot ist kostenlos. Es gibt eine Hutkasse. Treffpunkt ist diesen Sonnabend um 15 Uhr und dann noch einmal am 20. Juli um 19 Uhr. Herbert Beesten ist per E-Mail an Herb@HerbertBeesten.de zu erreichen. Die Volksstimme hatte in der Vergangenheit über das Projekt „Check den Hassel!“ berichtet.

Konzert für Harfe, Violine und Violoncello in der Ambrosiuskirche in Sudenburg

Ein Konzert für Harfe, Violine und Violoncello ist am Sonnabend um 17 Uhr in der Ambrosiuskirche am Ambrosiusplatz geplant. Es spielen Anna-Maria Schwichtenberg sowie Lorenz und Leonor Swyngedouw. Der Titel des Konzerts lautet „Sonatine en trio“.

Führung auf den Spuren von Heinrich Apel in Magdeburg

Der Bildhauer und Grafiker hat mit seinen Werken an Brunnen und Türen der Stadt einzigartige Kunstwerke geschaffen. Unter dem Titel „Auf den Spuren Heinrich Apels“ beginnt am Sonnabend um 15 Uhr am Eingang des Magdeburger Doms eine Führung. Sie endet nach anderthalb Stunden an der Sankt-Petri-Kirche. Buchungen sind unter www.magdeburg-tourist.de und unter Telefon 0391/ 63.60.14.02 möglich.

Zu den Werken von Heinrich Apel gehören bekannte Kunstwerke in Magdeburg. So befindet sich in der Leiterstraße der Faunbrunnen und auf dem Alten Markt der Eulenspiegelbrunnen.

Friedrich-Bödecker-Kreis veranstaltet ein Sommerfest in Magdeburg

Der Friedrich-Bödecker-Kreis in Sachsen-Anhalt lädt am Sonnabend ab 18 Uhr zu einem literarisch-musikalischen Sommerfest ein. Die Veranstaltung findet im Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7 statt.

Das Fest bietet den Besuchern eine abwechslungsreiche Mischung aus Gedichten, lustigen Gedanken und leidenschaftlichen Liedern. Die bekannte Dichterin Luise Pieper wird ihre Werke zum Besten geben, während Peter Berg mit seinen humorvollen Gedanken für Unterhaltung sorgt. Die musikalische Formation „Pair Affair“ präsentiert Lieder voller Liebe und Leidenschaft.

Stadtmeisterschaft im Poetry Slam

Der Verein Minddrop hat für Sonnabend die Magdeburger Stadtmeisterschaften im Poetry-Slam organisiert. Veranstaltungsort ist die Insel der Jugend in der Maybachstraße 8. Der Einlass beginnt um 17 Uhr, der Wettkampf um 18 Uhr. In einer Ankündigung heißt es: „Jetzt geht's ums Ganze!“ Im vergangenen Jahr konnten sich Interessierte aus dem Magdeburger Raum unter anderem über die Bergfest-Slams für die Stadtmeisterschaft 2023 qualifizieren. „Nun treten sie gegeneinander an, um zu entscheiden, wer den Titel für sich gewinnen kann“, so die Organisatoren.

Beim Poetry-Slam geht es darum, das Publikum mit dem Vortrag eigener Texte zu überzeugen. Die Texte müssen selbst geschrieben sein, die Vortragenden dürfen keine Requisiten, Kostüme oder Musikinstrumente verwenden und müssen sich an eine Zeitvorgabe halten. Erlaubt sind alle literarischen Formen und Genres – von Lyrik über Kurzprosa bis Rap.

Kabarett mit den Hengstmanns im Magdeburger Technikmuseum

Derzeit läuft im Magdeburger Technikmuseum das Sommertheater des Hengstmann-Kabaretts. Für einige Vorstellungen sind noch Karten im Vorverkauf zu haben – für andere gibt es allenfalls an der Abendkasse noch Restkarten.

Hengstmanns Sommer Open Air im Magdeburger Technikmuseum. Foto: Martin Rieß

In der diesjährigen Inszenierung steht die Figur des Franz Branntwein im Fokus – jener grantelnde Nörgler, der in den vergangenen Produktionen bereits zu erleben war. Anhand von einer Reihe von Beispielen zeigt das Ensemble, wie der Senior, dargestellt von Tobias Hengstmann, immer wieder in die Weltgeschichte eingreift. Dabei ist es nicht einmal sein Wunsch, den Lauf der Dinge zu verändern. Unter anderem nehmen die Akteure, zu denen auch Sebastian und Franziska Hengstmann, Marie Matthäus, Christian Karius und natürlich Heiko Herfurth zählen, die Zuschauer mit in die Wendezeit und an den preußischen Königshof.

Karten sind im Vorverkauf für Sonnabend um 20 Uhr und Sonntag um 17 Uhr, für den 12. bis 15. Juli um 20 Uhr, den 16. Juli um 17 Uhr und den 19. und 20. Juli um 20 Uhr erhältlich. Ausgebucht sind die Vorstellungen am 11., 18., 21. und 22. Juli um 20 Uhr.

Circus Probst gastiert auf dem Magdeburger Messeplatz

Der Circus Probst gastiert noch bis zum 9. Juli auf Messeplatz neben der Strombrücke. 25 Artisten aus Kolumbien, der Mongolei, Moldawien, Italien und Deutschland sowie ein Zirkus-Orchester aus der Ukraine geben ein zweieinhalbstündiges Programm mit 60 Tieren. Zu sehen sind auf der Manege edle Araber-Pferde, Watussi-Rinder, Kamele, Lamas, ein Emu, Kaltblüter und ein Schaubild mit Bauernhof-Tieren wie Ziegen und Eseln.

Die letzten Spieltage sind am Sonnabend um 16 und 19.30 Uhr sowie am Sonntag um 11 und 16 Uhr.

Vertragsarbeiter im Technikmuseum Magdeburg

Tausende Menschen wurden zwischen 1967 und 1989 von der DDR als Arbeitskräfte angeworben. Hintergrund der DDR-Politik war die Abwanderung der eigenen Bevölkerung und wirtschaftliche Interessen. Daraus resultierten Anwerbeabkommen mit sozialistischen Bruderstaaten, die offiziell als Akt der Solidarität präsentiert wurden. Auch heute sind die Spuren jener, die dem Ruf der DDR gefolgt sind, nicht verschwunden.

Die Ausstellung „Die DDR habe ich mir als Paradies vorgestellt“ beleuchtet das Thema und wird noch Sonnabend und Sonntag im Technikmuseum Magdeburg in der Dodendorfer Straße 65 gezeigt. Sie stellt Menschen vor, die die Stadt als „ausländische Werktätige“ erlebt haben und beleuchtet die Hintergründe der Vertragsarbeit. Sie gewährt Einblicke in die Erfahrungen dieser Menschen durch persönliche Fotos, Objekte und Medien. Geöffnet ist von 10 bis 17 Uhr.

Fahrräder sind in der Datsche Thema

Fahrrad: „Goldgrube“ ist der Sonnabend in der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43, Abfahrt über die Sandbreite, überschrieben. Gemeinsam mit den Urbanpiraten wird hier von 14 bis 18 Uhr ein Fahrradflohmarkt abgehalten. Fürs Veloduell gibt es ab 17 Uhr eine Qualifikation, ab 19 Uhr die Finale.