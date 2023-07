Eine Vielfalt an bunten Partys bestimmt das Programm in Magdeburg fürs Wochenende vom 7. bis 9. Juli 2023. Die Volksstimme hat Termine der Clubs zusammengefasst.

Ausgehen in Magdeburg: So feiern Clubs das Wochenende

Auch in Magdeburg wird am Wochenende vom 7. bis 9. Juli in Magdeburg in den Clubs gefeiert.

Magdeburg - In Magdeburg sorgen Clubs für eine bunte Vielfalt an Partys. Die Magdeburger Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen gesammelt. Auf einer anderen Seite gibt es die Tipps für Freitag, den 7. Juli 2023.

Insel der Jugend: An das Livekonzert von Zynik auf seiner „Bochumer Straße Tour 2023“, unterstützt von Yous39, das Freitag um 18 Uhr auf der Insel der Jugend beginnt, schließt sich um 22 Uhr „Die Reise zum Mittelpunkt der 80er“ mit Klaus Lörrach an.

Für Sonnabend ist ab 18 Uhr die Poetry Slam Stadtmeisterschaft angesagt – und wieder um 22 Uhr folgt eine Party. In der Locals Night legen dann Berndt Brechstein, Happycityhippie und Guzmán auf.

Boys’n’Beats: Eine Gay Student Night bricht am Freitag ab 23 Uhr über dem Boys’n’Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, an. Beginn ist um 23 Uhr. Tags darauf beginnt an gleicher Stelle und zur gleichen Zeit eine Party „Malle, Malle Malle“ mit DJ M&M an.

Geheimclub: „Multiplay“ ist der Freitagabend ab 23 Uhr im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 überschrieben. Musik gibt es von Nicolas Lendkrais, Eluzid und Whahn.

In der Nacht zum Sonntag heißt es ab Mitternacht „Never Stop“. Auf dem einen Floor legen Herrmann Bässe, Philippa Pacho, Continuous Return und B2B Pom Poko, auf dem anderen Alter Schwede auf.

Prinzzclub: In der Halberstädter Straße 113a beginnt am Freitag um 23 Uhr eine Party unter dem Titel „Spicy“. DJ Curt Powell legt Hip-Hop, Bass, Electronica, Afrobeats und Deutschrap auf. DJ Hoff feiert am Sonnabend ab 23 Uhr im Prinzzclub die „Fiesta Latina“. Das Musikprogramm reicht von Reggae, Bachata über Salsa und Dancehall bis RnB.

Strandbar: Eine Resident Night ist am Sonnabend von 18 bis 22 Uhr in der Strandbar am Petriförder angesagt. Felix Schumann legt dazu auf.

Nachdenker: In der Olvenstedter Straße 43 ist für Sonnabend eines 80ies-Party geplant. Ab 21 Uhr legt DJ Pete auf.

Xampanyeria: Ein After-Show-Party zum Domplatz-Open-Air ist in der Xampanyeria im Breiten Weg 226 für Sonnabend geplant. Beginn ist um 21 Uhr.

Ellen Noir: Ein Super Rave ist für Sonnabend ab 22 Uhr im Ellen Noir in der Porsestraße 16 im Buckauer Bahnhof vorgesehen. Gespielt werden House, Trance und Techno der 90er 2000er. Auf dem einen Floor spielen DJ Decline, Deejay Pi und DJ Bacard, auf dem anderen Reiner Meskalin, Das Klangspektakel, BBM Beatz Bass & Melody sowie DJ Kretti.

Datsche: In der Karl-Schmidt-Straße 43 – Zufahrt über die Sandbreite – ist für Sonntag wieder ein Sonntagsbumms angesagt. Von 14 bis 22 Uhr legen Wicked Willy, Jon Wolff, Larook b2b Trust und Bizarro b2b DJ Ritalino auf.

SC Baracke: Um 23 Uhr beginnt die Party am Sonnabend im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Universität am Universitätsplatz. Geboten wird Chartmusik.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’-Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 täglich ab 19 Uhr.