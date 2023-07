Magdeburg - Konzerte, Kunst und Kabarett, Jam und Circus - auch Freitag, der 7. Juli 2023 bietet in Magdeburg im Veranstaltungskalender ein vielfältiges Programm. Die Volksstimme hat Tipps zusammengetragen. Die Partys des Wochenendes in Magdeburg sind auf einer weiteren Seite zusammengefasst. Und zu den Freizeittipps für Donnerstag, den 6. Juli 2023, geht es hier.

MDR-Rundfunkchor macht im Magdeburger Dom Station

Unter dem Titel „Lux Aeterna“ gibt der MDR-Rundfunkchor unter der Leitung von Peter Dijkstra am Freitagabend im Dom ein Konzert. Solisten sind Lawrence Power an der Viola, Michael Weilacher am Schlagzeug und Heiko Reintzsch an der Celesta.

Es erklingen von Maija Einfelde „Lux aeterna“, von Thomas Tallis „Spem in alium“ Motette für acht fünfstimmige Chöre, von Jan Sandström Gloria, von Garth Knox das „Quartet for One“, von Nana Forte „En ego campana“ und von György Ligeti „Lux aeterna“ Motette für sechzehnstimmigen Chor. Ein Höhepunkt des Konzerts ist Morton Feldmans meditatives Meisterwerk „Rothko Chapel“ für Soli, gemischten Chor, Solo-Viola und Schlagwerk. Die Musik fasziniert mit wechselnden Klangschichten unterschiedlicher Dichte, Ausdehnung und Farbe, bei denen die Vokalstimmen durch den Verzicht auf Sprache zu einem quasi instrumentalen Medium werden. Die Celesta trägt ihre „himmlischen“ Töne zu dieser irisierenden Musik bei.

Das Konzert mit dem MDR-Rundfunkchor beginnt am Freitag, 7. Juli, um 18.30 Uhr im Dom zu Magdeburg. Es wird mitgeschnitten und von MDR Klassik und MDR Kultur im Rahmen des ARD Radiofestivals am 4. September um 20.03 Uhr gesendet.

Neue Ausstellung mit Arbeiten von Robin Zöffzig in der Magdeburger Galerie Fabra Ars

Eine neue Ausstellung „Safe Space“ wird heute in der Galerie Fabra Ars eröffnet. Gezeigt werden Arbeiten von Robin Zöffzig. Bekannt ist der aus Magdeburg stammende und in Leipzig beheimatete stammende Maler und Grafiker für seine farbintensiven Arbeiten. Im Stil der Pop-Art zeigt er klare Formen, thematisiert den menschlichen Körper, aber auch urbane Strukturen, wie die neue Ausstellung zeigt.

Robin Zöffzig hat die Räume des Fabra Ars gefüllt mit alten, bekannten Fabrikgebäude in Leipzig, die mit ihrem farbenfrohen Graffiti-Glow inszeniert wurden. Diese Orte, wie die Leipziger Gießerstraße, das Kunstkraftwerk und die Konsumzentrale, bieten sich als Veranstaltungsorte an. Hier ist die Partygesellschaft sicher, und der Hedonismus wird in völliger Sorglosigkeit bewahrt. Konsequent daher, dass die Ausstellung heute ab 18 Uhr mit einer Party eröffnet wird: Mit Gin Tonic aus quietsch bunten Wasserpistolen, einem stylishen Atom Punk Girl und einer Puffmutter mit Puffärmeln.

Die Ausstellung „Safe Space“ mit Arbeiten von Robin Zöffzig wird heute um 18 Uhr in der Galerie Fabra Ars im Ulrichplatz 3 eröffnet. Bis 19. August werden die Arbeiten freitags und sonnabends in der Zeit von 11 bis 18 Uhr gezeigt.

Rap mit Zynik auf der Insel der Jugend in Magdeburg

Der Rapper Zynik gibt am Freitag – unterstützt von Yous39 – ein Konzert auf der Insel der Jugend an der Maybachstraße. Beginn ist um 18 Uhr.

Zynik präsentiert mit seinem neuen Projekt „Bochumer Straße“ eine eindringliche Darstellung des Lebensgefühls in einer Stadt wie Gelsenkirchen, die oft als Symbol für Verlassenheit und Verlorenheit gilt. Trotzdem hat diese Stadt mehr zu bieten, als es in den Medien wie RTL II und Co. dargestellt wird - vorausgesetzt, man ist bereit, sich auf ihre Bewohner einzulassen.

„Bochumer Straße“ nimmt uns mit auf eine Reise durch Gelsenkirchen, insbesondere entlang der namensgebenden Bochumer Straße, und offenbart gleichzeitig die inneren Konflikte von Zynik selbst. Die Songs gewähren uns immer wieder kurze, aber schonungslose Einblicke in die Psyche des Rappers, heißt es in einem Bericht.

Jam-Session auf der Wiese neben der Festung Mark in Magdeburg

Die Stübchen-Session der Festung Mark im Hohepfortewall geht ins Freie: Am Freitag um 20 Uhr findet die Veranstaltung auf der Wiese im Hohepfortewall-Park neben der Einrichtung satt. „Lasst uns gemeinsam mit anderen Künstlern neue musikalische Welten erschaffen, uns inspirieren lassen oder einfach nur die gemütliche Atmosphäre unter dem riesigen Schirm genießen“, heißt es in der Einladung.

Unterstützt wird das Event von dem Trio United Earth, bestehend aus Sebastian Szibor (Gesang, Gitarre), Yevgen Shtepa (Bass) und Lars Jähner (Schlagzeug). Das Trio präsentiert ein vielseitiges Programm, bei dem Blues, Rhythm 'n' Blues und Soul eine tragende Rolle spielen. Für die Instrumentierung ist bereits gesorgt: Stagepiano, Drums und Verstärker sind vorhanden. Tragbare Instrumente solle jeder selbst mitbringen. Gefragt sind Musiker verschiedenster Stilrichtungen, ob Hobby oder Profi. Der Eintritt ist frei.

Circus Probst gastiert auf dem Magdeburger Messeplatz

Der Circus Probst gastiert noch bis zum 9. Juli auf Messeplatz neben der Strombrücke. 25 Artisten aus Kolumbien, der Mongolei, Moldawien, Italien und Deutschland sowie ein Zirkus-Orchester aus der Ukraine geben ein zweieinhalbstündiges Programm mit 60 Tieren. Zu sehen sind auf der Manege edle Araber-Pferde, Watussi-Rinder, Kamele, Lamas, ein Emu, Kaltblüter und ein Schaubild mit Bauernhof-Tieren wie Ziegen und Eseln.

Nächste Spieltage sind am Freitag und am Sonnabend jeweils um 16 und 19.30 Uhr sowie am Sonntag um 11 und 16 Uhr.

Endspurt mit Hans-Günther Pölitz und Manfred Breschke im Kabarett der Magdeburger Zwickmühle

Mit der letzten Vorstellung von „Wir kriegen nicht genug“ geht das Kabarett „Magdeburger Zwickmühle“ in die Sommerpause. Beginn ist am Freitag jeweils um 20 Uhr in der Spielstätte in der Leiterstraße 2a. Hans-Günther Pölitz und sein Spielpartner Manfred Breschke stehen auf der Bühne und tauchen satirisch tief in die Gesellschaft ein.

Das Stück behandelt das ständige Streben nach mehr, ein Thema, das in der Geschichte aller bisherigen Gesellschaften präsent war. Die Vorstellung verspricht nicht nur neue Perspektiven, sondern auch eine Möglichkeit, Unsägliches wegzulachen. In einer Rezension in der Volksstimme beschrieb Rolf-Dietmar Schmidt das Programm als eine Art Therapie in düsteren Zeiten.

Weiße Flotte fährt nur noch am Freitag ab Petriförder

Aufgrund von Niedrigwasser in der Elbe verlegt die Weiße Flotte vorübergehend ihre Fahrten an den Schiffsanleger „Oberer Hafen“ am Schiffshebewerk Rothensee. Nur noch am Freitag werden daher vorerst Fahrten auf der Elbe angeboten. Es beginnt um 11.15 Uhr eine Stadtfahrt, um 13 Uhr eine Fahrt nach Schönebeck und um 15 Uhr eine Fahrt nach Schönebeck.

Die Mindestteilnehmerzahl zur Durchführung der Schifffahrten beträgt bei zu einer Stunde Fahrdauer zehn Vollzahler, bei längeren Fahrten 20. Der Kartenverkauf für Linienfahrten erfolgt direkt an Bord des Schiffes beim Schiffsführer. Im Ticket-Shop können online Fahrkarten im Vorverkauf erworben werden. Die ausgedruckten Tickets werden dem Schiffsführer vorgelegt Die Ticketpreise für die Online-Buchung sind um die Vorverkaufsgebühr von zehn Prozent erhöht. Reservierungen sind unter Telefon 0391/532.88.91 Montag bis Freitag von 8 bis 14 Uhr und per Mail an info@weisseflotte-magdeburg.de möglich. Infos auch über die Homepage der Weußen Flotte Magdeburg.