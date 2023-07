Magdeburg - Eine Fotoausstellung, ein Konzert, Kino, Design und Mittelalter - Sonnabend, der 15. Juli 2023, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm. Die Volksstimme hat die Ideen auf dieser Seite zusammengetragen. Für die Partys in den Clubs gibt es eine eigene Seite. Und zu den Ideen aus Kultur und Unterhaltung für Freitag, den 14. Juli 2023, geht es hier.

Westernhagen-Titel als Coversongs und eigene Titel von Andras Weitersagen

Seit über 15 Jahren tourt Andreas Weitersagen mit seiner Weitersagenshow sehr erfolgreich durch Europa. Seine Fans kennen ihn dabei nicht nur als energiegeladenen, eigensinnigen Interpreten von Westernhagen-Songs, sondern lieben besonders seine eigenen Kompositionen, die über die Jahre ein immer wesentlicherer Bestandteil seiner Weitersagenshow geworden sind.

Zu Gast ist der Musiker am Sonnabend ab 19 Uhr in der Festung Mark im Hohepfortewall. Außerdem warten als Special-Guests das Tina-Turner-Double sowie das Joe-Cocker-Double und eine After-Show-Party auf alle Gäste.

Öffentlicher Markttag in der Megedeborch des Kulturhistorischen Museums

Von 10 bis 15 Uhr ist am Sonnabend „Öffentlicher Markttag“ in der Megedeborch des Kulturhistorischen Museums in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73. In einem Hof des Gebäudekomplexes empfinden die jungen Akteure hier das Leben und Wirtschaften in einer mittelalterlichen Stadt nach.

Üblicherweise ist die Megedeborch nur für die Programmtage für Kinder im Rahmen von Schulausflügen und im Ferienprogramm geöffnet. Ausnahme sind die öffentlichen Markttage.

Im vergangenen Jahr war übrigens der langjährige Spielleiter und Bürgermeister der Megedeborch in den Ruhestand gegangen.

Rückkehr des Studiokinos Magdeburg aus der Sommerpause

Das Studiokino am Magdeburger Moritzplatz ist aus der Sommerpause zurück. Auf dem Programm stehen am Sonntag um 20 Uhr „20.000 Arten von Bienen“ – ein Film über die Suche eines Kindes nach seiner geschlechtlichen Identität, am Sonnabend, am Dienstag und am Mittwoch sowie am Sonntag um 17.30 Uhr das Drama „Rodeo“ über eine junge Frau, die in den Bann der illegalen Rodeo-Motorradtreffs gerät, und am Sonnabend und Mittwoch um 17.30 Uhr der Dokumentarfilm „Abenteuerland“ über eine Reise durch Deutschland.

Das Studiokino ist ein Programmkino. Es wird von einem Verein betrieben.

Junge Designer zeigen ihr Können

„Maschine“ lautet der Titel einer Ausstellung von Studenten des Studiengangs Industrial Design der Hochschule Magdeburg-Stendal, die ab Sonnabend im Schauwerk im Breiten Weg 28 gezeigt wird. „Unter dem generellen Motto des kreativen Prozesses können hier Arbeiten der Studierenden bestaunt- oder selbst an zahlreichen und spannenden Workshops teilgenommen werden“, heißt es in einer Ankündigung.

Auf dem Programm stehen für Sonnabend ab 18 Uhr eine Vernissage und eine Party. Die Ausstellung hat für eine Woche geöffnet. Es gibt ein Workshopprogramm.

Public Poetry Scream am Magdeburger Hundertwasserhaus

Beim Puclic Poetry Scream ist das Publikum gefragt. Mit bis zu fünf Minuten langen Beiträgen können sich die Besucher am offenen Mikrofon des Fördervereins der Schriftsteller beteiligen.

Der „Public Poetry Scream“ findet vom 15. Juli bis 19. August jeden Sonnabend zwischen 14 und 14.45 Uhr statt. Die Bühne befindet sich auf dem Erhard-Hübener-Platz vor dem Hundertwasserhaus.

Fotoausstellung „Bedrohte Tierarten im Garten“ in der Magdeburger Stadtbibliothek

Noch bis zum 29. Juli werden in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 unter dem Titel „Bedrohte Tierarten im Garten“ Fotografien gezeigt. Geöffnet ist die Stadtbibliothek Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr.

In der Ausstellung zeigt die passionierte Gärtnerin Gabriele Kaminski Aufnahmen von bedrohten Tierarten, die sie in ihrem Kleingarten in der Gartensparte „Am Unterbär“ fotografiert hat. Sie möchte damit auf die verschiedensten Tierarten wie Insekten, Frösche und Singvögel hinweisen, die unter Naturschutz stehen und teilweise sehr selten geworden sind.