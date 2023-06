Atsuko Koga und Georgiy Lomakov sind am Benefizkonzert in Magdeburg Mitwirkende.

Magdeburg - Musik und Architektur, Märchen, Theater und Party - die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps für Sonntag, den 25. Juni 2023 zusammengetragen. Wer in den frühen Morgenstunden noch etwas unternehmen möchte, wird in einigen Magdeburger Clubs noch fündig. Und zu den Veranstaltungstipps für Sonnabend, den 24. Juni 2023, geht es hier.

Benefizkonzert für die Neue Synagoge im Kulturhistorischen Museum Magdeburg

Im Kulturhistorischen Museums findet am Sonntag das 22. Benefiz-Kammerkonzert mit Musikern der Magdeburgischen Philharmonie zugunsten der Neuen Synagoge Magdeburg statt. Mitwirkende sind Atsuko Koga mit der Flöte, Barbara Hentschel und Misato Nakajima an der Violine, Georgiy Lomakov am Cello sowie Tsai-Ju Lee und Veronik Kharchuk am Klavier. Auf dem Programm stehen von Jules Massenet die Thaïs Meditation für Flöte und Klavier, von Robert Schumann Drei Romanzen für Flöte und Klavier, von Johann Sebastian Bach die Suite Nr. 5 c-Moll für Cellosolo, von Niccolò Paganini „Moses“-Variationen für Cello und Klavier sowie von Antonio Vivaldi: „La Notte“ g-Moll für Flöte und Streicher.

Erbeten wird eine Eintritts-Spende von mindestens 10 Euro. Das Benefizkonzert ist eine gemeinsame Veranstaltung der Synagogen-Gemeinde zu Magdeburg, des Kulturhistorischen Museums, der Magdeburgischen Philharmonie und des Fördervereins „Neue Synagoge Magdeburg“.

Das 22. Benefiz-Kammerkonzert mit Musikern der Magdeburgischen Philharmonie zugunsten des Synagogen-Neubaus beginnt am 25. Juni um 18 Uhr im Kaiser-Otto-Saal im Kulturhistorischen Museum in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73.

Premiere für den gestiefelten Kater am Adolf-Mittag-See

Derzeit richtet das Theater in der Grünen Zitadelle sein Sommer-Open-Air neben dem „Le Frog“ am Adolf-Mittag-See im Stadtpark Rotehorn aus. Für den Sonntag steht in diesem Rahmen um 11 Uhr die Premiere des Familienmusicals „Der gestiefelte Kater“ auf dem Programm.

Die Geschichte: Ein Müller hinterlässt seinen drei Söhnen sein Erbe, wobei der jüngste Sohn, Hans, nur einen Kater erhält. Anstatt sich Handschuhe aus dem Fell machen zu lassen, schlägt der Kater vor, dass Hans ihm Stiefel kauft, damit er unter die Leute gehen kann, und verspricht ihm dafür Hilfe. Der clevere Kater bringt seinen Herren bis in den Königshof.

Für das Märchenmusical „Der gestiefelte Kater“ ist Premiere am 25. Juni um 11 Uhr auf dem Gelände neben dem „Le Frog“. Die Vorstellung am 2. Juli um 15 Uhr ist ausverkauft, eine Zusatzvorstellung ist für den 2. Juli um 12 Uhr geplant.

Mandolinenkonzert in der Cracauer Kirche

In der Sankt-Briccius-Kirche in der Burchardstraße 26 ist am Sonntag um 15.30 Uhr ein Mandolinenkonzert zu erleben. Im Rahmen der „Offenen Kirche“ ist das Gotteshaus von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Führungen zum Tag der Architektur in Magdeburg

In Magdeburg beteiligen sich drei Einrichtungen am Sonntag am Tag der Architektur. Aus erster Hand gibt es Informationen zu besonderen Bauprojekten, die jüngst fertiggestellt wurden.

Edithagymnasium: Zwei der drei Bestandsgebäude des Schulkomplexes im Lorenzweg 81 wurden saniert und um einen Zwischenbau ergänzt. Beteiligt waren RKW Architektur + mit der Niederlassung Leipzig sowie die Landschaftsarchitekten pbf - planungsbüro franke aus Magdeburg. Eine Führung findet am Sonntag um 11 Uhr statt.

Das Edithagymnasium ist die jüngste kommunale Schule Magdeburgs. Es war aus einer Außenstelle des Olvenstedter Einsteingymnasiums hervorgegangen.

Die Kulturscheune Pechau befindet sich in der Breiten Straße 18 auf dem Gemeindehof. An ihr haben die Architekten Trompeter Münster aus Magdeburg mitgewirkt. Die Besichtigung ist am Sonntag zwischen 14 und 16 Uhr möglich. In das Projekt waren 1,1 Millionen Euro geflossen. Die Eröffnung erfolgte im April.

Kunstmuseum Magdeburg und Kloster Unser Lieben Frauen: In der Regierungsstraße 4 bis 6 standen in den vergangenen Jahren mehrere Vorhaben auf dem Plan: Im zuletzt fertiggestellten Bereich wurde die Klosterkirche restauriert, und das Dachgeschoss des Nordflügels wurde komplett umgebaut und in einen Ausstellungsraum für die Gemäldesammlung des Hauses verwandelt. Die Pläne dafür stammen von „Hartkopf denk mal architektur“ aus Bennungen im Südharz. Besichtigungen sind am Sonntag von 14 bis 16 Uhr möglich. Führungen beginnen um 10.30, 12.30, 14, 15 und 16 Uhr.

Im Zuge des Projekts wurde auch das obere Tonnengewölbe saniert.

Party in der Datsche

Die Party „Sonntagsbumms“ in der Freiluftkneipe „Datsche“ in der Sandbreie beginnt am Sonntag um 14 Uhr. Für die Musik sorgen Dancekowski, Preller und Peace Deaf.

Konzert vor dem Café Flair

Ein Terrassenkonzert „Max Minda“ beginnt am Sonntag um 14.30 Uhr im Café Flair im Breiten Weg 21.

Inspiriert von Momenten seines Lebens kreiert Max Minda gefühlvolle Lieder, die seine Stimme perfekt widerspiegeln.

Kaffeehausmusik mit Matias Tosi, Undine Dreißig und das Rossini-Quartett

Matias Tosi, Undine Dreißig und das Rossini-Quartett gestalten am Sonntag ein musikalisches Programm an der längsten Kaffeetafel Magdeburgs. Beginn ist um 15 Uhr an der Festung Mark im Hohepfortewall.

Es erklingen an diesem Nachmittag zu Kaffee und Kuchen Stücke von Franz Lehár und Johann Strauss, aber auch Musicalmelodien.

Improtheater auf der Wiese an der Magdeburger Festung Mark

Das Improtheater „Imaginär“ hat am Sonntag einen Auftritt an der Kulturfestung Mark im Hohepfortewall. Beginn ist um 19.30 Uhr. Die Akteure spielen nach den Ideen der Zuschauer und ganz ohne Textbuch.