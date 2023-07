Enrico Scheffler in der Hauptrolle im Musical "Atemlos durch den Park 2.0" am Adolf-Mittag-See.

Magdeburg - Musical, Kabarett, Stadtteilfeste, französische Filme, Circus, Sonntagsbumms in der Datsche, Programm für die Familie und Konzerte - auf für Sonntag, den 2. Juli 2023, ist der Magdeburger Veranstaltungskalender gut gefüllt. Wer in den frühesten Morgenstunden in Magdeburg noch etwas zum Ausgehen sucht, wird auf der Seite mit den Party der Magdeburger Clubs fündig. Und zu den Tipps für Sonnabend, den 1. Juli, geht es hier.

Musicals beim Sommer Open Air am Adolf-Mittag-See

Das Theater in der Grünen Zitadelle – sonst mit der Spielstätte im Magdeburger Hundertwasserhaus im Breiten Weg 8a – richtet dieser Tage sein Sommer-Open-Air am Le Frog am Adolf-Mittag-See unweit der Stadthalle aus. Dieser Tage finden die letzten Veranstaltungen statt.

Der gestiefelte Kater: Unter dem Titel „Der gestiefelte Kater“ steht am Sonntag ein Märchenmusical auf dem Programm. Eine Vorstellung beginnt um 12 Uhr. Für die um 15 Uhr sind keine Karten mehr erhältlich. Die Geschichte: Ein Müller hinterlässt seinen drei Söhnen sein Erbe. Hans, der jüngste Sohn erbt nu„r einen Kater. Als er beschließt, sich aus dem Fell Handschuhe machen zu lassen, schlägt ihm der Kater stattdessen vor, Hans solle ihm ein paar Stiefel kaufen, damit er unter die Leute gehen kann. Er verspricht ihm dafür seine Hilfe.

Atemlos durch den Park 2.0 - Jetzt kommt Layla: Als Fortsetzung der Geschichte aus der vergangenen Saison steht am Sonntag um 20 Uhr „Atemlos durch Park 2.0 - Jetzt kommt Layla“ auf dem Programm. Nach der Geburt eines Kindes hat sich das Leben von Michael Bendler grundlegend verändert.

Pechau feiert Jubiläum

Dieses Wochenende feiert die Magdeburger Ortschaft Pechau ihre erste Erwähnung vor 1075 Jahren. Am Sonntag ist von 11 bis 18 Uhr ein Familienfest geplant. Um 11 Uhr beginnt auch ein Preisskat-Turnier. Ab 11 Uhr sorgt zudem die Soulband der Polizei für musikalische Unterhaltung. Um 14 Uhr beginnt der Kaffeeklatsch auf dem Gemeindehof mit einem musikalischen und kulturellen Begleitprogramm von „Drehorgel Rolf“ und Lars Johansen.

Um 17 Uhr wird „Däumelinchen“ von Hans Christian Andersen als Puppentheaterstück aufgeführt. Die Regie, Ausstattung und das Spiel werden von Therese Thomaschke übernommen.

Kabarett-Sonntag mit den Hengstmanns im Magdeburger Technikmuseum

Der mürrische alte Grantler Franz Branntwein ist die zentrale Figur des diesjährigen Sommertheaters des Hengstmann-Kabaretts, das wie in den vergangenen Jahren im Magdeburger Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65 stattfindet. Entgegen der Annahme, dass der Profirentner sein ganzes Leben im Seniorenstift pessimistisch nörgelnd verbracht habe, offenbare sich eine völlig andere Seite von ihm. Tatsächlich habe Franz Branntwein maßgeblichen Einfluss auf die Welt, so wie wir sie kennen, genommen, so die Ankündigung. Auf der Bühne stehen Sebastian, Tobias und Franziska Hengstmann sowie Marie Matthäus, Christian Karius und Heiko Herfurth.

Vorstellungen beginnen unter anderem um 17 Uhr Sonntag und am 9. und 16. Juli sowie vom 6. bis 8., den 14., und vom 18. bis 21. Juli jeweils um 20 Uhr. Die Gastronomie ist ab 16 beziehungsweise ab 18 Uhr geöffnet. Darüber hinaus sind die Karten für den 11. bis 13., den 15. und 22. Juli um 20 Uhr im Vorverkauf ausverkauft, Restkarten sind allenfalls noch an der Abendkasse zu haben.

Benefiz-Cellokonzert auf der Sudenburger Streuobstwiese

Das Team der Streuobstwiese Magdeburg lädt am Sonntag ein zu einem Benefiz-Cellokonzert. Dieses beginnt um 16 Uhr in der Lutherstraße 20.

Die Musiker der Magdeburger Philharmonie Zsolt Visontay (Cello) und Daniel Abrunhosa (Violine) werden die Besucher mit wunderbarer Musik aus verschiedenen Epochen verzaubern. Als Picknick-Konzert sind die Besucher willkommen, Speisen und Getränke mitzubringen. Die Spenden des Nachmittags kommen der Arbeit auf der Streuobstwiese zugute.

„Simone Sommerland“ gastiert zum Familienprogramm auf der Seebühne im Magdeburger Elbauenpark

„Simone Sommerland“ gastiert am Sonntag ab 16 Uhr auf der Seebühne im Elbauenpark. Sie begeistert seit über 10 Jahren mit ihren Liedern aus der Reihe „die 30 besten“: Lieder wie „Aramsamsam“, „Tschu Tschu Wa“, „Fünf kleine Fische“ und „Die Räder vom Bus“ locken zum Mitsingen und Mitbewegen.

Hinter dem Projekt stehen Simone und Karsten Stiers. In den 1990ern studierte sie Jazz und Populärmusik und arbeitete danach als professionelle Sängerin bei Veranstaltungen und trat als Begleitsängerin anderer Künstler auch im Fernsehen auf. Daneben ist sie Mitglied in mehreren Ensembles verschiedener Stilrichtungen von Jazz bis Rock. Im Jahr 2007 gründete sie eine Musikschule. Er hat eine Ausbildung als Grafiker, ist aber auch als Schauspieler und Musiker erfolgreich.

„Eine Reise durch Raum und Zeit“ im Magdeburger Gesellschaftshaus für Kinder

Mädchen und Jungen der vierten Klasse an der Grundschule am Umfassungsweg präsentieren nach einem Jahr gemeinsamer Arbeit im Gesellschaftshaus und in der Schule am Wochenende ihr eigenes Theaterstück. Mit viel Musik, eigenen Ideen und einer Menge Spaß bringen sie das Stück mit dem Titel „Eine Reise durch Raum und Zeit“ zur Uraufführung. Begleitet wurden die Kinder von Theaterpädagogin Sandy Gärtner und dem Osnabrücker Musikpädagogen Oliver Schöndube.

Die Kindermusiktheaterakademie war eine Idee des Gesellschaftshauses zur Kulturhauptstadtbewerbung. Sie soll nun als dauerhafter Beitrag zur kulturellen Bildung am Gesellschaftshaus zu etabliert werden.

Großer Andrang ist zur Premiere am 1. Juli, 15 Uhr, zu erwarten. Eine zweite Vorstellung beginnt aber am 2. Juli ebenfalls um 15 Uhr. Veranstaltungsort ist das Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129. Der Eintritt ist frei. Kartenreservierungen sind online im Gesellschaftshaus möglich.

Orgelpunkt um Dom zu Magdeburg mit Martin Setchell aus Neuseeland

Im Rahmen der Reihe „Orgelpunkt“ beginnt am Sonntag um 16 Uhr ein Orgelkonzert im Magdeburger Dom. Unter dem Titel „Tanz, Traum und Toccata“ spielt Martin Setchell aus Christchurch in Neuseeland. Er wurde in England geboren, wo er auch seine musikalische Ausbildung erhielt. Es folgten weitere Studien bei den bekannten Organisten Pierre Cochereau, Marie-Claire Alain, Piet Kee und Peter Hurford. Er ist Kurator der Rieger-Orgel in der Town Hall in Christchurch und wirkt als Stadt- und Universitätsorganist an der University of Canterbury in Christchurch.

Auf dem Programm stehen eigene und Stücke von Hans-André Stamm, Percy Fletcher, Noël Goemanne, Aram Khachaturian, Stanley Myers, Derek Bourgeois, Mons Leidvin Takle und Jules Grison. Martin Setchell ist ein internationaler Konzertorganist, dessen Anliegen es ist, mit unterhaltsamer Orgelmusik eine möglichst große Zuhörerschaft anzusprechen.

Flötenkonzert in der Sankt-Sebastian-Kirche in Magdeburg-Lemsdorf

Ein Konzert mit den Blockflötenensembles des Georg-Philipp-Telemann-Konservatoriums unter Leitung von Petra Barthel ist für Sonntag um 17 Uhr in der evangelischen Kirche Sankt Sebastian an in Lemsdorf geplant. Die Kirche befindet sich in der Harzburger Straße.

Sontagsbumms in der Datsche

Sonntagsbumms in der Datsche: Geöffnet ist das Freiluft-Lokal in der Karl-Schmidt-Straße 43 dazu ab 14 Uhr. Die Anfahrt ist über die Sandbreite möglich.

Für Programm sorgen diesen Sonntag zwei DJs. Mit dabei sind Lorenz Kraach und Tommes.

Westerhüsen feiert die Ersterwähnung vor 1200 Jahren

Westerhüsen wurde vor 1200 Jahren zum ersten Mal erwähnt. Dies wird dieses Wochenende gefeiert. Veranstaltungsort ist der Bereich Kieler Straße und An der Fähre. Der 2. Juli beginnt mit einem Festgottesdienst um 10 Uhr. Bedeutsam ist die Feier auch für die Kirche, denn ihre Glocke wird 500 Jahre alt. Um 11 Uhr gibt es einen Frühshoppen mit Daphne und den Frudies.

Die Geschichte des Stadtteils beginnt übrigens nicht mit der ersten Erwähnung vor 1200 Jahren. Im Bereich des heutigen Westerhüsens siedelten bereits in der frühen Jungsteinzeit vor 5000 Jahren Menschen. Die erste urkundliche Erwähnung fand in den „Corveyer Traditionen“ statt, in denen für den Zeitraum von 826 bis 853 unter anderem auch Schenkungen in Westeros angegeben werden. Am 13. September 936 wurden ein Teil der Einnahmen des Ortes Uuesterhuse durch König Otto I. dem Stift Quedlinburg übertragen. Mit einer Urkunde vom 21. September 937 schenkte Otto Westerhuse dann dem Magdeburger Moritzkloster. Als 1910 mehrere Vororte Magdeburgs eingemeindet wurden, gehörte auch Westerhüsen dazu.

Stadtteilfest in Sudenburg

In Sudenburg wird dieses Wochenende das Stadtteilfest gefeiert. Auf dem Ambrosiusplatz sind dazu am Sonntag von 9.30 Uhr bis 14 Uhr Stände aufgebaut. Zu den Höhepunkten zählt am Sonntag um 10.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst und um 11.30 Uhr der Sudenburger Frühschoppen mit dem singenden Seemann.

Fime in den Wochen der französischen Kultur

Derzeit finden in Magdeburg die französischen Kulturtage Frankofolie statt. Am Sonntag gibt es in diesem Zusammenhang im Moritzhof am Moritzplatz neben Filmvorführungen von „Der kleine Nick erzählt vom Glück“ um 14.30 Uhr, von „Die Rumba-Therapie“ um 15 Uhr“, von „Divertimento – Ein Orchester für alle“ um 16.30 Uhr und von „Die drei Musketiere – D’Artagnan“ um 17 Uhr auch zwei Previews.

Um 14 Uhr läuft dann der Animationsfilm „Ernest & Celestine: Die Reise ins Land der Musik“. Die Geschichte: Als die wertvolle Geige von Bär Ernest kaputtgeht, beschließen er und seine beste Freundin Maus Célestine, in Ernests ferne Heimat zu reisen, um die Geige reparieren zu lassen. Bei ihrer Ankunft stellen sie entsetzt fest, dass dort seit vielen Jahren jegliche Art von Musik verboten ist – unvorstellbar für die beiden! Mit der Unterstützung einer geheimen Widerstandsgruppe und eines maskierten Rächers setzen Ernest und Célestine alles daran, die Musik und damit auch die Freude am Leben zurückzubringen.

Als Film im Original mit deutschem Untertitel wird um 18 Uhr „Die Purpursegel“ gezeigt. Juliette lebt in dieser Geschichte mit ihrem Vater Raphaël, einem Veteranen des Ersten Weltkriegs, in einem kleinen Dorf in Nordfrankreich. Ihre Leidenschaft gilt dem Singen und der Musik, sie gilt als rebellisch und eigensinnig. Auf einem ihrer Streifzüge begegnet sie eines Sommers einer alten Frau, die ihr weissagt, dass sie eines Tages von Purpursegeln aus dem Dorf fortgetragen würde. Die Jahre schreiten voran, aber Juliette hört nie auf, an die Prophezeiung zu glauben. Lose basierend auf dem Roman „Das Purpursegel“ von Aleksandr Grin, erzählt Pietro Marcello auf seine einzigartige Weise die Geschichte einer Emanzipation in der Zeit zwischen den großen Kriegen – ein episches Volksmärchen, eine Liebesgeschichte, eine Fabel voller Musik und Magie.

Circus Probst gastiert auf dem Magdeburger Messeplatz

Auf seiner Tournee durch Deutschland macht der Circus Probst Station in Magdeburg. Auf dem Messeplatz „Max Wille“ gibt es Vorstellungen am 2. und 9. Juli jeweils um 11 und um 16 Uhr, am 7. und 8. Juli jeweils um 16 und 19.30 Uhr,sowie am 6. Juli jeweils um 17 Uhr.

Auf dem Programm der Show stehen beispielsweise Motorradfahrer im „Globe of Death“ und harmonische Pferdedressuren von Stephanie und Reingard Probst sowie Spitzenartisten aus sechs Ländern. Unter anderem zeigt die Truppe Suba vom mongolischen Staatszirkus ihre Kunst und bis zu fünf Mann hohe Figuren am Schleuderbrett, Elena offenbart hoch in der Kuppel des Großzelts Eleganz, und Ryebyeka präsentiert, wie man im Handstand den Bogen schießt.

Bayanmunkh und Batbayar jonglieren sich gegenseitig, Rudi Burkson ist für Spaß und Klamauk zuständig, Riko Burkson zeigt eine Tempojonglage, Stephanie, Sergiu und Celina haben verspielte Ziegen und Esel dabei – begleitet wird das Programm in der Zirkusmanege von sechs Musikern unter der Leitung von Viktor Golod.