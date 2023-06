In Magdeburg wird auf Party auch vom 29. Juni bis in den Morgen des 2. Juli das Wochenende gefeiert. Ein vielfältiges Angebot lockt zum Tanzen und Feiern.

Ausgehtipps: So feiern zehn Clubs in Magdeburg das Wochenende

Magdeburg - Jedes Wochenende bieten die Clubs in Magdeburg ein buntes Programm. Die Volksstimme hat Tipps zum Ausgehen vom 29. Juni bis 2. Juli zusammengetragen.

Ellen Noir: „Der Underground Rave 17“ steht am Freitag ab 22 Uhr auf dem Plan für das Ellen Noir in der Porsestraße 16 im Buckauer Bahnhof. Hardtekk und Hardtechno gibt es auf dem einen Floor von Eycer, Luzzifer, Fabitekk, Borderline vs. Beam, Phiesi vs. Abzocker, Junkzz vs. Apollon und Sylas, Tekk und Hardtekk auf dem anderen Floor von Echse, Hashtekk, Poison Ivy, Massakker, Calvin Luc, Rago und Philert.

„Locker & Flockig“ heißt bei freiem Eintritt dann am Sonnabend ab 22 Uhr im Ellen Noir die Nacht mit einem bunten Mix von House bis Techno und Tekk. Die Musik legen Babbax, DJ Bacard, Deejay Pi, Echse, Beam, Höhni und Fabi Tekk auf.

Boys’n’Beats: Eine Havana Club Night ist am Freitag ab 23 Uhr im Boys’n’Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, geplant. Am Sonnabend zur gleichen zeit beginnt am gleichen Ort die „Sternstunden mit Stella deStroy“. Gespielt wird ein Spektrum von Pop über Rock und R’n’b und Blackmusic bis hin zu Alternativ.

Down Town Club: Ein Hip Hop Main Event mit Pushing P und DJ Peppermind ist für Freitag ab 23 Uhr im Down Town Club im Breiten Weg 227 geplant. Eine Resident DJ's Club Night beginnt am Sonnabend um 23 Uhr.

Feuerwache: In der Halberstädter Straße 140 verwandelt sich am Sonnabend die Sudenburger Feuerwache in eine Party-Location. Ab 21 Uhr gibt es einen Schwoof mit DJ Wassi.

Prinzzclub: DJ Sicstyle spielt am Freitag ab 23 Uhr unter dem Titel „Wyld“ Hip-Hop, Black, Deutschrap und Futurebass im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a. Am Sonnabend ab 23 Uhr ist im Prinzzclub „Saturday Madness“ mit Nick Groove angesagt. Er spielt Electronic Dance Music, House, Deephouse, Electro und Classics.

Buttergasse: Die letzte Party vor der Sommerpause, die „Buttergasse Summer Closing Party“, ist für Sonnabend, 23 Uhr, in der Buttergasse im Alten Markt 13 geplant. Gespielt werden Black, House und Dance von Sebastian Schikor, DJ Benny und DJ Mutzang.

Insel der Jugend: „Control“ ist die Party überschrieben, die am Sonnabend ab 23 Uhr auf dem Programm der Insel der Jugend an der Maybachstraße stehen. Für die Musik sorgen Freak de Philipé und Frenzen. Herr Conrad sowie Statler.

Geheimclub: „Never Stop“ heißt die Party in der Nacht zum Sonntag im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37. Ab Mitternacht legen auf dem einen Floor CC.Fierce, Elise Massoni und Pernox auf, auf dem anderen Monokel T. und Hugo.

SC Baracke: Am Sonnabend um 23 Uhr beginnt die Party im Studentenclub Baracke auf dem Campus am Universitätsplatz. Geboten wird Chartmusik.

Flowerpower: Das „Flowerpower“ ist eine Kneipe mit Tanzfläche im Breiten Weg 252. Dienstag bis Sonntag legen DJs auf. Geöffnet ist jeweils ab 19 Uhr.

Absage im MAW: Eine im MAW geplante Party am Sonnabend wurde abgesagt.