Am Sonnabend gibt die Danny Priebe Band ein Konzert in Magdeburg.

Magdeburg - Chormusik und ein Rockkonzert, Stadtteilfeste und Musical, Kabarett, Familienprogramm und eine Zoo-Rallye - der Veranstaltungskalender Magdeburgs für Sonnabend, den 1. Juli 2023, ist prall gefüllt. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Ideen zusammengetragen. Ausverkauft ist das Programm von Olaf Schubert im Elbauenpark. Partys in den Clubs haben eine eigene Seite. Und die Tipps aus Kultur und Unterhaltung für Freitag, den 30. Juni 2023, gibt es hier.

Danny-Priebe-Band serviert ihre Songs zum Kulturpicknick in der Festung Mark

Am Sonnabend ist ab 20 Uhr Rockmusik beim Kulturpicknick auf der Wiese vor der Festung Mark angesagt. Die Danny Priebe Band gibt ein Konzert.

Die Musiker – neben dem Frontmann und Gitarristen Danny Priebe sind dies Gitarrist Jürgen Schienemann, Drummer Pavel Segal und Bassist Uwe Leuckert – sind bekannt für ihre Auftritte mit einer Mischung eigener Musik und ausgewählter Coversongs. Hier treffen Singer-Songwriter-Material auf amerikanische und kanadische Rockvariationen, fein verwobene, eingängige Melodien auf vorwärtstreibenden Grooves, beschreibt die Band ihren Repertoire. „Lasst euch überraschen, schließt die Augen und träumt euch an andere Orte oder tanzt ganz einfach durch die Nacht, mit Musik, die Ohrwurm verursacht“, heißt es in einer Ankündigung zu dem Konzertabend.

„Eine Reise durch Raum und Zeit“ im Magdeburger Gesellschaftshaus für Kinder

Mädchen und Jungen der vierten Klasse an der Grundschule am Umfassungsweg präsentieren nach einem Jahr gemeinsamer Arbeit im Gesellschaftshaus und in der Schule am Wochenende ihr eigenes Theaterstück. Mit viel Musik, eigenen Ideen und einer Menge Spaß bringen sie das Stück mit dem Titel „Eine Reise durch Raum und Zeit“ zur Uraufführung. Begleitet wurden die Kinder von Theaterpädagogin Sandy Gärtner und dem Osnabrücker Musikpädagogen Oliver Schöndube.

Die Kindermusiktheaterakademie war eine Idee des Gesellschaftshauses zur Kulturhauptstadtbewerbung. Sie soll nun als dauerhafter Beitrag zur kulturellen Bildung am Gesellschaftshaus zu etabliert werden. Die Volksstimme hat im Vorfeld einen Blick auf die Produktion geworfen.

Großer Andrang ist zur Premiere am 1. Juli, 15 Uhr, zu erwarten. Eine zweite Vorstellung beginnt aber am 2. Juli ebenfalls um 15 Uhr. Veranstaltungsort ist das Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129. Der Eintritt ist frei. Kartenreservierungen sind online im Gesellschaftshaus möglich.

Das kleine Musicalkonzert am Adolf-Mittag-See

„Das kleine Musical Konzert“ ist für Sonnabend, 20 Uhr, auf der Bühne am Adolf-Mittag-See geplant. Veranstalter ist das Theater in der Grünen Zitadelle, das an diesem Standort sein Sommer Open Air veranstaltet.

Auf dem Programm des Sonnabendabends im Magdeburger Stadtpark Rotehorn stehen bei dieser Gelegenheit unter anderem Songs aus u.a.„Das Phantom der Oper“, „Cats“, „Der König der Löwen“ oder „Evita“. „Singen Sie mit uns die Klassiker aus den Musicals ,Mamma Mia‘, ,Ich war noch niemals in New York‘ oder ,We will rock you‘“,heißt es in einer Einladung.

„Das kleine Musical Konzert“ entstand 2020 aus der Idee heraus, die Erfolgsgala „Best of Musical Night“ auch in einem kleineren Rahmen präsentieren zu können. Mittlerweile ist es ein fester Bestandteil des Sommer Open Airs des Theaters in der Grünen Zitadelle.

Kabarett in der Magdeburger Zwickmühle

Mit den drei letzten Vorstellungen „Wir kriegen nicht genug“ verabschiedet sich das Kabarett „Magdeburger Zwickmühle“dieser Tage in die Sommerpause. Auf der Bühne stehen Hans-Günther Pölitz und sein Spielpartner aus Dresden, Manfred Breschke.

Die beiden Kabarettisten gehen in dem Stück satirisch tief hinein in die Gesellschaft. „Denn, die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von klasse Kämpfen. Bei allen geht es um das Kriegen von dem, wovon man nicht genug hat“, heißt es in einer Ankündigung. In einer Rezension schrieb Rezensent Rolf-Dietmar Schmidt in der Volksstimme: „Das Programm ,Wir kriegen nicht genug‘ ist wie eine Therapie in düsteren Zeiten. Es vermag nicht nur völlig neue Blickwinkel zu eröffnen, sondern auch Unsägliches ,wegzulachen‘. Mehr ist nicht möglich.“ Und das, wo es Kabarettisten schwer hätten angesichts der täglichen politischen Realsatire auf allen Medienkanälen.

„Wir kriegen nicht genug“ mit Hans-Günther Pölitz und Manfred Breschke in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a beginnt am 1., 6. und 7. Juli um 20 Uhr. Karten unter Telefon 0391/ 5.414.426, auf der Homepage der Zwickmühle im Web und an der Abendkasse.

Westerhüsen feiert die Ersterwähnung vor 1200 Jahren

Westerhüsen wurde vor 1200 Jahren zum ersten Mal erwähnt. Dies wird dieses Wochenende gefeiert.

Veranstaltungsort ist der Bereich Kieler Straße und An der Fähre. Am Sonnabend wird das Fest um 14 Uhr eröffnet. Mitgestaltet wird es von den Wikingern und den Ottonen sowie der Freiwilligen Feuerwehr Südost. Angekündigt ist auch kaiserlicher Besuch. Außerdem stehen für 14.45 Uhr Martin Rühmann und Neue Nachbarn auf dem Programm. Geboten wird ein musikalisches Mitmachprogramm für Kinder und die ganze Familie mit Liedern von Martin Rühmann, Gerhard Schöne und anderen.

Für 19 Uhr haben sich die Kellergeister angekündigt. Die Band stammt aus Magdeburg und steht – in wechselnder Besetzung – seit mehr als 50 Jahren auf der Bühne.

Zusätzlich zum regulären Straßenbahnverkehr der Linie 2, die am Sonnabendnachmittag im 15-Minuten-Takt fährt, setzen die MVB und der Verein IGNah eine historische Straßenbahn ein. Als Linie 77 verbindet sie Westerhüsen mit dem Stadtzentrum. Abfahrtzeiten ab Haltestelle Domplatz sind in Richtung Westerhüsen um 13.32 Uhr, 15.02 Uhr und 16.32 Uhr- Abfahrtzeiten ab Haltestelle Sohlener Straße in Richtung Innenstadt sind um 14.17 Uhr, 15.47 Uhr und 17.17 Uhr.

Der 2. Juli beginnt mit einem Festgottesdienst um 10 Uhr. Bedeutsam ist die Feier auch für die Kirche, denn ihre Glocke wird 500 Jahre alt. Um 11 Uhr gibt es einen Frühshoppen mit Daphne und den Frudies.

1075 Jahre Pechau werden gefeiert

Dieses Wochenende feiert die Magdeburger Ortschaft Pechau ihre erste Erwähnung vor 1075 Jahren. Am Sonnabend findet dazu ein Reitfest statt, das mit einer Reiterparade um 11 Uhr beginnt. Von 11 bis 13 Uhr ist das Kinder-Ringreiten. Am Nachmittag, von 14 bis 16 Uhr steht das Erwachsenen-Ringreiten auf dem Programm. Um 19 Uhr spielt die Liveband „Gold Pack“ zum Tanz auf.

Am Sonntag ist von 11 bis 18 Uhr ein Familienfest geplant. Um 11 Uhr beginnt auch ein Preisskat-Turnier. Ab 11 Uhr sorgt zudem die Soulband der Polizei für musikalische Unterhaltung. Um 14 Uhr beginnt der Kaffeeklatsch auf dem Gemeindehof mit einem musikalischen und kulturellen Begleitprogramm von „Drehorgel Rolf“ und Lars Johansen. Um 17 Uhr wird „Däumelinchen“ von Hans Christian Andersen als Puppentheaterstück aufgeführt. Die Regie, Ausstattung und das Spiel werden von Therese Thomaschke übernommen.

Gastronomie auf dem Domplatz für zwei Stunden geöffnet

Derzeit bestimmt das Theater Magdeburg mit seiner Bühne und den Zuschauerrängen das Bild auf dem Domplatz. Zwar sind die Vorstellungen von „Catch me if you can“ bis auf Restkarten am 4. Juli sowie die Führungen ausverkauft.

Von 17 bis 19 Uhr ist aber diesen und nächsten Sonnabend die Gastronomie des abgesperrten Bereichs auf dem Platz geöffnet. Besucher können auch ohne Ticket ein wenig Sommertheater-Luft schnuppern.

Otto von Guericke veranstaltet eine Rallye durch den Zoo

Eine Gewinnspiel-Rallye wird am Sonnabend von 9 bis 17 Uhr von der Wohnungsbaugenossenschaft „Otto von Guericke“ im Magdeburger Zoo angeboten. Auf dem Gelände befinden sich insgesamt zehn Weltkugel-Aufkleber, die mit der 3DQR-App gescannt werden können und dann eine von zehn weltbekannten Sehenswürdigkeiten auf ihrem Bildschirm erscheinen lassen.

Vier Dieser Aufkleber befinden sich direkt an Themenständen, sechs weitere sind im Zoo verteilt. Diese gilt es zu finden, mit dem Smart-Gerät zu scannen und den Spielzettel auszufüllen.

Familienkonzert in der Magdeburger Datsche

Abseits gängiger Kindermusikklischees leben und feiern die Muckemacher seit 2014 musikalische Vielfalt, die euphorisiert und mitreißt. Rocksteady Tunes und Calypso treffen auf Cumbia Grooves und Beats mit fettem Bass. Und ganz egal, ob über Schokolade und Freunde gesungen, über Mobbing und Toleranz gerappt oder über ihre Wahlheimat Berlin geswingt wird, die Muckemacher holen mit ihrer tanzbaren Mischung nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern ab.

Ein Konzert beginnt am Sonnabend um 15.30 Uhr in der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43, Anfahrt über die Sandbreite. Geöffnet ist ab 14 Uhr.

Sommerliche Serenade mit dem Magdeburger Kantatenchor

Sommerliche Serenade ist ein Chorkonzert am Sonnabend in der Wallonerkirche in der Neustädter Straße 6 überschrieben. Um 17 Uhr beginnt der Auftritt des Magdeburger Kantatenchors unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Tobias Börngen.

Der 1959 gegründete Magdeburger Kantatenchor ist ein überregionaler Konzertchor unter Trägerschaft des Evangelischen Kirchenkreises Magdeburg. Die etwa 90 Mitglieder gestalten jährlich mehrere Konzerte und Gottesdienste. Schwerpunktmäßig kommen die großen geistlichen chorsinfonischen Werke der Musikliteratur zur Aufführung. Darüber hinaus strebt der Chor nach hoher Klangkultur durch die Arbeit an A-cappella-Kompositionen aller Stilepochen.

Stadtteilfest in Sudenburg

In Sudenburg wird dieses Wochenende das Stadtteilfest gefeiert. Auf dem Ambrosiusplatz sind dazu am Sonnabend von 10 bis 23 Uhr und am Sonntag von 9.30 Uhr bis 14 Uhr Stände aufgebaut.

Zu den Höhepunkten zählt am Sonnabend um 19.30 Uhr dann ein Konzert mit dem Duo Vintos sowie am Sonntag um 10.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst und um 11.30 Uhr der Sudenburger Frühschoppen mit dem singenden Seemann.

Chorkonzert „So sind wir“ in der Gertraudenkirche

„So sind wir“ ist ein Sommerkonzert am Sonnabend um 16 Uhr in der Gertraudenkirche in der Schönebecker Straße 17 überschrieben. Es singt der Cantamus-Chor.

Dieser ist ein gemischter Chor mit rund 40 aktiven Sängerinnen und Sängern, der seit 1974 besteht. Das Ensemble bildete sich aus einer 1945 gegründeten Volkstanzgruppe mit Klampfenchor heraus und war bis zum Jahr 2005 als Postchor Magdeburg bekannt. Konzertreisen führten den Chor auch ins Ausland.