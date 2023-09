Was ist los in Magdeburg?

Magdeburg - Schauspiel und Brauereifest, Rummel und Märkte, eine Wanderung, Kabarett, Fahrten im der Weißen Flotte, Chor- und Orgelmusik - der Veranstaltungskalender in Magdeburg bietet auch am Sonntag, den 24. September 2023, ein buntes Programm. Die Volksstimme hat Ideen auf dieser Seite zusammengetragen.

Eigene Seiten gibt es für weitere Freizeittipps. Die Partys am Wochenende finden sich so in einer eigenen Zusammenstellung. Und zu den Tipps für Sonnabend, den 23. September 2023, geht es hier.

Woyzeck im Magdeburger Schauspielhaus

„Woyzeck“ steht ab Sonntag, 19.30 Uhr, wieder auf dem Spielplan des Magdeburger Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64. In einer Rezension der Volksstimme hieß es: „Was im ersten Moment befremdlich scheint, entwickelt sich zu einer unglaublich spannenden und packenden Symbiose aus virtueller und realer Welt. Jan Friedrich gelingt dieser künstlerische Spagat perfekt, auch weil die gegenseitige Durchdringung längst Realität ist. Die Inszenierung ist ein künstlerischer Paukenschlag.“

Erzählt wird nach Georg Büchner die Geschichte des Soldaten Franz Woyzeck. Um seine Freundin und das Kind versorgen zu können, stellt er sich zu dem medizinischen Versuchen zur Verfügung, in deren Rahmen seine Ernährung reduziert wird – auf Erbsen. Armut, Demütigungen und die toxischen Auswirkungen der Mangelernährung führen zur Entgleisung. Neben der Vorstellung diesen Sonntag ist vorerst eine weitere geplant – und zwar für den 28. Oktober um 19.30 Uhr.

Brauereifest in Sudenburg

Brauereifest: Das Sudenburger Brauereifest hinter dem Brauhaus an der Brenneckestraße 94 bietet am Wochenende Programm. Um 14 Uhr ist am Sonnabend Beginn.

Am Sonntag ist um 11 Uhr ein Frühschoppen angesagt, ab 12 Uhr ist das Sachsen-Anhalt-VIP-Orchester unterwegs, um 13 Uhr beginnt der Liederspaß für Kinder mit den Bühnenmäusen mit Roger Altenburg. Auf einer zweiten Bühne gibt es Unterhaltungsmusik. Das Fest geht bis 18 Uhr.

Neuer Kammerchor Magdeburg tritt in der Ambrosiuskirche in Sudenburg auf

Ein Konzert mit dem Neuen Magdeburger Kammerchor beginnt am Sonntag um 17 Uhr in der Ambrosiuskirche am Ambrosiusplatz. Der Neue Magdeburger Kammerchor besteht seit 2009.

Seit Juni 2016 liegt die musikalische Leitung in den Händen von Mathias Vetter. Unter seiner Leitung konnte sich der Chor im Jahr 2017 als Kategoriesieger beim Landeschorwettbewerb Sachsen-Anhalt für den 10. Deutschen Chorwettbewerb 2018 in Freiburg qualifizieren. Mittlerweile gehören neben zahlreichen A-cappella-Konzerten auch Kantaten- und Oratorien-Aufführungen sowie CD-Produktionen und Schauspielmusik zum facettenreichen Betätigungsfeld.

Winterorgelpunkt in der Kathedrale St. Sebastian

Nach dem Ende der Orgelpunkt- Saison im Magdeburger Dom steht nun die Reihe „Winterorgelpunkt“ in der Kathedrale St. Sebastian auf dem Programm. Die befindet sich an der Max-Josef-Metzger-Straße in Magdeburg.

Diesen Sonntag heißt das Programm „Die Moldau – Orgel zu vier Händen“. Es spielen Markus und Pascal Kaufmann aus Leipzig und Dresden. Beginn ist um 16 Uhr.

Märkte in Magdeburg an drei Orten

Mehrere Märkte werden am Sonntag in Magdeburg abgehalten.

An der Anlegestelle Petriförder am Schleinufer findet der Tuchmarkt von 9 bis 17 Uhr statt. In der Festung Mark im Hohepfortewall seht der Familien-Flohmarkt mit „Frohmarkt & Frauenklamotte“ von 12 bis 16 Uhr auf dem Programm. Und auf der Kosmos-Promenade heißt es „Musik & Trödel“ von 10 bis 17 Uhr.

Rummel zur Magdeburger Herbstmesse auf dem Max-Wille-Platz

Jede Menge Rummel gibt es derzeit auf dem Max-Wille-Platz rund ums Riesenrad. Es ist Herbstmesse, und das heißt: Zuckerwatte, Pommes, kandierte Früchte und reichlich Fahrspaß, so verspricht der Magdeburger Schaustellerverein VSG. Mit der Erweiterung durch die „Mückenwiesn“ sei es nun auch wieder ein Ort für urige Gemütlichkeit und ausgelassene Stimmung geworden.

Deutschlands ältestes Volksfest wartet laut Schausteller wieder mit vielen Attraktionen auf. So dürfen sich Rummelfans auf Großfahrgeschäfte wie „Radio Station“, „Musikladen“, „Magic“, Street Fighter“, „Time Machine“ , „Aqua Velis“, „X-Racer“, „Break-Dancer“ und „Scheibenwischer“ freuen. Für die Kinder gibt es ein gutes Dutzend Fahrgeschäfte, unter anderem Babyflug, Kettenflieger, Avus-Bahn, Schiffsschaukel oder Kindereisenbahn.

Traditionell bietet die Herbstmesse an einigen Tagen Ermäßigungen an. Dazu gehöre der Mittwoch, der als Familientag reduzierte Preise an allen Geschäften biete. Der ebenfalls traditionelle Gottesdienst im Autoscooter findet am Sonntag, 8. Oktober, 10 Uhr auf dem Autoscooter der Firma Sven Engelbrecht statt. Der VSG konnte kurzfristig eine Parkfläche mit 86 Plätzen in der früheren Schleusenstraße am Rande der ehemaligen Kleingartenanlage „Am Domfelsen“ schaffen. Am Haupteingang gibt es zwei Behindertenparkplätze.

Geöffnet ist bis 15. Oktober Mittwoch, Donnerstag und Freitag ab 15 Uhr, Sonnabend, Sonntag und am Feiertag ab 14 Uhr sowie am 2. Oktober (ab 15 Uhr geöffnet) und 3. Oktober (ab 14 Uhr).

Wanderung am Sonntag

Eine Sonntagsrunde unternimmt die Wanderbewegung am Sonntag. Auf einer Strecke über die Sternbrücke ist das Rathaus auf acht Kilometern das Ziel. Start ist auf dem Alten Markt um 9 Uhr.

Kabarett mit Lars Johansen und Sebastian Hengstmann im „... nach Hengstmanns“

Im Magdeburger Kabarett „… nach Hengstmanns“ stehen Lars Johansen und Sebastian Hengstmann mit einem gemeinsamen Programm am Freitag auf der Bühne. Dessen Titel lautet „Klappe! Das Letzte“.

Die beiden versuchen, so ist einer Ankündigung zu entnehmen, den letzten Geheimnissen der Politik auf die Spur zu kommen. Denn seit Jahren schon wird Deutschland von einem Filmteam regiert. Und das präsentiert uns eine Netflixserie nach der anderen. Aus „Die große Koalition“ wurde „Das Leuchten der Ampel“. Sich selbst sehen die beiden Kabarettisten demnach in der Rolle berühmter Filmpaare wie Bud Spencer und Terence Hill, Dick und Doof oder Bernhard und Bianca. Die beiden haben für ihr Programm den verschiedensten Spitzenpolitikern des Landes wahrhafte Spitzenrollen zugedacht.

Mit ihrem neuen Programm sind die beiden am Sonntag und am 29. Oktober um 17 Uhr zu erleben. Weitere Vorstellungen stehen am 27. und 28. September und am 12., 31. und 25. Oktober jeweils um 19.30 Uhr auf dem Spielplan.

Fahrten mit der Weißen Flotte

Die Weiße Flotte Magdeburg fährt derzeit wegen Niedrigwassers nicht auf der Elbe. Fahrten auf dem Mittellandkanal finden aber Stadt. Die Anlegestelle befindet sich im Oberen Kanalhafen. Der Ticketverkauf erfolgt an Bord.

Für den Sonnabend ist um 11 und 14 Uhr die Kleine Acht geplant. Die Route: Vom Start am Anleger des Oberen Vorhafens und Hebung im Schiffshebewerk geht es über den Rothenseer Verbindungskanal durch die Magdeburger Hafenschleuse auf die Elbe. Talwärts dann durch die Schleuse Niegripp zum Elbe-Havel-Kanal zur Doppelsparschleuse Hohenwarthe. Dort auf dem Mittellandkanal zurück über die Trogbrücke zum Anleger am Schiffshebewerk.

Um 12 Uhr legt die Weiße Flotte zur Trogbrückenüberfahrt ab, um 15 Uhr auch mit Fahrt durchs Schiffshebewerk. Bei Überfahrt geht es über die Trogbrücke des Wasserstraßenkreuzes in Richtung Doppelsparschleuse Hohenwarthe und zurück zum Anleger am Schiffshebewerk.

Um 19 Uhr steht am Sonnabend dann die „Fahrt in den Abend mit Gaumenfreuden“ auf dem Programm.

Sonntag startet die Weiße Flotte um 11 und 14 Uhr zur Kleinen Acht. Um 12 Uhr gibt es eine Trogbrückenüberfahrt.

Am Montag steht um 12 Uhr eine Trogbrückenfahrt und um 14 Uhr die Kleine Acht auf dem Fahrplan.

Damit die Schiffe ablegen, müssen bestimmte Mindestzahlen von Passagieren erreicht werden: Bei Fahrten bis eine Stunde Dauer – das sind zurzeit die einfachen Trogbrückenfahrten ohne Schiffshebewerk – werden zehn voll zahlende Fahrgäste benötigt, bei den längren Fahrten 20.