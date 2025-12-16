Es ist geschafft. Der Sportplatz in der Berliner Chaussee ist nach einem Jahr komplett fertig. Aktuell gibt es aber noch keine offizielle Übergabe.

Sportplatz in der Berliner Chaussee ist vollständig saniert und wird aber nicht eingeweiht

Blick auf den neuen Sportplatz in Genthin aus der Luft.

Genthin - Der Sportplatz in der Berliner Chaussee präsentiert sich nach umfangreicher Sanierung in neuem Glanz. Die technische Abnahme der Anlage sei erfolgt, teilte Bürgermeisterin Dagmar Turian (parteilos) mit. Die erfolgreiche Fertigstellung des Geländes habe eine positive Außenwirkung für die Stadt Genthin.