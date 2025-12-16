weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Fußball, Beachvolleyball und Hochsprung: Sportplatz in der Berliner Chaussee ist vollständig saniert und wird aber nicht eingeweiht

Es ist geschafft. Der Sportplatz in der Berliner Chaussee ist nach einem Jahr komplett fertig. Aktuell gibt es aber noch keine offizielle Übergabe.

Von Mike Fleske Aktualisiert: 17.12.2025, 11:14
Blick auf den neuen Sportplatz in Genthin aus der Luft.
Blick auf den neuen Sportplatz in Genthin aus der Luft. Foto: SV Chemie Genthin

Genthin - Der Sportplatz in der Berliner Chaussee präsentiert sich nach umfangreicher Sanierung in neuem Glanz. Die technische Abnahme der Anlage sei erfolgt, teilte Bürgermeisterin Dagmar Turian (parteilos) mit. Die erfolgreiche Fertigstellung des Geländes habe eine positive Außenwirkung für die Stadt Genthin.