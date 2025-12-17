Ein Unfall unter Drogeneinfluss mit Beteiligung eines Linienbusses im Harzkreis: Mittlerweile hat der betreffende Fahrer einen Strafbefehl erhalten. Wie er darauf und auf personalrechtliche Schritte der Harzer Verkehrsbetriebe reagiert.

Busfahrer unter Drogeneinfluss: Unfall in Wernigerode zieht drastische Folgen nach sich

Nach einem verschuldeten Unfall ermittelt die Justiz gegen einen Busfahrer, der unter Drogeneinfluss am Steuer gesessen haben soll.

Wernigerode. - Es war ein simpler Vorfahrtsfehler in Wernigerode, der für einen heute 42 Jahre alten Berufskraftfahrer jedoch fatale Folgen hat: Weil der Fahrer eines Linienbusses der Harzer Verkehrsbetriebe laut Blutanalyse unter Drogeneinfluss stand, droht ihm nicht nur der längerfristige Verlust des Führerscheins.