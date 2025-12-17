weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Verfahren gegen Harzer Berufskraftfahrer: Busfahrer unter Drogeneinfluss: Unfall in Wernigerode zieht drastische Folgen nach sich

Verfahren gegen Harzer Berufskraftfahrer Busfahrer unter Drogeneinfluss: Unfall in Wernigerode zieht drastische Folgen nach sich

Ein Unfall unter Drogeneinfluss mit Beteiligung eines Linienbusses im Harzkreis: Mittlerweile hat der betreffende Fahrer einen Strafbefehl erhalten. Wie er darauf und auf personalrechtliche Schritte der Harzer Verkehrsbetriebe reagiert.

Von Dennis Lotzmann 17.12.2025, 18:15
Nach einem verschuldeten Unfall ermittelt die Justiz gegen einen Busfahrer, der unter Drogeneinfluss am Steuer gesessen haben soll.
Nach einem verschuldeten Unfall ermittelt die Justiz gegen einen Busfahrer, der unter Drogeneinfluss am Steuer gesessen haben soll. Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa

Wernigerode. - Es war ein simpler Vorfahrtsfehler in Wernigerode, der für einen heute 42 Jahre alten Berufskraftfahrer jedoch fatale Folgen hat: Weil der Fahrer eines Linienbusses der Harzer Verkehrsbetriebe laut Blutanalyse unter Drogeneinfluss stand, droht ihm nicht nur der längerfristige Verlust des Führerscheins.