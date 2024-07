In der Magdeburger Pflegeeinrichtung Haus am Stern in Olvenstedt hat sich die „Social Drumming Group“ gegründet. Warum Trommeln für Senioren Vorteile bringt und wie es zu der ungewöhnlichen Band kam.

Außergewöhnliche Senioren-Band startet in Magdeburg durch

Die „Social Drumming Group“ vom Haus am Stern in Magdeburg bei ihrem Auftritt beim ASZ-Sommerfest. Monique Hendriock (vorne links) hat die Gruppe ins Leben gerufen.

Magdeburg - Sie ist laut, bunt und sorgt für gute Stimmung: Die „Social Drumming Group“ vom Haus am Stern. Sie sind quasi die Haus-Band der Pflegeeinrichtung und treten mittlerweile auch außerhalb der eigenen vier Wände auf. Eine ganz gewöhnliche Band sind sie jedoch nicht. Die Senioren haben nicht etwa einen Bass, eine Gitarre und ein Schlagzeug – sie alle trommeln gemeinsam auf bunten Gymnastik-Bällen, die auf Eimern stehen. Schlagzeug-Stöcke, einheitliche T-Shirts und bunte Bänder an den Handgelenken machen die „Drummer“ vollkommen.

Die Idee, eine solche Gruppe in der Pflegeeinrichtung zu gründen, kam vor rund zwei Jahren. Die Einrichtungsleiterin Ines Janzikowski habe von dem Projekt „Pflegebedürftige Aktiv Fördern“ (PAF) erfahren. In diesem Rahmen seien Fortbildungen für Mitarbeiter angeboten worden.

Regelmäßige Proben im Magdeburger Pflegeheim

„Das Trommeln hat mir direkt so viel Spaß gemacht. Ich dachte mir direkt, dass man daraus etwas Tolles machen kann“, erzählt Monique Hendriock. Die 46-Jährige hat zusammen mit Kollegin Martina Würdig die Gruppe gegründet. „Wir haben mit vier Bewohnern und einfachen Wasserbällen angefangen“, erzählt sie. Nach und nach seien mehr interessierte Bewohner dazugekommen und die Gruppe sei immer professioneller geworden. „Ich habe schnell einen Mehrwert für das Haus gesehen. Daher habe ich mich dann für eine gute Ausstattung eingesetzt“, sagt Leiterin Ines Janzikowski.

Lesen Sie auch: Armutsfalle Pflege in Magdeburg: Der harte Weg zum Sozialamt für den Heimplatz.

Die "Social Drumming Group" bei einem Fest im Haus am Stern in Magdeburg-Olvenstedt. Foto: Karoline Schulze

Einmal wöchentlich wird mit der inzwischen zehnköpfigen Trommel-Gruppe geprobt. „Wir trommeln zu verschiedenen Liedern. Ältere Lieder, die die Bewohner gut kennen, aber auch moderne Songs sind dabei“, erzählt Monique Hendriock, die im Haus am Stern Leiterin der sozialen Betreuung ist. Daher habe sie zuvor schon Gymnastik angeboten und sich um „alles gekümmert, was den Alltag schöner macht“.

Vorteile für Senioren

An dem Trommeln auf Gymnastikbällen gebe es viele Vorteile für die Senioren. „Es können alle mitmachen. Egal ob im Rollstuhl, an Demenz erkrankt, mit psychischen Erkrankungen oder auch gehörlos“, erklärt die 46-Jährige. Es kann im Sitzen oder im Stehen getrommelt werden und bis ins hohe Alter. Das älteste Band-Mitglied sei über 80 Jahre alt. „Die Senioren gehen total darin auf. Wer im Alltag manchmal sehr isoliert und in sich gekehrt ist, blüht bei einem Trommel-Auftritt total auf“, sagt Janzikowski. Das Trommeln fördere den Erhalt körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit.

Auch interessant: Mit Video: Wo in Magdeburg neue Wohnungen für Senioren entstehen sollen

Zunächst seien sie nur im Haus bei Sommerfesten beispielsweise aufgetreten. Mittlerweile werden sie auch für Auftritte außerhalb angefragt. Zuletzt waren sie bei dem Jubiläums-Fest des Alten- und Service-Zentrum (ASZ) Olvenstedt zu Gast. Außerhalb des Hauses aufzutreten, sei jedoch nicht so einfach: „Die großen Bälle müssen immer transportiert werden. Manche Bewohner sind dann auch sehr aufgeregt“, erklären die beiden Frauen. Eine große Tour durch Magdeburg und Umgebung sei daher nicht möglich. Um die Senioren-Band weiterhin „Social Drumming Group“ nennen zu dürfen, ist jedes Jahr eine Fortbildung notwendig. Ist diese absolviert, erhält das Haus wieder für ein Jahr die Zertifizierung als „gesundheitsfördernde Einrichtung“.

Magdeburger Pflegeheim hat noch freie Plätze

Über 700 Einrichtungen in ganz Sachsen-Anhalt seien über das PAF-Programm, das seit 2017 läuft, geschult worden. Was danach aus dem Gelernten resultiert, sei dem Einrichtungspersonal überlassen. Das Unternehmen Eumedias, das die Schulungen anbietet, habe auf Nachfrage keine Kenntnis darüber, wie viele Einrichtungen in Magdeburg danach solche „Social Drumming Groups“ etabliert haben.

Im Haus am Stern soll die Band weiterhin erhalten bleiben. Nachdem die Renovierungsarbeiten in den Wohnbereichen des Hauses vor kurzem abgeschlossen wurden, können 129 Bewohner in der Einrichtung leben.

Aktuell seien 121 Betten davon belegt.