Magdeburg - Die Leinwände von Goetze sind beim ersten Betrachten fast einschüchternd. Eine riesige Leinwand von vier Metern Länge in düsteren Farben prangert über dem Kopf des Betrachters. Die Motive seiner Bilder sind dabei sehr unterschiedlich, mal sind es Einzel- oder Gruppenporträts, mal verschwommene Farbspiele. Seine Bilder, mit Öl und Acryl gemalt, befassen sich mit der Gesellschaft, Familie, Leben und Tod.

Die Ideen für seine Motive entstehen durch verschiedene Reize. Eines seiner Bilder porträtiert die Zarenfamilie von Nikolaus II. Die tragische Geschichte der Zarenfamilie habe ihn schon länger interessiert, mit der Leinwand habe er sie festgehalten. Zusätzlich zu dem Gruppenporträt hat er Tatiana, eine Tochter des Zaren, noch einmal einzeln porträtiert. Das ist nicht das einzige Bild, bei dem er Personen aus Gruppenkonstellationen auch einzeln festhält. Für Rayk Goetze ist das wie eine malerische Zeitlupe, mit der er die Geschwindigkeit in seinen Bildern verändert.

Rayk Goetze sagt: „Meine Bilder sind wie Hunde“

Auch bei den Bildern mit historischem Hintergrund ist der Bezug zu Rayk Goetze immer derselbe. „Es ist alles persönlich.“ Für ihn ist das Motto der Ausstellung „Im Kreise der Lieben“ ambivalent. Im Prozess bis zu seinen Bildern stellt er sich viele Fragen, wie: Wo wachsen wir auf? Wie sind wir geprägt? Sind wir frei in unseren Entscheidungen? Das Endergebnis, die Wirkung, Stimmung und die Farben seiner Bilder kennt er dabei nicht von Anfang an.

„Meine Bilder sind wie Hunde“, vergleicht er, „manche sind aggressiv, manche sind verspielt. Erst im Malvorgang merke ich, was es für ein Spaziergang wird“. Deswegen beschäftigt sich seine Ausstellung für ihn zwar mit dem Kreis der Lieben, er nennt es aber auch eine Ausstellung der Zumutung. Im Aufbau der Ausstellung, also mit dem Gestalten der Wände, dem Aufhängen der Bilder ist Rayk Goetze sehr präzise. Sein Ziel ist es, die Ausstellung so kompromisslos wie möglich zu gestalten. Die Ausstellung solle die Gäste nicht mit netten Bildern „einlullen“, sondern zum Auseinandersetzen mit den Themen zwingen.

Schon die zweite Ausstellung bei Fabra Ars

1964 in Stralsund geboren, lässt die anfängliche Biografie von Rayk Goetze nicht unbedingt darauf schließen, dass er später Künstler wird. Er wird zum Stahlschiffbauer und Kampfschwimmer ausgebildet. Vom rationalen Blick auf den Lebenslauf nicht vorhersehbar, aber für Goetze schon lange klar, danach studiert er Kunst. 1991 beginnt er sein Studium an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst. Studien in der Accademia di Belle Arti in Florenz, die erste Akademie für Malerei in Europa, und zahlreiche, auch internationale Ausstellungen folgen. Seine aktuelle Ausstellung im Fabra Ars ist nicht die erste in der Landeshauptstadt. Bereits 2021 stellte er in der Galerie von Tatyana Nindel seine Ausstellung „Hell sehen“ aus.

Tatyana Nindel, Inhaberin der Galerie Fabra Ars, ist schon länger begeistert von Rayk Goetze. „Seine Bilder geben einem manchmal mehr Rätsel als man möchte“, sagt sie. Das sei der gewisse Reiz.

„Im Kreise der Lieben“ bis Ende September zu sehen

Sie freut sich sehr über die aktuelle Ausstellung, vor allem nach dem Erfolg der letzten Ausstellung in 2021. Rayk Goetze bringe Leute von überall nach Magdeburg.

Die circa 20 bis 30 Bilder in der aktuellen Ausstellung bewegen sich zwischen 1500 bis 25.000 Euro und auch wenn man den direkten Erfolg eines Bildes nicht vorhersehen kann, Tatyana Nindel ist sich sicher, für ein Bild von Rayk Goetze muss man sich in die Schlange stellen. Die Ausstellung „Im Kreise der Lieben“ ist bis zum 31. September 2023 in der Galerie Fabra Ars am Ulrichplatz 3 zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.