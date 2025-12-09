Eine Magdeburger Schule hat eine neue Partnerschaft mit einer Einrichtung in Polen. Deren Schüler waren jetzt zu Besuch. Gemeinsam widmeten sie sich dem Thema Gesundheit.

Die Schüler aus Magdeburg und der polnischen Stadt Zabrze beim Austausch in der Elbestadt.

Magdeburg. - Im Rahmen des europäischen Förderprogramms „Erasmus+“ startete an der Magdeburger Comeniusschule ein Partnerschaftsprojekt, das nicht nur den kulturellen Austausch stärken, sondern auch das Bewusstsein für eine gesunde Lebensweise fördern soll. Nachdem die Schüler aus der Einrichtung an der Kritzmannstraße bereits im März 2025 im polnischen Zabrze waren, erfolgte nun der Gegenbesuch.