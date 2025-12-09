weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Neue Partnerschaft für Förderschule: Austausch bringt Magdeburger mit polnischen Schülern zusammen

Eine Magdeburger Schule hat eine neue Partnerschaft mit einer Einrichtung in Polen. Deren Schüler waren jetzt zu Besuch. Gemeinsam widmeten sie sich dem Thema Gesundheit.

Von Dirk Halfas 09.12.2025, 06:30
Die Schüler aus Magdeburg und der polnischen Stadt Zabrze beim Austausch in der Elbestadt.
Die Schüler aus Magdeburg und der polnischen Stadt Zabrze beim Austausch in der Elbestadt. Foto: Dirk Halfas

Magdeburg. - Im Rahmen des europäischen Förderprogramms „Erasmus+“ startete an der Magdeburger Comeniusschule ein Partnerschaftsprojekt, das nicht nur den kulturellen Austausch stärken, sondern auch das Bewusstsein für eine gesunde Lebensweise fördern soll. Nachdem die Schüler aus der Einrichtung an der Kritzmannstraße bereits im März 2025 im polnischen Zabrze waren, erfolgte nun der Gegenbesuch.