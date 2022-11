Wo das Wasser der Magdeburger Schrote bleibt

Niederndodeleben am 27. November 2022, 11 Uhr: Die Schrote fließt am Freibad in Richtung des fünf Kilometer entfernten Magdeburgs.

Magdeburg - Ihr Ufer ist Erholungsort, ihr Wasser Feuchtbiotop und ihr Antlitz vor allem in Magdeburg-Stadtfeld und Magdeburg-Neustadt fester Kiezbestandteil: die Schrote. Die liegt allerdings seit Monaten trocken. Ein Verweis auf die Dürre zieht nicht. Denn in Niederndodeleben plätschert die Schrote ununterbrochen gemächlich bis heute vor sich hin. Warum kommt in Magdeburg nichts an?