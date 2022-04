Barleber See in Magdeburg: Neue Sorge um das größte Strandbad der Stadt

Erst waren es die Blaualgen, mit denen der Barleber See Sorgenfalten bei den Magdeburgern auslöste. Jetzt sorgt sich ein Stadtrat um ein anderes Problem.

Berleber See Foto: Christina Bendigs

Magdeburg - Durch einen Blaualgenbefall hatte der Barleber See in den Jahren 2017 bis 2018 für Schlagzeilen und trübe Gesichter während der Badesaison gesorgt. Denn der See musste zwischenzeitlich für Badegäste gesperrt werden. Das Problem ist behoben. Doch nun beschäftigt die Gartenpartei/Tierschutzallianz eine andere Sorge.