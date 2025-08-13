Die Bauarbeiten an der Alten Elbe sind angelaufen. Was sich jetzt für Autofahrer ändert – und was in den kommenden Monaten noch geplant ist.

Bauarbeiten an Kanonenbahnbrücke haben begonnen: Was das für Autofahrer bedeutet

An der Kanonenbahnbrücke in Magdeburg wird derzeit die historische Ufermauer an der Alten Elbe saniert.

Magdeburg. - Die Bauarbeiten am Elbufer südlich der Kanonenbahnbrücke haben begonnen. Die historische Ufermauer an der Alten Elbe wird saniert – und das ist nun auch deutlich sichtbar: Bagger sind vor Ort, die Straße ist teilweise gesperrt, und der Baustellenbetrieb läuft an. Autofahrer müssen hier aufpassen.