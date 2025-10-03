weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Beliebtes Ausflugsziel bis in knapp 60 Meter Höhe eingerüstet: Bauarbeiten an Magdeburgs schönstem Turm

Er ist mit seinen rund 60 Metern weithin sichtbar: Der Aussichtsturm oder Albinmüller-Turm im Magdeburger Stadtpark. Aktuell gibt es ihn aber nur mit Rüstung zu sehen.

Von Rainer Schweingel Aktualisiert: 03.10.2025, 12:46
Der Aussichtsturm im Stadtpark Rotehorn in Magdeburg ist derzeit eingerüstet.
Der Aussichtsturm im Stadtpark Rotehorn in Magdeburg ist derzeit eingerüstet. Foto: Peter Gercke

Magdeburg - Der Albinmüller-Turm am Heinrich-Heine-Platz ist eines der wichtigsten Wahrzeichen von Magdeburg. Seit bald 100 Jahren ragt er im Stadtpark Rotehorn in die Höhe. Nun ist er eingerüstet. Das ist der Grund.