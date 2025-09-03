Der Hellweg-Markt in Magdeburg wird Ende Oktober seine Türen schließen. Doch möglicherweise bleibt zumindest das Gebäude nicht lange leer.

Nachfolger für Hellweg-Markt schon gefunden? Das ist am Gerücht dran

„Alles muss raus“ steht am Hellweg-Baumarkt in Magdeburg. Er schließt Ende Oktober 2025.

Magdeburg. - Nachdem es zunächst nur ein Gerücht war, ist es mittlerweile auch offiziell bestätigt: Der Hellweg-Baumarkt in Magdeburg wird schließen. Bis Ende Oktober 2025 läuft noch der Ausverkauf, dann gehen in der großen Verkaufshalle an der Mittagstraße die Lichter aus.