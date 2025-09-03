Baumarkt in Magdeburg schließt Nachfolger für Hellweg-Markt schon gefunden? Das ist am Gerücht dran
Der Hellweg-Markt in Magdeburg wird Ende Oktober seine Türen schließen. Doch möglicherweise bleibt zumindest das Gebäude nicht lange leer.
Aktualisiert: 03.09.2025, 08:15
Magdeburg. - Nachdem es zunächst nur ein Gerücht war, ist es mittlerweile auch offiziell bestätigt: Der Hellweg-Baumarkt in Magdeburg wird schließen. Bis Ende Oktober 2025 läuft noch der Ausverkauf, dann gehen in der großen Verkaufshalle an der Mittagstraße die Lichter aus.