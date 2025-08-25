Plakate und große Banner verkünden nun auch offiziell das Aus des Hellweg-Baumarkts in Magdeburg. Doch wie geht es mit den Mitarbeitern weiter?

Der Hellweg-Baumarkt in Magdeburg schließt. Plakate und Banner kündigen das Aus an.

Magdeburg. - Nun ist es auch offiziell: Der Hellweg-Baumarkt in Magdeburg wird schließen. Die Volksstimme hatte das Aus kürzlich bereits öffentlich gemacht, nachdem Mitarbeiter im Markt davon berichtet hatten. Die Konzernzentrale hatte dies zunächst weder bestätigt noch dementiert. Jetzt äußerte sie sich.