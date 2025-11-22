Protest unter Anwohnern Straßenausbau: Über 100 Jahre alte Bäume müssen in Magdeburg fallen
Für den Straßenausbau in Magdeburg müssen Bäume fallen. Nach Protesten der Anwohner Anfang 2025 gab es neue Prüfungen. Nun steht eine Anzahl an Bäumen fest, die fallen müssen.
Aktualisiert: 22.11.2025, 14:43
Magdeburg. - Anfang 2025 sorgte der Plan, eine ganze Baum-Allee in Magdeburg-Ottersleben zu fällen, für Aufregung im Stadtteil. Nun gibt es Neuigkeiten zu den Plänen und zu der Anzahl an Bäumen, die fallen muss.