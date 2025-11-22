Für den Straßenausbau in Magdeburg müssen Bäume fallen. Nach Protesten der Anwohner Anfang 2025 gab es neue Prüfungen. Nun steht eine Anzahl an Bäumen fest, die fallen müssen.

Straßenausbau: Über 100 Jahre alte Bäume müssen in Magdeburg fallen

Magdeburg. - Anfang 2025 sorgte der Plan, eine ganze Baum-Allee in Magdeburg-Ottersleben zu fällen, für Aufregung im Stadtteil. Nun gibt es Neuigkeiten zu den Plänen und zu der Anzahl an Bäumen, die fallen muss.