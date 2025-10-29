Ein aggressiver Schädling treibt in und um Magdeburg herum weiter sein Unwesen. Nach neuen Funden bangt die ganze Region um hunderttausende Bäume und ganze Parks.

Spürhunde im Einsatz nach neuen Funden: Aggressiver Schädling frisst sich durch Magdeburg

Eine Frau hält einen gefangenen und konservierten Laubholzbockkäfer in der Hand. Solche Käfer gibt es auch in Magdeburg.

Magdeburg. - In Magdeburg ist erneut der Asiatische Laubholzbockkäfer nachgewiesen worden. Der Schädling ist eine ernste Bedrohung für heimische Bäume. Was die neuen Funde für die Bäume in der Region bedeuten.