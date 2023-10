Freigabe an Oebisfelder Straße in Magdeburg durch unerwarteten Fund verschoben. Eine bessere Beleuchtung für Treppen-Provisorium ist nach Anwohner-Kritik geplant.

Baustelle in Magdeburg verzögert sich wegen Fund

Ein Fuß- und Radweg führt an der Baustelle vorbei. Das Foto zeigt den aktuellen Stand der Baustelle an der Oebisfelder Straße.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Seit Mai wird an der Brücke an der Oebisfelder Straße gearbeitet und hat seitdem schon reichlich Kritik geerntet. Nicht etwa die Baustelle oder Brücke selbst, vielmehr die Übergangskonstruktion für Fußgänger und Radfahrer. Eine steile Treppe, die bei Nässe rutschig wird, wurde stark kritisiert. Radfahrer hingegen haben ihre Last mit der steilen Rampe, die ihre Räder nach oben und unten bringen soll. Auf Volksstimme-Nachfrage hieß es vonseiten der Stadt im Juni, dass das vorhandene Provisorium „grundsätzlich angemessen“ sei. Eine andere Lösung sei aufgrund der Haushaltssituation nicht möglich. Nun ist die Baustelle erneut Thema bei den Anwohnern.