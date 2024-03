Nach einer Kanalsanierung wurde die Fahrbahn nicht wieder ordentlich hergestellt, kritisieren Anwohner einer Straße in Magdeburg. Eine neue Baustelle bringt Abhilfe.

Anwohner klagen über kaputte Straße in Magdeburg

Seit Monaten ist die Straße in Magdeburg eine Schotterpiste.

Magdeburg - Wer die Walbecker Straße in der Magdeburger Beimssiedlung derzeit mit dem Auto entlangfährt, braucht gute Stoßdämpfer. War er schon vorher nicht im besten Zustand gewesen, ist der Abschnitt zwischen Walbecker Platz und Große Diesdorfer Straße aktuell kaum befahrbar, so sehr holpert es.

Im Frühjahr 2023 war dort die Fahrbahn aufgerissen worden. Die Städtischen Werke hatten dort an ihren Kanälen und Leitungen gearbeitet.

Im Anschluss wurde der Graben zwar gegen Ende 2023 wieder geschlossen. Doch Pflaster oder gar Asphalt gab es nicht – zum Ärger der Anwohner.

Schlaglöcher und Schmutz verärgern die Anwohner der Beimssiedlung

„Die Aufgrabungen wurden mit Ziegelsplitt verfüllt. In den mittlerweile drei Monaten haben sich dort nun Schlaglöcher gebildet und die rote Brühe spritzt bis an die Hauswände“, schimpft Volksstimme-Leser Lutz Finger. Wie lange das noch so bleiben soll, fragen sich er und seine Nachbarn.

Die Antwort gibt die wöchentliche Übersicht der Stadtverwaltung über die Baustellensituation im Stadtgebiet, die am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Darin wird der Beginn von Straßenbauarbeiten in der Walbecker Straße angekündigt. Ab 4. März 2024 ist der Abschnitt zwischen Weferlinger Straße und Hötensleber Straße deshalb voll gesperrt.

Bis 16. August 2024 sollen die Arbeiten andauern. Der Kfz-Verkehr wird in dieser Zeit über die Flechtinger Straße umgeleitet.

Fördermittel von Bund und Land für die Sanierung - weitere Straßen geplant

Durch die Winterperiode war offenbar kein nahtloser Anschluss zwischen SWM-Baustelle und Straßenausbau möglich.

Mit dem nahenden Frühling soll dieser nun aber beginnen, der analog zu den bereits erfolgten Straßensanierungen in der Beimssiedlung passieren soll. Dafür hatte die Verwaltung Fördermittel beantragt, 174.000 Euro gab es bereits 2022 von Bund und Land.

Weitere Straßen in der Beimssiedlung sollen ebenfalls noch modernisiert werden. Dazu gehören unter anderem die Harbker Straße und die Marienborner Straße. Außerdem ist eine Aufwertung des Walbecker Platzes vorgesehen.

Der Förderantrag hierfür wurde jedoch zunächst nicht bewilligt. Auch die Weferlinger Straße ging leer aus.