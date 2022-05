Beliebter Treff der Bauarbeiter vom Wohnkomplex Olvenstedt in Magdeburg soll abgerissen werden

Magdeburg - Die Bauarbeiterversorgung war ein heiß begehrter Platz zur Mittagszeit, wenn es um die Versorgung der vielen Bauarbeiter ging, die im Wohnkomplex Olvenstedt, dem WKO; im Einsatz waren. „Dort gab es zum Beispiel Bockwurst mit Kartoffelsalat – eben alles, was so gängig war zu DDR-Zeiten“, erinnert sich Matthias Gehrmann gern an die Entstehung der Neubausiedlung zurück, die er als Lehrling vom Fernmeldeamt seit den Anfangstagen vor vier Jahrzehnten mit begleitet hat. Die Bauarbeiterversorgung wurde am Olven-stedter Scheid eingerichtet, um all die Arbeiter der Großbaustelle zu versorgen. Nun soll sie nach über vier Jahrzehnten abgerissen werden.