Magdeburg. - Er ist im Leben und Beruf viel unterwegs, reist gerne und macht quasi nur einen Zwischenstopp im „First Dates Hotel“ auf Mallorca. Diesen Eindruck vermittelt der 37-jährige Magdeburger Benjamin Schnau, als er auf der Bildschirmfläche der VOX-Serie erscheint. Mit viel Gepäck checkt der Single-Mann im Hotel ein, wo er später ein Blind Date haben wird.

Das Konzept der Sendung funktioniert nämlich ähnlich wie die Show „First Dates“: Die Bewerberinnen und Bewerber werden zu Date-Paaren zusammengestellt und lernen sich dort bei einem Essen kennen. Danach können sie entscheiden, ob sie ein zweites Date haben wollen. Teilnehmen können Erwachsene aller Altersklassen sowie aller Identitäten und Sexualitäten. Der Magdeburger Immobilienmakler ist dort, um eine Frau kennenzulernen.

Kritik an Gespräch beim Essen

„Meine längste Beziehung hielt dreieinhalb Jahre. Das ist aber auch schon eine Weile her“, erzählt er dem Moderator Roland Trettl. Optisch sollte seine Traumfrau gepflegte Hände und Zähne haben. Außerdem ist ihm wichtig, dass sie auch gerne reist und schon in der Welt herumgekommen ist. Als er seine Date-Partnerin Tessa aus Isselbach (Rheinland-Pfalz) zum ersten Mal sieht, ist er angetan: „Oh la la“, sagt er und strahlt. Mit der 30-jährigen Bankkauffrau versteht er sich zunächst gut, sie beide waren bereits mehrfach in London und sind beide Einzelkinder – es gibt also die ersten Gemeinsamkeiten. Nach dem Essen merkt Tessa jedoch an: „Er hat viel über die USA geredet. Wir haben aber weniger über uns gesprochen.“ Dass er sie zum Essen einlädt und somit „ein Mann der alten Schule“ ist, imponiere ihr jedoch.

Bei der entscheidenden Frage nach dem zweiten Date sind die beiden sich einig: Es soll kein weiteres Treffen geben. Zwar finden beide sich sympathisch, aber der berühmte Funken sei nicht übergesprungen. Die Anziehung habe gefehlt. Im Gespräch mit der Volksstimme, kurz nach der Ausstrahlung der Show, erzählt der gebürtige Wolmirstedter von dem Dreh: „Das Team war total super. Roland Trettl ist echt ein cooler Typ.“ Er sei nur an zwei Tagen dort gewesen – der Dreh fand bereits im September 2024 statt.

Magdeburger würde wieder in Date-Show gehen

Auch wenn aus ihm und der vom Team Auserwählten kein Paar geworden ist, habe er die Erfahrung nicht bereut. Im Gegenteil: Er würde wieder bei einer TV-Show nach der Liebe suchen. Dass er an keinem Ort fest verwurzelt ist, mache die Suche schwer. Aktuell habe er nämlich keinen Wohnsitz in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt. Lediglich seine Familie besuche er ab und zu. Er ist Immobilienmakler für Luxusimmobilien, wie er erklärt. So vermittle er beispielsweise an Amerikaner Objekte in Südfrankreich. Außerdem sei das Schauspielen seine Passion.

Wo die Show „First Dates Hotel“ zu sehen ist

Zu den USA fühle er sich so verbunden, weil er als Kind dort teilweise aufgewachsen ist, bevor er zum Studieren wieder nach Deutschland kam. „Ich bin ein offener Typ. Für Deutsche wirkt das manchmal etwas verrückt. Aber ich mag das an mir“, sagt der 37-Jährige. „Beim Daten sollte man zwar Kompromisse eingehen, aber sich nicht verstellen.“

Wer die Folge mit Benjamin Schnau schauen will, kann das kostenlos auf www.plus.rtl.de tun. Er wird bei „First Dates Hotel“ in Folge 5 vom 24. März 2025 gezeigt.