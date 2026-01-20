weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Die Volksstimme-Gala zur Wahl der Magdeburger des Jahres bringt Menschen ins Gespräch – und manchmal auch Neuigkeiten ans Licht. Eine davon führt direkt ins Rathaus.

Von Karolin Aertel Aktualisiert: 20.01.2026, 13:48
Künstlerin Viktoria Veil und Gästeführerin Ursula Hartmann verraten, was es Neues im Alten Rathaus in Magdeburg gibt.
Künstlerin Viktoria Veil und Gästeführerin Ursula Hartmann verraten, was es Neues im Alten Rathaus in Magdeburg gibt. Foto: Karolin Aertel

Magdeburg. - Die Volksstimme-Gala zur Wahl der Magdeburger des Jahres ist nicht nur Bühne, sondern auch Treffpunkt. Zwischen Handschlägen, Lachen und Gesprächen wurde manch Neuigkeit geteilt – so zum Beispiel, dass es Zuwachs im Alten Rathaus gibt.