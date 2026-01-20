Die Volksstimme-Gala zur Wahl der Magdeburger des Jahres bringt Menschen ins Gespräch – und manchmal auch Neuigkeiten ans Licht. Eine davon führt direkt ins Rathaus.

Künstlerin Viktoria Veil und Gästeführerin Ursula Hartmann verraten, was es Neues im Alten Rathaus in Magdeburg gibt.

Magdeburg. - Die Volksstimme-Gala zur Wahl der Magdeburger des Jahres ist nicht nur Bühne, sondern auch Treffpunkt. Zwischen Handschlägen, Lachen und Gesprächen wurde manch Neuigkeit geteilt – so zum Beispiel, dass es Zuwachs im Alten Rathaus gibt.