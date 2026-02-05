Stadtentwicklung für Magdeburg Bibliothek statt Basilika in Magdeburg: Nächster Schritt für Bebauung auf Ulrichplatz
Wie Architekten die Magdeburger davon überzeugen möchten, dass die Bebauung des Ulrichplatzes der Stadt und dem Stadtklima nutzen können.
Magdeburg. - In der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts kann man sich auf wenige Dinge verlassen: auf die Elbe, auf den Dom – und auf die verlässlich erhitzten Debatten, sobald es um den Ulrichplatz in Magdeburg geht. Der Platz, auf dem einst die Ulrichskirche stand, später gesprengt wurde und heute zwischen Brunnen, Bäumen und Beton vor sich hin existiert, ist wieder Mittelpunkt eines städtischen Grundsatzstreits. Nach dem Bürgerentscheid gegen den Kirchen-Wiederaufbau wagen Architekten nun einen neuen Versuch, die Herzen der Magdeburger zu gewinnen: mit einem Bildungs- und Kulturzentrum, das Stadtbibliothek und Volkshochschule vereint – und dabei weder Museum noch Kaufhaus sein will. Jetzt gibt es einen neuen Stand.