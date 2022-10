Magdeburgs älteste Bier-Marke kehrt zurück

Magdeburg - Die Brauerei, die in Magdeburg wiederbelebt wird, wurde noch vor der Diamant-Brauerei gegründet. Und ihr Gründer hat große Pläne: Bereits nächstes Jahr soll ein Biergarten in Magdeburg eröffnet werden - und zwar in einem Stafdtteil, der bislang in dieser Hinsicht noch nicht allzu viel zu bieten hat.