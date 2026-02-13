So feiern Ottojaner Bilder aus dem Publikum: Magdeburger Karneval mit „Ottos Zeitreisebüro“
Ihre 72. Session haben die Magdeburger Karnevalisten der Ottojaner am 13. Februar 2026 im Magdeburger Amo gefeiert. Die Besucher waren in fantasievollen Kostümen erschienen.
Magdeburg. - Mit Pauken, Pointen und prachtvollen Kostümen haben die Ottojaner ihre 72. Session am 13. Februar 2026 im Magdeburger Amo gefeiert. Der Karneval zeigte sich hier als Bühne für Kreativität und Gemeinschaft. In den vergangenen Jahren standen die Karnevalsabende der Magdeburger Ottojaner unter Titeln wie „Otto – Tausendundeiner lacht“, „Ottos wilde 70-er“, „Der voraussichtlich letzte Coup der Ottojaner“ , "Otto goes to Hollywood", „Ottos Narrenklinik - Feiern bis der Arzt kommt“ oder „Ottos Monsterparty – Bis(s) zur Narrenstunde“. Im Jahr 2026 nun lautete das Motto für die Party „Ottos Zeitreisebüro“.