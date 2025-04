Der Sänger der Magdeburger Band Tokio Hotel ist jetzt auch Schauspieler. Bill Kaulitz ist nämlich in einer neuen ZDF-Serie zu sehen.

Im Späti mit Bill Kaulitz: Magdeburger Star in neuer Serie

Tokio-Hotel-Sänger in ZDF-Serie

Bill Kaulitz spielt in der ZDFneo-Serie sich selbst. Fred (Wilson Gonzalez Ochsenknecht) kann nicht glauben, dass ein Star im Späti ist.

Magdeburg - Er ist bereits Musiker, Moderator und Podcaster, war schon als Modedesigner sowie als Model tätig und hat ein eigenes Parfüm herausgebracht. Nun kurbelt Bill Kaulitz, der Sänger der in Magdeburg gegründeten Band Tokio Hotel, seine Schauspiel-Karriere an. In dem gemeinsamen Podcast mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz hat er bereits angekündigt, dass er bei verschiedenen Filmen und Serien mitspielt. Nun ist eins der Projekte erschienen.