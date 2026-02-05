Der Heimatverein WerderanerFreunde in Magdeburg ist ein wichtiger Begegnungsort auf dem Werder geworden. Der Verein erreicht aber noch nicht jeden. Wo Vorsitzender René Stelzer Luft nach oben sieht.

Blick in die Zukunft: Mit welchen Herausforderungen der Magdeburger Heimatverein WerderanerFreunde kämpft

René Stelzer ist Vorsitzender des Heimatvereins auf dem Magdeburger Werder. Als Gründer ist er von Anfang an mit dabei.

Magdeburg. - Das Vereinsheim des ESV Lok Magdeburg, eine Kegelanlage in der Lingnerstraße, ist gleichzeitig auch das Zuhause des Heimatvereins WerderanerFreunde auf dem Werder. Jeden Mittwoch kommen die Vereinsmitglieder hier zum Kegeln, Skat, Rommé, Tischtennis oder schlicht zum Quatschen zusammen. Trotz eines aktiven Vereinslebens mit über 100 Mitgliedern sieht Vorsitzender René Stelzer auch Herausforderungen auf den Verein zukommen.