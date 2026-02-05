weather schneeregen
  4. Zehngeschosser wird saniert: Neustart für Magdeburger Schandfleck - hier entstehen 100 neue Wohnungen

In Magdeburg soll noch in diesem Jahr ein als Schandfleck bekannter Plattenbau saniert werden. Dort sollen 100 neue und moderne Wohnungen entstehen.

Von Johanna Flint 05.02.2026, 06:45
In Magdeburg wird derzeit ein Plattenbau saniert. Foto: Johanna Flint

Magdeburg. - Die Eigentümer werben mit Barrierefreiheit, viel Grün und geringen Energiekosten: Ein seit Jahren leerstehender Plattenbau soll nun nach längerer Vorbereitung saniert und modernisiert werden. Wo in Magdeburg bald 100 neue Wohnungen entstehen.