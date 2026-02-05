Zehngeschosser wird saniert Neustart für Magdeburger Schandfleck - hier entstehen 100 neue Wohnungen
In Magdeburg soll noch in diesem Jahr ein als Schandfleck bekannter Plattenbau saniert werden. Dort sollen 100 neue und moderne Wohnungen entstehen.
05.02.2026, 06:45
Magdeburg. - Die Eigentümer werben mit Barrierefreiheit, viel Grün und geringen Energiekosten: Ein seit Jahren leerstehender Plattenbau soll nun nach längerer Vorbereitung saniert und modernisiert werden. Wo in Magdeburg bald 100 neue Wohnungen entstehen.