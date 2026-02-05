weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
Nach erfolgreicher Premiere im vergangenen Jahr findet der Stadtfelder Schrotelauf in Magdeburg auch 2026 wieder statt. Anmeldungen sind ab sofort möglich - Läufer können sich auf spannende Neuerungen freuen.

Von Johanna Flint 05.02.2026, 09:00
Der Stadtfelder Schrotelauf findet 2026 zum zweiten Mal statt.
Der Stadtfelder Schrotelauf findet 2026 zum zweiten Mal statt. Foto: Bürger für Stadtfeld e. V.

Magdeburg. - Der Stadtfelder Schrotelauf geht in die zweite Runde. Am 16. Mai 2026 können laufbegeisterte Magdeburger wieder ihre Laufschuhe schnüren und mitmachen. Anmeldungen sind ab sofort möglich - und so funktioniert es.