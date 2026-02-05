Magdeburger Fest fällt 2026 aus Olvenstedt ohne Sommerfest: Was sich mit neuer Bürgergruppe ändert
In Magdeburg-Olvenstedt gibt es einen neuen Sprecherrat der Bürgergruppe. Diese verkünden unter anderem, dass das traditionelle Sommerfest 2026 ausfällt. Was dennoch geplant wird.
05.02.2026, 06:30
Magdeburg. - Seit Jahrzehnten gibt es das jährliche Sommerfest in Magdeburg-Olvenstedt. In diesem Jahr fällt es aus. Der neue Sprecherrat der AG Gemeinwesenarbeit (GWA) Neu-Olvenstedt macht einiges anders - manches bleibt jedoch auch gleich.