In Magdeburg-Olvenstedt gibt es einen neuen Sprecherrat der Bürgergruppe. Diese verkünden unter anderem, dass das traditionelle Sommerfest 2026 ausfällt. Was dennoch geplant wird.

Olvenstedt ohne Sommerfest: Was sich mit neuer Bürgergruppe ändert

Fünf Magdeburger bilden seit Ende 2025 den neuen Sprecherrat der GWA Neu-Olvenstedt. Hinten: Christian Hausmann (links) und Jonathan Reschke. Vorne Heidi Tüllmann und Felix-Fabian Hallmann. In Abwesenheit wurde außerdem Lutz Walsleben in den Sprecherrat gewählt.

Magdeburg. - Seit Jahrzehnten gibt es das jährliche Sommerfest in Magdeburg-Olvenstedt. In diesem Jahr fällt es aus. Der neue Sprecherrat der AG Gemeinwesenarbeit (GWA) Neu-Olvenstedt macht einiges anders - manches bleibt jedoch auch gleich.