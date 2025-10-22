Die Stadt Magdeburg setzt auf moderne Blitzer gegen Raser - mit Erfolg. Doch bei Frontkameras in Stadtbussen und Scan-Fahrzeugen zur Verkehrsüberwachung bleibt die Verwaltung vorsichtig.

Der neue teilstationäre Blitzer nimmt rund um die Uhr Raser in Magdeburg ins Visier. Bei anderer Technik zur Verkehrsüberwachung zögert die Stadt.

Magdeburg. - Um Raser aus dem Verkehr zu ziehen, setzt die Stadt Magdeburg bereits auf automatisierte Technik. Seit August ist der teilstationäre Blitzer im Einsatz - rund um die Uhr. Das hat sich längst gelohnt. Was andere Formen der Verkehrsüberwachung betrifft, zeigt sich die Stadtverwaltung allerdings mehr als kritisch.