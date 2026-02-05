weather schneeregen
Mann aus der Börde vermisst Wo ist Stefan A.? Barleber machen sich Sorgen

Seit Weihnachten ist der 32‑jährige Stefan A. wie vom Erdboden verschwunden. Die Polizei sucht weiter. Doch Hinweise bleiben aus und die Sorge im Ort wächst. Ermittler bitten die Bevölkerung um Hilfe.

Von Sebastian Pötzsch Aktualisiert: 05.02.2026, 15:47
Die Polizei fahndet nach dem vermissten Barleber Stefan A. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Barleben - Am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages soll Stefan A. das Haus seiner Familie in Barleben gegen 20 Uhr verlassen haben. Seitdem fehlt von dem 32-Jährigen jede Spur. Derweil wächst auch in den sozialen Medien die Sorge um den jungen Mann.