Ottersleber Heimatfest Blut und Prominenz beim Wett-Kartoffelschälen in Magdeburg
In Magdeburg-Ottersleben fand im Rahmen des jährlichen Heimatfests wieder der Kartoffelschälwettbewerb statt. Dabei traten zwölf Personen, darunter viele bekannte Magdeburger, gegeneinander an. Zwischendrin musste ein Kandidat zum Sanitäter.
Aktualisiert: 08.09.2025, 14:24
Magdeburg. - Es wird angefeuert, gelacht und am Ende sogar der Sanitäter benötigt. Beim 15. Ottersleber Kartoffelschälwettbewerb gab es in diesem Jahr sogar eine prominente Premiere.