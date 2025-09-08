Ottersleber Heimatfest Blut und Prominenz beim Wett-Kartoffelschälen in Magdeburg

In Magdeburg-Ottersleben fand im Rahmen des jährlichen Heimatfests wieder der Kartoffelschälwettbewerb statt. Dabei traten zwölf Personen, darunter viele bekannte Magdeburger, gegeneinander an. Zwischendrin musste ein Kandidat zum Sanitäter.