Ottersleber Heimatfest Blut und Prominenz beim Wett-Kartoffelschälen in Magdeburg

In Magdeburg-Ottersleben fand im Rahmen des jährlichen Heimatfests wieder der Kartoffelschälwettbewerb statt. Dabei traten zwölf Personen, darunter viele bekannte Magdeburger, gegeneinander an. Zwischendrin musste ein Kandidat zum Sanitäter.

Von Lena Bellon Aktualisiert: 08.09.2025, 14:24
Magdeburgs Alt-OB Lutz Trümper (links) tritt beim Kartoffelschäl-Wettbewerb gegen „Villa Böckelmann“-Geschäftsführer Christian Scharf an. Moderiert wird von Lars Johansen. Die Jury bildet das Ehepaar Schwenke, erkennbar an den grünen Westen. Foto: Lena Bellon

Magdeburg. - Es wird angefeuert, gelacht und am Ende sogar der Sanitäter benötigt. Beim 15. Ottersleber Kartoffelschälwettbewerb gab es in diesem Jahr sogar eine prominente Premiere.