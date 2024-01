Der Magdeburger Ehsan Mahjoobnia belegte 2023 mehrfach den ersten Platz in der Bodybuilding-Klasse „Men’s Physiques“. Er erzählt, wann sein Hobby keinen Spaß macht, wie er sich auf die Wettbewerbe vorbereitet, was auf seinem Speiseplan steht und welche Ziele er für 2024 hat.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Acht Mahlzeiten am Tag, an sechs von sieben Tagen in der Woche Training und Ausgaben in Höhe von bis zu 1.000 Euro im Monat. Der 34-jährige Ehsan Mahjoobnia hält sich an seinen eigenen strikten Plan, um seine Ziele zu erreichen. Diesen ist der Magdeburger im Jahr 2023 schon ein ganzes Stück näher gekommen.